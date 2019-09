Helt i det blå hvem som skal styre Bergen: – Det mest elleville valget noensinne

Valgkampen i Bergen har handlet mye om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) og hvem av Roger Valhammer (Ap) og Harald Victor Hove (H) som kommer til å lede det neste byrådet.

Men på de siste målingene før valgdagen har en annen joker dukket opp. Senterpartiet ligger nemlig an til å kunne avgjøre hvilken av de to blokkene som får flertall i bystyret.

Førstekandidat Ove Sverre Bjørdal nekter imidlertid å si noe om hvem han vil samarbeide med.

– Vi har gått til valg på vår egen politikk. Vi kommer til å se an valgresultatet, og se hvor det er mulig å få mest gjennomslag, sier Bjørdal.

JOKER: Ove Sverre Bjørdal og Senterpartiet kan ende opp med å avgjøre hvilken side som skal styre Bergen etter valget. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Ingen er favoritter

I den siste målingen til BA onsdag ligger partiet an til å få tre mandater, som vil kunne avgjøre om flertallet i bystyret gå til blå eller rødgrønn side.

I målingen til BT torsdag får partiet to mandater. Dette kunne sikret flertall til en blokk bestående av Ap, Venstre, KrF, SV, MDG og Sp, uten Rødt.

Dermed kan Senterpartiet få en avgjørende rolle i det som kan bli et kaotisk og uoversiktlig valg.

For selv om den neste byrådslederen høyst sannsynlig heter enten Roger Valhammer eller Harald Victor Hove, er valget i Bergen helt åpent tre dager før valget.

– Akkurat nå er det ikke en blokk i Bergen som kan si at de er favoritt til å vinne byrådsmakten, sier Johan Giertsen som står bak nettsiden pollofpolls.no.

Status i Bergen tre dager før valget er slik:

På den ene siden partiene Valhammer kaller «eksoskameratene»: Høyre, Fremskrittspartiet og FNB.

Høyre, Fremskrittspartiet og FNB. På den andre siden partiene i det Hove kaller «den rød-røde alliansen»: Ap, Venstre og KrF, som sitter i byråd sammen i dag, samt SV, MDG og Rødt.

Ap, Venstre og KrF, som sitter i byråd sammen i dag, samt SV, MDG og Rødt. Foreløpig i midten: Senterpartiet.

Kan samarbeide begge veier

Politisk kan Sp samarbeide i begge retninger. En viktig sak som skiller blokkene er hvorvidt Bybanen skal gå over Bryggen, eller legges i tunnel.

– I denne saken er vi mest enige med høyresiden om at Bybanen ikke skal gå over Bryggen. Men vi vet jo at Ap i utgangspunktet mente dette også. Så her håper vi det går an å påvirke i begge retninger, sier Bjørdal.

– Er det den viktigste saken?

– Det er en veldig viktig sak, men det er også andre saker som er viktige. Vi ønsker blant annet ikke å konkurranseutsette helse- og omsorgssektoren, sier han.

Førstekandidaten sier også at det kan bli aktuelt å bli værende i midten.

– Hvis vi ikke får et godt nok resultat i forhandlinger, er alternativet for oss å sitte i en vippeposisjon i bystyret og forhandle fra sak til sak, sier han.

MULIG RØD-RØD ALLIANSE: Sofie Marhaug og Rødt vil trekke Ap lenger til venstre. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Ap, V, KrF, MDG, SV og Rødt?

– Det blir ett av de små partiene som kommer til å avgjøre. Sp er på vippen nå, men også KrF kan ende opp med å avgjøre dette valget, sier Giertsen.

Dagens byråd bestående av Ap, Venstre og KrF går til valg på å fortsette i samme koalisjon.

Men på målingene ligger de langt unna et flertall i bystyret, som krever 34 mandater.

Dermed kan det ende opp med et «regnbuesamarbeid» som spenner fra Venstre og KrF på den ene siden, til Rødt på den andre.

– Dette er ikke uten videre en enkel operasjon å få til, sier Giertsen.

Alt ligger ikke til rette for et vellykket «regnbuesamarbeid».

Både KrF og Venstre vil fortsette i samme byråd, men ønsker ikke for mye innflytelse fra venstresiden.

Rødt sin førstekandidat Sofie Marhaug har sagt til Klassekampen at det kan bli aktuelt for partiet å prøve å presse ut Venstre og KrF og få Ap over på rød side.

SV har stilt fire absolutte krav for å delta i byrådssamarbeid. Førstekandidat Mikkel Grüner har også sagt til BT at han ikke ser noen automatikk i at Venstre og KrF er med på å styre byen etter valget.

– Vi kan samarbeide med alle som ønsker samme retning som oss, selv om det ikke er naturlig å sitte i byråd med alle, sier Valhammer.

– Uoversiktlig

– Det er en mer uoversiktlig situasjon enn det kanskje noensinne har vært, sier førstekandidat Erlend Horn i Venstre.

Han utelukker at de kan inngå byrådssamarbeid med Rødt.

– Men vi har ikke noe problem med å forholde oss til Rødt i spørsmål vi er enige om, dersom det må til for å ta Bergen i en grønnere retning, sier han.

UOVERSIKTLIG: Førstekandidatene for Ap, KrF, H, MDG, V og Sp under debatten til NRK Hordaland torsdag. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Høyre frir til Venstre og KrF

På den andre siden står Harald Victor Hove klar for å lede et borgerlig byråd.

– For vår del avtegner det seg tydelig at vi kan samarbeide med borgerlige partier som har avklart hvem de vil satse på. Både Frp og FNB satser på Høyre, sier Hove.

Men selv om FNB ser ut til å gjøre et knallvalg, ligger ikke de tre partiene an til å kunne danne flertall alene. Dermed må også Hove se på mulighetene for et utvidet samarbeid.

Nå håper han å kunne sjarmere Sp i forhandlinger. I tillegg frir han til Venstre og KrF.

– Senterpartiet har åpnet for at de ser større politisk enighet på høyresiden. Det gir et godt fundament for å utfordre KrF og Venstre, som er borgerlige partier, til å velge riktig side etter valget, sier Hove.

– Urealistisk

Det kan imidlertid bli vanskelig å få Venstre og Erlend Horn over på sin side. Særlig på grunn av uenighet om Bybanen.

– Vi trives veldig godt i samarbeidet vi har i dag. Vi har fått gjennomslag for masse god grønn politikk, og det er der vi vil søke etter valget, sier Horn.

SPENT: – Ett av småpartiene vil avgjøre valget, sier Johan Giertsen, som står bak nettsiden pollofpolls.no Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Har dere lukket døren helt for Høyre?

– Vi har lukket døren for et samarbeid med bompengelisten. Men vi ser på det som helt urealistisk å få til et samarbeid med Høyre, så lenge de har stilt et ultimatum på bybaneutbygging mot Åsane, sier Horn.

– Ellevilt

Johan Giertsen beskriver status i Bergen som «ellevilt». Han er særlig spent på hvor godt FNB og MDG gjør det.

– FNB holder seg forbløffende godt på målingene. De fleste hadde jo trodd at det skulle kjøle seg litt ned etter hvert. Samtidig gjør MDG det oppsiktsvekkende godt. På målingen til BA får de tosifret oppslutning. Det har de aldri hatt før. Dette blir uansett en valgkveld ingen bergensere har opplevd før, sier han.