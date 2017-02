Skipper Sandra:– Mannfolkene snakker babyspråk til meg

– Jeg ringte forsikringsselskapet for å forsikre den nye båten. Jeg rakk bare å presentere meg før jeg fikk beskjed om at jeg måtte ha ringt feil ettersom de forsikrer fiskebåter.

Foto: Johnny Andersen / NRK

I november i fjor bestemte Sandra Andersen Eira seg for å kjøpe egen sjark og ansette sitt eget mannskap. Siden da har diskrimineringen økt, ifølge henne.

Selv om Sandra ler når hun forteller historien så innrømmer hun at enkelte kommentarer sårer.

Det går inn på meg når folk konsekvent henvender seg til mannfolkene på båten, selv om jeg er skipper Sandra Andersen Eira

Blir bedt om å skaffe seg en ordentlig jobb

På havet er det ingen som bryr seg om hun er kvinne, så lenge jobben blir gjort. Det er på land hun møter skeptikere. Dette har Sandra opplevd etter hun ble skipper:

Båtselgere som snakker babyspråk og forklarer henne hva en båt er.

Forsikringsselskap som avviste henne etter å ha hørt navnet og antok at hun ikke skulle forsikre en fiskebåt.

Menn som blir fornærmet når hun snakker om lover og forskrifter innen fiskeri.

Folk i lokalmiljøet henvender seg konsekvent til mannskapet med spørsmål om båten, selv om hun er skipper

Ved flere anledningen har hun fått spørsmål om hun er der for å vaske båt eller egne liner i bua.

At hun må skaffe seg en ordentlig jobb. Fiskeri er ikke noe for en kvinne.

– Jeg møtes med hånlig og arrogant oppførsel fordi jeg er kvinne. Sånn skal det ikke være i 2017, selv om fiskeryrket har vært mannsdominert i alle år.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Kvinner eier 12 av 1800 kvoter

– Kvinner går glipp av en stor del av kapitalen i samfunnet.

Det sier kvinneforsker, Siri Gerrard ved Universitet i Tromsø. Forskning som er gjort viser at Sandra er langt ifra alene om å oppleve diskriminering.

– Jeg tenker at fiskarlagene og fiskeridepartementet har et ansvar. De må ta ansvar for å normalisere at kvinner kan være fiskere. I verste fall kan dette resultere i at færre ønsker seg inn i yrket.

Per i dag er det i overkant av 250 kvinnelige fiskere i landet. Kun 12 av totalt 1800 kvoter som eies av dem som har fiske som hovednæring, eies av kvinner.

– De kvinnene som velger yrket må føle at de blir støttet, sier Gerrard

Jeg får bare mer lyst å gjøre det jeg gjør, og bedre enn de fleste Sandra Andersen Eira

Må akseptere kvinnene

Historiene til Sandra blir møtt med overraskelse hos Norges Kystfiskarlag. Leder Arne Pedersen kan ikke forstå at kvinnelige fiskere fortsatt ikke er godtatt.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Jeg kan ikke forstå hvorfor. Hvis det er fysisk styrke man begrunner det med så blir det feil. Båtene i dag har alle mulige hjelpemidler. Å ta sertifikat for å bli skipper har ikke noe med kjønn og gjøre. Så jeg er overrasket.

Selv om Pedersen ikke har svaret på hvordan man kan snu samfunnets oppfattelse, mener han at det må en holdningsending til.

– Først og fremst må man akseptere at det må være likestilling i fiskeryrket.

Selv om Sandra blir provosert av oppførselen hun møter, mister hun ikke motivasjonen. Heller tvert imot. Målet er å investere i flere og større båter om noen år.

– For meg spiller det ingen rolle hvilket kjønn man har bare man trives med jobben man har valgt. Jeg håper at kvinnelige fiskere snart kan bli betraktet som normalt for samfunnet.