– Kvinnens rolle ikke verdsatt

Flyekspert: – Dette er et frigjøringsprosjekt for Widerøe

I dag ble det kjent at Widerøe har inngått kontrakt med den brasilianske flyfabrikanten Embraer om kjøp at tre jetfly og opsjon på levering av ytterligere tolv fly. – Dette er et ledd i å frigjøre seg fra SAS, mener flyekspert Espen Andersen ved BI.