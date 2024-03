Hund ble overopphetet: – Hvis temperaturene ikke var forsvarlig, ville vi ikke konkurrert

Starten på årets Finnmarksløp har vært varm.

Så varmt at hundekjørerne har stått til knes i vann, og flere måtte bytte ut vinterskoene med gummistøvler.

Ifølge Yr har gradestokken vært opp mot fire plussgrader på Levajok de siste 24 timene, i tillegg til at solen har stekt mot kjørerne.

Men plussgradene tærer ikke bare på kjørerne, også hundene har det varmt på vidda.

– Det er tøft for hundene når det er så varmt som det her, sier Tom-Frode Johansen.

Tom Frode Johansen måtte på med gummistøvlene under søndagens etappe på grunn av snøsmeltingen i sporet. Foto: Øyvind Nordahl Næss / NRK

NRK møtte ham ved sjekkpunktet Neiden etter at om lag halvparten av den lengste klassen, 1200km, er unnagjort.

Han ble trukket inn til Neiden av 13 av 14 hunder.

– En av hundene kastet seg. Han var trolig overopphetet, så den hunden har vært i sleden i hele dag, sier han.

– Ikke hundekjøringsvær

Også hundene i spannet til Brage Nilsen Jæger i 600-klassen har hatt det tungt i varmen.

– Det er ikke hundekjøringsvær. Hundene går seg varm, så man må stoppe og la dem bade i snøen, sier Nilsen Jæger.

Det varme været gjør det vanskelig for Nilsen Jæger å få opp appetitten hos hundene.

– Det første døgnet er alltid det tøffeste for hundene, det samme som for oss kjørerne. Da må man gjennom natten uten søvn, sier han.

Brage Nilsen Jæger sier varmen gjør det er vanskelig å få i hundene mat. Hundene drikker derimot mye vann, sier han. Du trenger javascript for å se video. Brage Nilsen Jæger sier varmen gjør det er vanskelig å få i hundene mat. Hundene drikker derimot mye vann, sier han.

Spannet på åtte hunder består av to toåringer, tre treåringer og resten fireåringer.

– Spesielt unghunder ser man blir så trøtt at de ikke klarer å spise engang. Da må man bruke tid på å få i dem litt og litt mat.

Nilsen Jæger fortsetter:

– Det er vanskelig å få fett i hundene og få noe flyt. Hadde det vært minus 10, hadde det vært noe helt annet.

Sluker vann i varmen

Tørsten, derimot, er det ingenting i veien med i plussgradene.

– De har drukket sinnssykt mye vann. Jeg har tømt to fulle beholdere siden Alta. Det er 12 liter, sier Nilsen Jæger.

Han sier at hundene så langt virker å være godt hydrerte.

– Det er det jeg er mest fornøyd med.

Bjørnar Andersen vant Finnmarksløpet i 2004. Da var det enda verre forhold enn i år, sier superveteranen. Du trenger javascript for å se video. Bjørnar Andersen vant Finnmarksløpet i 2004. Da var det enda verre forhold enn i år, sier superveteranen.

Hadde det vært «normalt» vær under Finnmarksløpet, hadde Nilsen Jæger hatt høye forventninger:

– Ja, med den treningen som hundene har, så er jeg sikker på at det hadde vært en «walk in the park».

Veterinær: – Veldig gode med hundene

Veterinær Celine Laforet sier det går fint på kvelden, fordi da er det kaldere temperaturer. De mener at hundekjørerne tar godt hensyn til hundene.

– Generelt synes jeg de har vært veldig gode med hundene – og forsiktige.

Veterinærene var redd for at hundene skulle spise dårligere på grunn av varmen.

Veterinær Celine Laforet er fornøyd med hvordan hundene blir tatt vare på. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Men det ser ut til at alle klarer å få i seg mat. Generelt har vi vært mye mer redd for at det har påvirket dem mer enn det har gjort, sier hun.

Laforet mener det blir tatt bra hensyn til høye temperaturer.

Blant annet har de sagt til kjørerne på forhånd, at de må være obs på at hundene må få i seg nok væske.

– Hvis temperaturene ikke var forsvarlig, ville vi ikke konkurrert. Vi har ikke vært på de temperaturene enda.

Veterinærene sjekker alle hundene i Finnmarksløpet. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Hadde vann nesten til knærne

For Hanna Lyrek, 1200-klassen, har løpet så langt vært varmt og vått.

Hun har lagt konkurransen litt fra seg.

– Da jeg kjørte elven opp hit, var det så dårlige forhold at jeg tenkte: «Bare vi kommer oss i mål, så er det bra».

Hanna Lyrek ved sjekkpunkt Neiden. Foto: Jan Helmer Olsen / NRK

Veteranen sier at de varme temperaturene skaper utfordringer.

– Hundene er varme. Vinteren har vært kald, så vi har ikke trent i disse forholdene.

Elisabeth Edland har brutt fire år på rad. Foto: Øyvind Nordahl Næss / NRK

En annen som har fått merke varmegradene på vei til sjekkpunkt Levajok er forhåndsfavoritten Elisabeth Edland, 600-klassen.

– Det veldig mye vann. Og da mener jeg veldig mye vann. Nå er jo ikke jeg så høy, men jeg hadde vann nesten til knærne.

Edland om sporet til Levajok:– Hadde vann nesten til knærne Du trenger javascript for å se video.

Hun har mest fokus på å fullføre.

– Jeg har brutt de siste løpene, så jeg må bare konsentrere meg om å komme til mål.

En hund får tilsyn av to veterinærer på sjekkpunkt Levajok. Flere hundekjørere har meldt om at hundene har det varmt i solsteik og plussgrader. Foto: Øyvind Nordahl Næss / NRK