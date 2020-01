Store deler av Finnmark stengt på grunn av uvær

– Status i Finnmark nå er at vi har en god del veier som er stengt på grunn av uvær, og en del er stengt på grunn av fare for ras, sier Grethe Turmo Hatten i Veitrafikksentralen for Troms og Finnmark.

Onsdag formiddag er hele 22 veier stengt i Finnmark, og ytterligere seks er kolonnekjørte.

Blant de stengte veiene finner man samtlige fjelloverganger i Finnmark.

Det betyr at både Hatter og Sennalandet stengt – viktige veistrekninger for å komme seg til Vest-Finnmarks eneste sykehus i Hammerfest.

Det betyr at det kan bli kritisk for personer som eventuelt skulle behøve helsehjelp, men Turmo Hatten i Veitrafikksentralen opplyser om at i tilfeller hvor veier er stengt på grunn av uvær, så kan ambulansen få kjøre gjennom i følge med brøytebil.

– Men der det er fare for ras har vi et problem, for der har vi ikke lov til å dra inn i området, sier hun.

Slik ser det ut på fjellovergangen Sennalandet onsdag formiddag. Vegvesenet forsøkte å åpne veien for kolonnekjøring, men måtte straks stenge den helt igjen. Foto: Statens vegvesen

Isolerte bygder

Flere bygder er også isolert som følge av de stengte veiene.

Det er verken mulig å komme seg til Båtsfjord eller Berlevåg, fordi Båtsfjordfjellet, Kongsfjordfjellet og Ifjordfjellet er stengt.

Hele tre veier som fører til Nordkinnhalvøya er stengt, som fører til at blant andre Mehamn, Kjøllefjord og Gamvik er isolert.

E69 som går opp mot Magerøya, hvor blant annet Honningsvåg og Nordkapp ligger, er stengt på to punkter, som betyr at det heller ikke er mulig å komme seg til eller fra her.

De som vil dra sørover i landet må kjøre via Finland, fordi Kvænangsfjellet som er eneste vei inn mot Troms, er stengt.

Veien mot Nordkapp er stengt ved Repvåg. Foto: Statens vegvesen

Det heftige været har også skapt problemer for båttrafikken langst Finnmarkskysten.

Fem hurtigbåtruter har kansellert sine avganger i formiddag, og i tillegg ligger Hurtigruta som skulle nordover til Vadsø og Kirkenes værfast i Alta.

Fare for at det vil vare

Jon Austrheim ved Meteorologisk institutt forklarer at det ligger et kraftig lavtrykk østover i Barentshavet i dag, som fører til en god del vind og sterk kuling langs kysten av spesielt Øst-Finnmark.

– Det er også snøbyger og en del snøfokk, så det blir fort stengte veier av sånt, sier Austrheim.

Meteorologen sier at det er fare for at dette kommer til å vare en stund.

– Vi har nordvest stiv eller sterk kuling utsatte steder, og til dels liten storm på kysten lengst øst utover dagen. Det blir snøbyger hele dagen, men det er færre byger når du kommer sør mot Finnmarksvidda og i Sør-Varanger.

Ifølge Austrheim vil vinden fortsette i løpet av natten, før den løyer torsdag formiddag og tar seg opp igjen torsdag ettermiddag.

Må kjøre etter forholdene

Statens vegvesen tar fortløpende vurderinger på de stengte veiene.

Noen vil bli vurdert for gjenåpning allerede i formiddag, mens på andre veistrekninger må man vente til i ettermiddag eller kveld før de eventuelt kan åpnes – hvis været tillater det.

Turmo Hatten i Veitrafikksentralen oppfordrer folk som skal ut på veien i dag til å kjøre forsiktig og etter forholdene.

– Ta det med ro og ha med godt med klær, for man kan jo fort bli stående. Været rår vi ikke noe med, så det er litt vanskelig.