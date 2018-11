Bompenge-aksjonist får 25.000 i bot

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Det var mandag 29. oktober at rundt 50 personer fra Facebook-gruppa «Bomfritt Jæren – nok er nok» avbrøyt bystyremøtet i Stavanger. Bompengemotstanderne marsjerte inn og krevde å få tale til representantene.

Onsdag sist uke valgte politiet å starte etterforskning. Mandag blei det klart at én av demonstrantene får 25.000 kroner i bot.

Aksjonisten som bøtelegges, er mannen som inntok talerstolen mens bystyremøtet pågikk.

Bystyremøtet måtte avbrytes

– Den sikta som har fått forelegget, ble på talerstolen til tross for at ordføreren gjentatte ganger ba ham om å gå ned igjen. Politiet mener at han har overtrådt grensen for hva som er verna av ytringsfriheten, og bevega seg over i det straffbare, sier politiadvokat Sondre Hauge til NRK.

Med sin opptreden satte mannen lokaldemokratiet til side, ifølge Hauge.

– Etter at ordføreren gjentatte ganger hadde bedt ham om å gå ned, måtte hun avbryte møtet. Bystyret fikk dermed ikke utført sine oppgaver den kvelden, sier Hauge.

VIDEO: Rundt 50 bompengemotstandere møtte opp i bystyresalen mandag sist uke. Møtet blei til slutt avbrutt. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Rundt 50 bompengemotstandere møtte opp i bystyresalen mandag sist uke. Møtet blei til slutt avbrutt.

Politiet har ifølge Hauge vurdert å bøtelegge flere av demonstrantene, men endte med én.

NRK har vært i kontakt med Jan Ove Sikveland, som har fått boten. Han har foreløpig ikke svart.

Initiativtakeren til Facebook-gruppa mot bomringen i Stavanger-området, Sigurd Sjursen, har svart at han vil kommentere saken på et seinere tidspunkt.

Kan øke til 30.000 hvis boten ikke vedtas

Ifølge politiadvokaten er grunnlaget for boten en såkalt ordensforstyrrelse. Vanligvis bøtelegges ordensforstyrrelser, for eksempel på byen en lørdag, med rundt 10.000 kroner. Denne saken er mer alvorlig, og botens størrelse må vise det, mener politiet.

– Boten synliggjør at det er noe langt mer alvorlig som har skjedd i bystyresalen enn på byen en lørdag kveld, sier Hauge.

Dersom boten ikke blir vedtatt, kan den havne i Stavanger tingrett – og bli høyere.

– I boten ligger det en tilståelsesrabatt. Dersom forelegget ikke vedtas, bortfaller denne. Det er oppgitt i forelegget at boten kan komme opp i 30.000 kroner, sier Hauge.

Onsdag sa politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, dette til NRK.

– Det å overta talerstolen, der mener vi det går ei grense. Det er akkurat det vi vil etterforske. Vi har sett tegn som tyder på at en ønsker å prøve ut nye aksjonsformer. Da velger vi, som den som skal ta vare på trygghet, lov og orden i samfunnet, å gi uttrykk for vårt syn og vår holdning, og si at her mener vi grensa gikk.