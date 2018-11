I denne byen går ingen i fakkeltog mot bompenger

– Det er positivt å få bort de store bilene, og det er veldig trangt her på vinterstid, sier Christoffer Ydstie. Han er en av mange innbyggere i Hammerfest som er positive til bompengefinansiering av en ny vei inn og ut av bysentrum.

I Hammerfest er det ikke ventet noen protestaksjoner mot bompenger. Det er i sterk kontrast til de sterke protestene mot bompengefinansiering i Nord-Jæren.

Christoffer Ydstie har selv bodd i Oslo i flere år, og han er ikke kritisk til bompenger. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ønsket om å få innfartsveien utbedret og bytrafikken lagt i tunnel er stor, og dermed blir spørsmål om bompengefinansiering møtt med tommelen opp.

Den planlagte oppgraderingen av veiene i Hammerfest har en prislapp på 1,9 milliarder og går alt etter planen starter veiprosjektet opp i 2020.

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen har innbyggerne i ryggen når han og flertallet i kommunestyret går inn for bompengefinansiering. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Forbauset over bompengekritikk

Ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen (Ap) skjønner ikke hvorfor det kommer så mange sterke reaksjoner når det blir snakk om bompengefinansiering. Han mener at det er helt naturlig at alle bidrar.

– Jeg blir litt forbauset, for skal vi tenke miljø, må vi også tenke på denne måten, sier ordføreren om veiprosjektet og bompenger.

– Folk ser at det er nødvendig å gjøre noe med den trafikken vi har i forhold til den utviklingen som man ser i dag, sier Jakobsen.

Lederen i Folkeaksjon nei til mer bompenger, Frode Myrhol, mener at plassering av bomstasjon og taksten er avgjørende for hvordan bilistene i Hammerfest tar imot den planlagte finansieringen av en ny tunnel i Hammerfest. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Takst og plassering

Leder i det nyetablerte partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Frode Myrhol, mener det er stor forskjell på bomringer i byene og bompengefinansiering av en ny tunnel.

Men han påpeker at det er viktig at folk følger med.

– Har innbyggerne fått vite hvor bomstasjonene skal være? Hva blir takstene? Det er elementer som er avgjørende for engasjementet. Må man betale for en strekning man vanligvis ikke har betalt før. Det er ting som øker motstanden, sier Myrhol.

Partilederen mener at det stort sett ikke er noe problem å la bileierne ta deler av regningen om man betaler for en spesifikk sak.

– Hvis det er bompenger kun i tunnelen, så er det mindre problematisk enn om man etablerer en bomringer som alle bilistene må være med å betale.

Arne Myrseth (Frp) er en av få politikere i Hammerfest som er uenig i at en ny tunnel i Hammerfest skal finansieres av bompenger. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Savner en debatt

Men det er ikke alle som mener at det er naturlig at fellesskapet må bidra når infrastrukturen nå skal oppgraderes i Hammerfest.

Frps eneste representant i kommunestyret, Arne Myrseth, representerer mindretallet som er mot bompengefinansiering.

– Det er fordi det er veldig usosialt. Den menige mann i Hammerfest skal betale for en vei som skal frakte verdier ut av Hammerfest, sier lokalpolitikeren.

Ordføreren i Hammerfest er ydmyk for at hammerfestingene ser at dette er løsningen om tungtrafikken skal føres ut av bykjernen.

– Det her en sak vi har holdt på med i så lang tid at vi har holdt på å gi opp, sier Alf E. Jakobsen.