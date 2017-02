Fant mange år gammel ølboks i torskemagen

– Vi fikk en del torsker i et garn vi satt mellom Hjellestad og Austevoll. Når vi skulle sløye den ene fisken for å ha den til middag, stakk det en stor ølboks ut av magesekken på den. Det var et ganske utrolig syn, forteller Wenche Lien Johansen.

Det var samboeren hennes på Hjellestad, Edgar Liseth, som sløyde fisken som viste seg å inneholde stor deler av en Hansa Fatøl-boks av typen som har gått ut av produksjon for mange år siden.

– Torsken var ganske lang, 60-70 centimeter, men veldig tynn. Boksen var revnet og flatpresset, og må ha ligget lenge i magen, for fisken har tydeligvis ikke klart å fordøye mat på lang tid. Det gjør vondt å se slike ting, sier Liseth, som er en aktiv hobbyfisker både sommer og vinter.

Torsken dro han opp av havet omtrent samtidig som zoologer ved Universitetet i Bergen fant 30 plastposer i magen på gåsenebbhvalen som strandet på Sotra.

– Hvalen har jo satt i gang mye initiativ blant folk, og det er veldig bra. Det er ganske utrolig å se hvor mye søppel det er i sjøen og skjærgården, sier Johansen.

SAMLER INN SØPPEL: Litt av resultatet etter første dag av ryddeaksjonen i Os lørdag. Fem containere er satt ut i kommunen. Foto: Marie Bruarøy

Ordføreren fylte en halv båt med søppel

Gåsenebbhvalen har utløst både lokalt og nasjonalt engasjement. Da det torsdag kveld ble arrangert folkemøte om rensing av kysten i Fjell, utlovet Klima- og miljødepartementet 35 millioner kroner til ryddeprosjekter i og ved sjøen.

I helgen arrangerer en rekke kommuner, blant dem Os, Fusa og Tysnes, sine egne ryddeaksjoner langs kysten. Samnanger jobber med lignende planer.

Os-ordfører Marie Bruarøy (H) har selv brukt store deler av lørdagen på å rydde plast på sjøen i Strøno, nært det populære friluftsområdet Ervikane.

– Jeg, barna, mannen og en nabojente var ute, og fylte opp en halv båt med søppel, forteller Bruarøy.

FULL AV PLAST: Hvalen som ble avlivet på Sotra hadde 30 plastposer i magen. Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

– Viktigst å endre holdningene

Aksjonen pågår flere steder i Os hele helgen.

Marie Bruarøy, ordfører i Os Foto: Christian Lura / NRK

– Det er satt ut fem containere, og det er mange som deltar. Vi vil rydde skjærgården, og etter funnet av hvalen er folk veldig ivrige på å delta i dugnaden. Men jeg tenker at hovedintensjonen med dette er å endre holdningene til folk, sier Bruarøy.

Og det tror hun dagens ryddeaksjon med barna har bidratt til.

– Det er én ting å snakke om det, men det er noe annet å være ute. Ungene har blitt helt sjokkerte over hvor mye vi har funnet i dag. «Tenk at folk kan kaste så mye boss i sjøen», sier de. Jeg er sikker på at de aldri kommer til å kaste noe i sjøen i hele sitt liv, sier Bruarøy.

Også på Jærkysten har frivillige ryddet i dag, og forrige helg deltok skoleelever i en større aksjon på Sotra.

– Hvalen skal ikke dø forgjeves, uttalte Kenneth Bruvik i Norges jeger- og fiskerforbund da.