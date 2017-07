Greenpeace protesterte mot oljeleting i Barentshavet

– Boring etter mer olje her midt i Barentshavet er å vise forakt for alle Norges klimaforpliktelser, sier klimaaktivist og politisk rådgiver i Greenpeace, Halvard Raavand.

Raavand deltar i demonstrasjonene mot oljeboringen sammen med blant annet den Newzealandske skuespilleren Lucy Lawless, kjent fra «Xena the Warrior Princess», og nesten 30 aktivister fra totalt 19 land.

Greenpeace anser Statoils boreprogram i Barentshavet «for å være klodens mest aggressive og kontroversielle boreprogram i år», og varslet tidligere at de kom til å reise ut på tokt for å demonstrere mot oljeboring.

275 kilometer fra Nordkapp

I juni fikk Statoil samtykke til å bore letebrønnen Gemini Nord. Feltet ligger 275 kilometer fra Nordkapp.

Truls Gulowsen er leder i Greenpeace Norge. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Sammen med Natur og Ungdom saksøkte Greenpeace den norske staten tidligere i år. Miljøorganisasjonene mener oljeboring i nye områder i Barentshavet er lovstridig.

Rettssaken er berammet til november, men Statoil har fått tillatelse til å starte boringen. Greenpeace-skipet Arctic Sunrise kommer til å seile rundt i Barentshavet i hele sommer for å vise sin motstand mot riggene, opplyser organisasjonen.

– Vi har seilt ut til Gemini-feltet med skipet Artic Sunrise for å dokumentere Statoils boring, bekrefter leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, til NTB.

Borer langt nord

I sommer vil Statoil-riggen Songa Enabler både bore lenger nord mot iskanten enn noensinne, og nærmere de sårbare fuglekoloniene på Bjørnøya enn noen gang før, ifølge Greenpeace.

Hovedmålet med tokten i Barentshavet er å protestere og sette søkelys på Statoils boreprogram i arktiske strøk, og det er ikke første gang Greenpeace demonstrerer mot oljeboring.

Skipet som befinner seg i Barentshavet nå, Arctic Sunrise, har tidligere blitt anholdt og arrestert av russiske myndigheter for å demonstrere mot en Gazprom-plattform i Petsjorahavet i september 2013. Den internasjonale voldgiftsretten fastslo på tirsdag at Russland må betale Greenpeace 50 millioner kroner for hendelsen.