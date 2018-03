Sykehus får slakt etter å ha feilbetalt over 36 millioner til entreprenør

Det tyske entreprenørselskapet Cadolto Fertiggebäude har altså fått over 36 millioner kroner for mye. Det var nettavisa ifinnmark som først skrev om saken.

– Jeg kan bekrefte at vi har gjort en feilutbetaling. Da det ble oppdaget gikk vi igjennom våre rutiner. I tillegg ba vi revisjonen vår om å gå gjennom rutinene, sier direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset til NRK.

Hun legger til at revisjonen pekte på menneskelig svikt.

– Noen har gjort en feil i transaksjonen. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Pedersen.

Førstelektor ved Handelshøyskolen ved UiT i Alta, Kristen Albert Ellingsen, reagerer på at sykehuset kan skylde på menneskelig svikt.

– Om det er mulig at menneskelig svikt som er årsakene til problemene, med de konsekvensene det får, er det åpenbart en systemsvikt. Og da er det styret som har ansvaret. Det blir helt feil fokus å gjøre ansatte til syndebukker, sier Ellingsen, som presiserer at han bare kjenner saken via media.

Krever tilbakebetaling

Den tyske entreprenøren og prosjektledelsen krangler nå om hvem som har ansvaret for problemene. Etter at Finnmarkssykehuset ble klar over at millioner av kroner var på avveie, har de bedt entreprenøren om å tilbakebetale pengene, uten at det har ført fram.

– Vi har bedt om å få beløpet tilbakebetalt, men det har vi ikke fått. Dette blir nå en del av sluttoppgjøret, sier Eva Håheim Pedersen.

Hun kan ikke svare på hvorfor Cadolto Fertiggebäude ikke har sendt pengene i retur.

Innflytting i det blå

Entreprenørselskapet fra Tyskland har reist fra Kirkenes og nekter å komme tilbake for å sluttføre arbeidet før Finnmarkssykehuset har lagt mer penger på bordet.

Prosessen har foreløpig blir beskrevet som en byggeskandale av et tidligere styremedlem.



Sykehuset skulle vært åpnet i juni 2017, men åpningen har blitt utsatt en rekke ganger. Problemene med bygget har med tiden bare økt, og nå er det ikke lenger satt noen dato for når sykehuset faktisk kan ta imot pasienter. I mellomtiden leier Finnmarkssykehuset det gamle sykehusbygget.

Prosjektansvarlig Lill-Gunn Kivijervi i Finnmarkssykehuset vil ikke opplyse hvor mye Finnmarkssykehuset må betale for å leie tilbake sitt gamle bygg.

– Hvorfor ble det gamle sykehuset solgt før det nye er klart?

– Vi skulle ha flytta inn tidligere. Derfor solgte vi det.

– Var det lurt å selge det gamle før det nye var klart?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Kivijervi.

NB. NRK har vært i kontakt med Cadolto Thüringen i dag, men ingen som har tilknytning til prosjektet i Kirkenes har hatt anledning til å kommentere saken.