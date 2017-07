Turistfisket beskyldes for bandittvirksomhet. Nå skal det kontrolleres strengere

Fra 2018 innføres det en registreringsordning for bedrifter som driver turistfiske. Virksomhetene skal fra da rapportere hvor mye som har blitt fisket hver måned.

Foto: privat

Årsaken er de økende antall smuglerforsøkene som har blitt oppdaget. Med store kvanta fileter i spesiallagde frysebiler forsøker turistene å ta seg ut av Norge i smug.

Allerede har det blitt beslaglagt dobbelt så mye fisk i år, som i hele 2016.

Regelendringen vil bidra til å gi en oversikt over hvor mye som er fisket, sier Fiskarlaget Nord. Men daglig leder Jon-Erik Henriksen mener det er uhøvelig at den ikke gir en oversikt over hva hver enkelt har dratt opp fra havet.

– For å kunne kontrollere den enkelte, burde det rapporteres hyppigere, og på individnivå, mener Henriksen.

Tollvesenet i Nord-Norge har beslaglagt store mengder fisk det siste året. Foto: Narvik/Bjørnfjell tollsted

Luker bort useriøse

Daglig leder for turistfiskebedriften «Big Fish Adventure» i Hasvik, Mona Saab, er fornøyd med at det innføres kontroller av turistfisket.

For selv om næringen har ført til omsetning og håp for mange små kystsamfunn, blir de også uglesett for handlingene til enkeltpersoner.

– Vi som næring får mye pepper, og mange påstander om at vi er en bandittvirksomhet og at vi tømmer havet for fisk. Derfor synes jeg det er flott at myndighetene endelig har tatt tak, sier Saab.

De nye endringene sørger for at alle bedrifter i havfisketuristnæringen må registrere seg. Dermed vil det også bli lettere å gå dem i kortene.

– Da kan man rydde opp i rekken, og få vekk de som er «banditter». De som driver rent og ryddig, kan fortsette med det, sier Saab.

Mona Saab driver med turistfiske. Her fra et arkivbilde, hvor hun poserer med en utstoppet steinbit. Foto: Knut-Sverre Horn

Rapportering i sanntid

Fiskarlaget Nord har tatt til ordet for at fritidsfiskere skal pålegges å bruke elektronisk fangstrapportering.

– Vi ønsker også at kystfiskeappen utvikles så det kan bli et verktøy for å kontrollere turistfisket, sier Jon Erik Henriksen.

Han mener rapporteringsregimet som gjelder for de ordinære fiskerne er veien å gå for å få bedre kontroll på turistfiskerne.

– De mindre fiskerne er underlagt et helt annet kontrollregime, med daglige rapporteringer i sanntid. Det er det vi mener burde vært målsettingen også her. Da vil det bli best mulig kontroll, sier Henriksen.