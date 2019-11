– Jeg ble veldig rørt, sier Hege Methi.

En dag så hun plutselig en rødmalt stein med ordene «Alt du er, er nok» utenfor butikken hun driver i Vadsø.

Ordene varmet, og ga Methi noe å tenke på.

Hege Methi ble rørt da hun fant denne steinen utenfor jobben i Vadsø. – Det er ikke mer enn en stein med noen ord på som skal til for å få livet snudd om akkurat den dagen. Det har jeg tenkt på i etterkant, sier hun. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Det skal ikke mer til for at noen kan få livet sitt snudd om akkurat den dagen. Det gjorde det for meg. Når man er sliten etter en lang arbeidsdag er det veldig gode ord å ha med seg.

Steiner malt med oppmuntrende ord er plassert rundt i sentrum. Forslaget kom fra elever på Vadsø videregående skole.

De vil gi flere en bedre hverdag, og sette søkelyset på psykisk helse.

– Vi vil spre ordet om psykisk helse, og at folk skal være mer obs på det. Poenget er å prøve og hjelpe de som sliter, forteller Henrik Dørmænen.

– Gi mer tid til barna

I Norge viser forskning i regi av NTNU en dobling i antall unge som rapporterer om angst og depresjon, sammenliknet med 1995.

Også tall fra Ungdata viser en økende forekomst av psykiske plager blant ungdom.

Steiner som dette har i høst blitt plassert på skoleområdet, samt utenfor butikker og bedrifter i Vadsø sentrum. Foto: Sidsel Vik / NRK

På Vadsø videregående skole har psykisk helse blitt satt på dagsorden i hele oktober. Elevene hadde imidlertid et ønske å nå ut til flere enn sine medelever.

– Det å male på steiner var elevenes forslag. De mente at det å legge steinene utenfor butikker og bedrifter i sentrum ville favne et bredere publikum, og synliggjøre temaet «Gi tid», forteller læreren Line Andersen.

«Gi tid» var navnet på kampanjen under årets verdensdag for psykisk helse. I Vadsø skal steinene minne folk på at det er viktig å bruke tid på hverandre.

– Man burde legge telefonene bort og bruke mer tid på hverandre. Det å være ute med folk er viktig for samfunnets helse, mener eleven Nikolas Gavidia.

– Vi vil også komme med et budskap om at foreldre skal gi mer tid til barna. Både høre på og snakke med dem etter skole og barnehage. Det er det «gi tid» betyr, tilføyer medeleven Henrik.

Varme og oppmuntrende ord skal gi flere en bedre hverdag, håper elever ved Vadsø videregående skole. Foto: Sidsel Vik / Sidsel Vik

Vil ha flere tiltak

De malte steinene med budskap som «Vi er alle like mye verdt», «Smil» og «Du er nok» har i hvert fall blitt tatt godt imot av flere i Vadsø sentrum.

Butikkmedarbeideren Ina Leikvoll-Grønaas ønsker flere slike tiltak.

– Vi hadde ikke sett steinene, og ble overrasket da en kunde kom inn og sa «Herregud, jeg blir så glad når jeg ser det på utsiden!». Da måtte vi ut, og det var så artig. Det gjør folk blide og glade. Mer av sånt!