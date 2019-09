Det går mot en løsning etter det valgekspert Johan Giertsen på forhånd omtalte som «det mest elleville valget i Bergen noensinne».

Klokken 13.30 fredag møtte forhandlingsutvalgene til Ap, MDG, SV, Venstre og KrF pressen. Der meddelte de at de er enige om å forhandle om et byrådssamarbeid.

– Vi er enige om å forhandle med sikte på å danne byråd, sier Roger Valhammer (Ap).

I dag styrer Ap, KrF og Venstre Bergen. Valhammer, som i vår overtok for Harald Schjelderup, fortsetter etter alt å dømme som byrådsleder i Norges nest største by

– Det har vi vel ikke snakket om, men jeg tror vi er enige om det, sier Valhammer først litt spøkefullt om eget lederkandidatur.

Senere understreker han at partiene er enige om at det er han som skal bli byrådsleder. De andre posisjonene vil ikke partiene si noe om.

BYRÅDSLEDER: Roger Valhammer (t.h.) overtok som byrådsleder i Bergen i vår. Nå ser han ut til å fortsette, i samarbeid med blant andre Mikkel Grüner (SV, t.v.) og Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Rødt og Sp ut

De fem partiene har hatt sonderingssamtaler den siste uken.

Med dagens nyhet er det klart at det går mot et mindretallsbyråd i Bergen de fire neste årene.

Ap, MDG, SV, Venstre og KrF har til sammen 32 av 67 mandater i Bergen bystyre, og trengte støtte enten fra Sp eller Rødt for å danne flertall.

Men KrF nekter å inngå et formelt samarbeid med Rødt, som dermed forlot de innledende samtalene. Da hadde allerede Sp-topp Ove Sverre Bjørdal takket for seg fordi han ikke vil ha Bybanen foran Bryggen.

– Det blir krevende og tøft

For å danne byråd uten flertall, trenger man på papiret ikke annet enn ordførerens formelle velsignelse.

Problemene oppstår først dersom alle de andre partiene går sammen i et flertall om å kaste byrådet. Det virker imidlertid lite sannsynlig, da opposisjonen spenner fra Frp og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger til Rødt.

Rødt vil neppe gå med på å kaste et Ap-ledet byråd for å innsette en ny leder fra høyresiden.

Nå skal de fem partiene forhandle konkret om politisk plattform og hvordan byrådspostene skal fordeles. Disse forhandlingene fortsetter mandag.

– Det kommer til å bli krevende, det kommer til å bli tøft, men jeg tror det skal la seg gjøre, sier Valhammer.

SONDERINGER: Syv partier startet samtalene. Rødt og Sp gikk ut, og dermed sitter Ap, SV, MDG, KrF og Venstre igjen. Foto: Ingvild Ulset / nrk

SV: – Beste gjennomslag for politikken

Ap-toppen sier det er de «store retningsvalgene», som en grønnere by og mindre forskjeller, som i hovedsak binder partiene sammen.

Valhammer forteller at partiene har vært åpne og tydelige med hverandre, og løftet alle saker som de tror kan komme til å bli krevende. Også SV forventer at forhandlingene vil bli tøffe.

– Men vi ser at det er mye vi får til sammen for å dra byen i en grønnere og mer rettferdig retning. Vi mener den beste måten vi kan få gjennomslag for vår politikk på, er å gå i forhandlinger om byrådssamarbeid med disse partiene, sier toppkandidat Mikkel Grüner.

I dag består byrådet i Bergen av syv byråder, inkludert lederen. Etter det NRK får opplyst diskuteres det om det skal opprettes flere byrådsposter for å få plass til alle partiene. Det drøftes også å utvide bystyret med én komité.