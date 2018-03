Avgått styremedlem mener Kirkenes sykehus er blitt en byggeskandale

Gulv og vegger sprekker opp, systemovervåkningssystemet fungerer ikke og arbeidet med å bygge helikopterlandingsplass er ennå ikke startet.

Snart ett år etter at nye Kirkenes sykehus skulle stå ferdig er problemene så store og manglene så omfattende at styret i Finnmarkssykehuset har utsatt åpningen på ubestemt tid.

Den tyske hovedentreprenøren Cadolto har reist fra Kirkenes og nekter å komme tilbake for å sluttføre arbeidet før Finnmarkssykehuset har lagt mer penger på bordet.

Lokale Kirkenes-firma er i gang med å rette opp feil og mangler på det nye sykehusbygget som ennå ikke er åpnet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Slår alarm i internt notat

I et internt notat skriver avgått styremedlem Trond Haukanes ved Finnmarkssykehuset at byggingen av nytt sykehus i Kirkenes nå har blitt en byggeskandale, og at både sykehusadministrasjon og prosjektledelse «langt fra har hatt god nok kontroll over prosjektet».

I notatet, som NRK har fått tilgang til, heter det at:

Ingen vet hvor store kostnadsoverskridelsene blir. Opprinnelig prislapp var 1,46 milliarder kroner.

Ingen vet når sykehuset kan åpne. Opprinnelig skulle sykehuset blitt tatt i bruk fra juni 2017.

Styret i Finnmarkssykehuset er ikke blitt holdt godt nok orientert om alvoret i situasjonen.

Finnmarkssykehuset bør ikke være byggherre over tilsvarende prosjekter i framtiden.

Haukanes ønsker ikke å kommentere notatet overfor NRK, men bekrefter at han har vært svært kritisk til det arbeidet som er gjort i planleggingen og oppfølgingen av nye Kirkenes sykehus.

Krangler om skyld

Bare gjennom vinteren er det dukket opp flere nye og alvorlige problemer , og den tyske hovedentreprenøren og prosjektledelsen krangler nå om hvem som har ansaret for disse.

I august i fjor advarte Cadolto om at framdriften i prosjektet var avhengig av «samarbeid med andre aktører», uten å ville gå i detaljer.

Selve sykehuset er modulbasert og bygget ved entreprenøren Cadoltos fabrikker i Tyskland, før de ble fraktet til Kirkenes. Grunnarbeidene og byggingen av sykehusets første etasje ble gjort av lokale Sør-Varanger-firma.

Gunnar Stumo, prosjektleder for nye Kirkenes sykehus. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Prosjektleder Gunnar Stumo sier det er oppdaget langt flere feil enn hva som er vanlig i slike prosjekt, men vil ikke ta ordet «byggeskandale» i sin munn.

– Vi sliter med en del feil og mangler, og det i et omfang ut over hva jeg er vant med. Vi har en del riss og sprekker i vegger og gulv. Det er ikke vanlig. Vi mener dette skyldes at materialet er lagt uten nødvendig fuger for ekspansjon og uttørking. Den feilen er i ferd med å bli rettet nå.

– Har sprekkene noe med grunnen sykehuset er bygget på?

– De analysene vi har fått utført, og vi har brukt mye energi på å kartlegge årsakene, indikerer at sprekkene ikke har noe med fundamentering eller grunnforhold å gjøre.

– Så det er snakk om for dårlig arbeid ved fabrikken i Tyskland?

– Etter vår påstand, ja.

– Hva sier det tyske firmaet til dette?

– Nei, de avviser dette og sier det må være noe feil i arbeidene med dem som har skutt ut tomten og bygd grunnmuren, sier Stumo.

Styreleder: – Har ikke oversikten over kostnadene

Styreleder Harald Larssen og direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Styreleder Harald Larssen i Finnmarkssykehuset sier at alt nå handler om å få sykehuset ferdig. I etterkant kommer evalueringen.

Alle arbeidene som utføres på byggeplassen i dag betales av Finnmarkssykehuset.

– Vi har ingen dato for ferdigstillelse ennå. Men direktøren har forsikret oss om at en gjør det man kan for å få sykehuset ferdig.

– Har styret en oversikt over hva totalprisen i prosjektet blir?

– Nei, det har vi ikke.

– Burde dere hatt det?

– Det er vanskelig å ha det når vi kommer opp i en slik situasjon med de forsinkelsene det er snakk om her. Det er naturlig at dette blir et spørsmål i ettertid mellom entreprenør og Finnmarkssykehuset som byggherre.

– Har styret tillit til prosjektledelsen?

– Det er direktøren som rapporterer til styret og vi forholder oss til direktøren og ikke enkeltpersoner i organisasjonen.

– Har styret tillit til direktøren?

– Ja.