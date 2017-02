Kenneth ryddet fjæren for søppel: – Hvalen skal ikke dø forgjeves

Skoleelever fra Fjell ungdomsskole og representanter fra kommunen og Norges jeger- og fiskerforbund var i dag ute i båt for å rydde plastsøppel langs på øyene på Sotra.

Etter at gåsenebbhvalen som ble funnet på Sotra forrige helg viste seg å være full av plast, har det blitt rettet mye fokus mot plast som forurenser havet.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) kalte plasten for «det ekte havmonsteret».

– Vi har ryddet i flere år, men når denne hvalen dukker opp, ser det også ut som folk våkner. De ser hvor gale det er, og hvor farlig det er, sier Kenenth Bruvik i Norges jeger- og fiskerforbund.

PROPPFULL: Magen til gåsenebbhvalen som ble funnet på Sotra forrige helg, var proppfull i plastrester. Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

Fylte 100 sekker

Han er glad for at det blir satt søkelys på problemet.

– Hvalen skal ikke dø forgjeves. Jeg håper at den har åpnet noen hjerter og skapt et engasjement, sier Bruvik.

Da NRK var med Bruvik og gjengen på søppeljakt, fylte de søppel oppi sekker. En sekk tok tre minutter å fylle. Fra én liten øy på Sotra fikk Bruvik og gjengen med seg 100 søppelsekker med plast.

– Det ser jo ut som en bossplass dette her, sier Bruvik.

I HVALEN: Zoolog Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen viser frem plasten som de fant inne i magen til gåsenebbhvalen. Foto: Frederik Økland / NRK

– Vi har stått og sett på

Forskere anslår at det ligger 200 kilo plast per kvadratkilometer langs norskekysten. 70 prosent av plasten ligger under havoverflaten.

– Det er skremmende. Det er ufattelig viktig at vi nå får folk ut av stolene, over dørstokkmilen, for vi trenger alle mann til pumpene, sier han.

Han tar til orde for en nasjonal dugnad.

– Håpet er at så mange som mulig kommer ut fra husene og hjelper med å plukke bosset opp fra strendene. Vi må plukke plasten fra fjærene. Nå har jeg fått masse tekstmeldinger av unge, voksne og gamle. Det er kjempebra, og vi må få kontroll på hvordan vi skal få tatt hånd om bosset når det er på land igjen.

– Tror du folk blir med på det her?

– Ja, fordi naturen vår er så viktig, og den vil vi verne om. Vi har stått og sett på en miljøkatastrofe som vi ikke har gjort noe med, sier Bruvik.