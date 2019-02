Piloter er bekymret for sikkerheten i luftrommet etter gjentatte jamming-episoder

Flere ganger det siste året har Russland under militærøvelser slått ut alt av beredskap og kommunikasjon i deler av Finnmark.

Det skjer gjennom GPS-jamming, og bekymrer piloter i fylket.

– Det er en usikkerhet som piloter har, for vi vet ikke når det skjer eller om vi får noen varsling på det. Det er spesielt de første som blir utsatt for jamming som opplever den største usikkerheten, sier leder i Flysikkerhetskomitéen i Norsk Pilotforbund, André Skandsen.

Foto: Lotte Camilla Holst-Hansen / NRK

Lufttransport innstilte i en periode sin aktivitet på Mehamn lufthavn i april på grunn av jamming. Crewet frykter det skjer når de flyr i Finnmark, for jamming er en utfordring både ved avgang, underveis og landing.

Nå har pilotene sett seg lei av at det ikke gjøres noe konkret for å hindre at russerne slår ut signalene i GPS.

Leder i Flysikkerhetskomitéen i Norsk Pilotforbund, André Skandsen, sier de har tatt opp problemstillingen og potensielle løsninger med myndighetene, men foreløpig har de ikke blitt hørt. Foto: Presse

– Risiko for tap av menneskeliv

En rekke interne dokumenter NRK har fått innsyn i viser at pilotene deler bekymringen med flere andre aktører. Politiet erkjenner at når GPS-signalene er borte, påvirker det totalberedskapen i Finnmark.

Blant annet blir det ikke informert fra militært hold når det er militærøvelser på russisk side.

Politiet får støtte fra Hovedredningssentralen Nord-Norge, som i en risikovurdering skriver at det kan få store konsekvenser for både luft- og sjøfartøyer.

Hovedredningssentralen erkjenner at GPS-jamming medfører at redningsaksjoner kan ta lengre tid, og dermed sette liv i fare.

– Forsinket redningsinnsats som følge av tungrodd navigering til skadestedet, og mindre nøyaktig posisjonering av de nødstedte kan også forventes. Dette fører til større risiko for tap av menneskeliv, skriver avdelingsdirektør i HRS Nord-Norge, Bent-Ove Jamtli.

Bent-Ove Jamtli er avdelingsdirektør i Hovedredningssentralen Nord-Norge. Han skriver i en risikovurdering at bortfall av GPS kan bety liv eller død under en redningsaksjon.

Bidrar ikke til godt naboskap

NATO-sjef Jens Stoltenberg tok opp den russiske GPS-jammingen i Norge og Finland med utenriksminister Sergej Lavrov da de to møttes under sikkerhetskonferanse i München tidligere i februar.

Stoltenberg var bekymret.

– Slik jamming er ekstremt alvorlig. Det er uansvarlig oppførsel, sa Stoltenberg.

NATO-sjef Jens Stoltenberg har tatt opp russernes GPS-jamming med Sergej Lavrov. Foto: Philip Lote / NRK

Utenriksdepartementet har også tatt opp GPS-forstyrrelser med Russlands ambassade i Oslo ved flere anledninger.

Særlig de langvarige GPS-forstyrrelsene under øvelsen Trident Juncture har vært tema.

– UD har gitt klart uttrykk for at slik aktivitet ikke er i tråd med internasjonale retningslinjer, og at det ikke bidrar til godt naboskap. De problemer som jammingen har medført er ikke akseptable, skriver statssekretær Audun Halvorsen i en e-post til NRK.

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet sier de har jobbet med å få russerne til å slutte med GPS-jamming i fredstid. Foto: Sturlason / Utenriksdepartementet

Må tørre å tenke langsiktig

Pilot André Skandsen mener dialog med russiske myndigheter er en kortsiktig og god løsning. På lang sikt mener han at norske myndigheter bør investere i backup til dagens GPS-teknologi.

Det vil være både en samfunnsøkonomisk og sikkerhetsmessig investering i framtiden.

– Det er den langsiktige delen som skal sørge for at vi blir mindre sårbare. Men departementet sitter på gjerdet og sier at det man har er godt nok, sier Skandsen, som legger til at de forstår at dette er et kostnadsspørsmål.

– Det er derfor vi har politikere, for at de skal ta noen valg og prioritere.

Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke kommentere saken, fordi de mener det er Samferdseldepartementets bord. De har NRK ikke fått svar fra ennå.