Norsk redaktør og journalist utestengt fra Russland

– Jeg syns det er veldig trist at vi som i alle år har jobbet for å formidle kunnskap over landegrensene i nord ikke skal få reise og gjøre jobben vår i Russland, sier Thomas Nilsen.

Det var da han var på vei til Murmansk med det danske parlamentets utenrikskomité onsdag 8. mars at han ble tatt til siden på grensestedet Boris Gleb like ved Storskog.

Nilsen fikk umiddelbart beskjed om at han ikke fikk lov til å reise inn i landet.

Redaktøren oppplever det som paradoksalt å bli bortvist i en tid der Moskva har fremhevet nordområdene og Arktis som et område for dialog.

Nøyaktig hvorfor han anses som en trussel av sikkerhetspolitiet i Russland er foreløpig ikke kjent.

– Ikke en lokal avgjørelse

– Jeg har ikke fått en detaljert begrunnelse, men har fått opplyst fra FSB at jeg som journalist utgjør en fare for rikets sikkerhet i henhold til paragraf 27 i det russiske lovverket om innreise, sier Nilsen.

Paragrafen russerne henviser til kan anvendes av flere årsaker. En av de kan være at man ikke har sendt inn korrekt informasjon når man søker om visum, men Nilsen mener selv han har papirene sine i orden.

– FSBs representanter tok meg til siden og forklarte meg på en ryddig måte at jeg ikke fikk lov å reise inn, forklarer Nilsen som sier det var åpenbart at det ikke var den lokale tjenestemannen som hadde tatt avgjørelsen.

Nilsen tror det at de publiserer på russisk er årsaken til at FSB misliker nettavisen.

– Jeg tror det at vi er en nyhetsavis som publiserer på russisk, men som har serveren lokalisert utenfor Russland er årsaken til at dette skjer.

NRK kjenner til at en håndfull nordmenn er nektet innreise til Russland.

Sjokkert over nyheten

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen ble sjokkert da han leste nyheten torsdag morgen. Han ansatte selv Thomas Nilsen da han var leder i Barentssekretariatet.

– Thomas Nilsen og Barents Observer har vært pionerer med sin formidling av kunnskap og informasjon i Barentsregionen, sier Rune Rafaelsen.

Han mener å se et mønster med flere utestengelser det siste året. Betonggründer Atle Berge ble utestengt i fjor, og det samme ble NUPI-forsker Julie Wilhelmsen.

– Dette er helt feil av russiske myndigheter. Nilsen har vært en viktig brikke for å bygge kunnskap på begge sider av grensen, sier Rafaelsen.

For Thomas Nilsen er det uansett et problem å ikke få jobbe i Russland. Han er en av to ansatte i den lille avisen i Kirkenes.

– Vi skal fortsette å produsere gode nyhetssaker etter beste evne, og i dagens verden har jeg mulighet til å holde et godt kontaktnettverk i Russland via telefon og internett med mase gode kilder i Russland, sier Thomas Nilsen.

NRK har lagt inn henvendelse til FSB, med tilbud om å kommentere saken. De har foreløpig ikke svart.