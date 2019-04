Miljøaktivister klatret om bord på oljerigg

Mandag morgen klatret de fire aktivistene om bord oljeriggen som ligger til kai like utenfor Hammerfest, fremgår det i en pressemelding fra Greenpeace. Aktivistene skal være fra Norge, Danmark og Tyskland.

Riggen forberedes til en ny sesong for oljeboring i Barentshavet for Equinor, som starter i mai.

– Å bore etter olje i Arktis, når Arktis samtidig smelter raskere enn noensinne, er galskap, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

– Vi må slutte å bore etter olje, og det er derfor vi driver med ikkevoldelige protester her i dag.

Greenpeace-leder Frode Pleym og nestleder i Natur og ungdom, Haldis Helle, aksjonerer mot oljerigget. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Med på aksjonen er også nestleder i Natur og Ungdom, Haldis Helle.

– Det er bare noen uker siden skoleelever over hele landet streiket for klimaet. Vi krever at Norge tar sin del av ansvaret for klimaendringene, og slutter å lete etter mer olje og gass, sier hun.

– Vi har allerede funnet for mye fossilt brennstoff, planeten vår tåler ikke mer oljeboring. Jeg er med på dette for å vise Natur og Ungdoms motstand mot oljeboringen i Barentshavet.

Aktivistene mener at en må slutte å lete etter olje i Barentshavet om vi skal oppnå miljømålene fra Paris-avtalen. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Saksøkt staten

Miljøorganisasjonene har sammen saksøkt staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, skriver NTB. De mener at lisensen for hvor West Hercules skal bore i Barentshavet, er omfattet av klimasøksmålet. Tildelingen er ifølge organisasjonene i strid med kommende generasjoners rett til et levelig miljø, som er nedfelt i Grunnloven.

Klimasøksmålet skal opp for Borgarting lagmannsrett i november.

– Vi er kjent med at det er en aksjon på riggen som skal starte en jobb for oss senere denne måneden. Vi respekter retten til å protestere også vil vi oppfordre aksjonister til å ikke foreta seg noe som er ulovlig eller noe som setter dem selv eller andre i fare, sier pressekontakt i Equinor, Morten Eek til NRK.

– Vi har fått rettigheter til å borre etter olje fra et bredt flertall på Stortinget. Boringen følger med en del forpliktelser som vi ser frem til å følge opp.

Politiet i Hammerfest opplyser om at de følger med situasjonen rundt protesten, men de sier at de ikke kommer til å gripe inn.

Aktivister fra Greenpeace protesterer mot oljeboring. Foto: JONNE SIPPOLA / Greenpeace

Ikke første gang

Det er ikke første gang Greenpeace går til aksjon mot oljeboring i Barentshavet. I mars fjor tok to aktivister seg også om bord Sea Drill-rigget som da lå i Skipavika i Gulen. Etter 12 timer med aksjonering fikk aksjonistene møte rigglederen og overlevert sine synspunkt.

– Vi mener at møtet med rigglederen var viktig, og vi håper at de kommer til å ta hensyn til det vi har skrevet i brevet vi overleverte om hvorfor vi ikke ønsker at riggen skal gå til Barentshavet, sa Karianne Opgård Andersen, talsperson for Greenpeace den gang.

Også i 2017 gikk organisasjonen til aksjon mot Statoil-riggen Songa Enabler som da boret på Korpfjell-prospektet i Barentshavet. Demonstranter fra 19 land deltok i aksjonen.