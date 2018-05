Russisk høyesterett støtter utvisningen av norsk journalist

25. mai avgjorde russisk høyesterett at Nilsen ikke får komme inn i Russland igjen.

Den rusiske sikkerhetstjenesten FSB har dermed fått medhold i at de kan bestemme hvilke journalister som får komme inn i landet.

8. mars 2017 skulle Nilsen følge utenrikskomiteen i det danske folketinget på en tur fra Kirkenes til Murmansk.

Men på grensen ble han stoppet og fortalt at han ikke er ønsket i Russland.

Selv mener Nilsen det er bekymringsverdig at høyesterett gir FSB, det russiske sikkerhetspolitiet, aksept for at de kan bestemme hvilke journalister som får komme inn i Russland.

– Og det uten å begrunne det, sier utviste Thomas Nilsen.

Det gjør Nilsen skuffet.

– Jeg hadde kanskje ikke regnet med å skulle få reise tilbake til Russland, men jeg hadde i alle fall regnet med å få en begrunnelse for hvorfor FSB mener at journalistikken min er en trussel mot Russlands sikkerhet, sier Thomas Nilsen oppgitt.

Verken Nilsen eller advokatene hans har fått lese begrunnelsen for denne eller tidligere dommer.

– Vi ber om svar, men får kun tomme ord tilbake. Selve årsaken til utvisningen har blitt stemplet som statshemmelighet, sier advokat Ivan Pavlov som representerer Nilsen i de russiske rettssakene hvor han selv ikke får delta.

Det finnes lover som skal garantere at de som går til retten får lese begrunnelsen for deres dom. Dermed mener advokaten at Nilsen har en god sak å ta videre til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Redaktør og journalist i The Independent Barents Observer er vurdert som en trussel mot Russlands sikkerhet, men får ikke vite hvorfor. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vil stoppe nettavisen?

Nilsen har jobbet med å lage journalistikk fra nabolandet i 30 år. Siden 2015 har han vært redaktør for nettavisen The Independent Barents Observer i Kirkenes, som publiserer nyheter fra Barentsregionen både på engelsk og russisk. I mars i fjor var det altså bom stopp på grensen.

Det tok måneder å komme til bunns i hvor ordren om utvisning hadde kommet fra, nemlig FSB i Moskva. Etter fem runder i det russiske rettssystemet, falt den endelige dommen fra høyesterett fredag 25. mai. Nordmannen får ikke komme inn Russland.

– Jeg vil jo veldig gjerne vite hvorfor, sier Nilsen.

Han har imidlertid sine antakelser og mistenker at FSB ønsker å stoppe The Independent Barents Observer.

Det er sikkerhetstjenesten FSB i Moskva som nekter Nilsen innreise til Russland. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Skriver på russisk

Bortsett fra den finske rikskringkasteren Yle, er Nilsens nettsted det eneste i Norden som skriver nyheter på russisk for et russisk publikum, og har publisert mange kritiske artikler og kommentarer om forholdene i Russland.

– Vi har tusenvis av lesere i Russland. Siden vi har vår redaksjon og servere utenfor Russlands grenser, kan ikke FSB kontrollere oss, sier Nilsen og påpeker at den russiske etterretningstjenesten tidligere har forsøkt å bringe Barents Observer til taushet.

Nilsen anser utvisningen fra Russland som en videreføring av det arbeidet FSB gjør for å stoppe frie medier internt i landet, men har ikke tenkt å endre taktikk.

– Barents Observer vil fortsette å publisere på russisk for russiske lesere. FSB kan gjøre livet vanskelig for oss, men de kan aldri stoppe oss, sier Nilsen.