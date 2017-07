Russland dømt til å betale 50 millioner i erstatning

Det besluttet den internasjonale voldgiftsretten i Wien tirsdag.

Dommen slår fast at Russland krenket Nederlands territorium, og forbrøt seg på internasjonal havrett da russiske spesialstyrker 19. september 2013 gikk ombord i Greenpeace-skipet Arctic Sunrise og pågrep 30 medlemmer av besetningen.

I dommen heter det at Russland «brøt sine forpliktelser under havretten da de gikk ombord, undersøkte, inspiserte, arresterte, anholdt og tilbakeholdt Arctic Sunrise – et skip som seilte under Nederlandsk flagg – uten tillatelse fra Nederland, og arresterte og igangsatte rettslige prosesser mot de 30 personene i besetningen».

Russland må nå ut med 5,4 millioner euro, eller ca. 50 millioner norske kroner.

De 30 aktivistene ble fengslet i to måneder, og russiske myndigheter tilbakeholdt Arctic Sunrise i hele ni måneder. Ifølge Greenpeace var det store materielle skader på skipet da de fikk det tilbake.

Ifølge en pressemelding fra Greenpeace vil kompensasjonen Russland er dømt til å betale også dekke renoveringen av skipet.

Sune Scheller, leder i Greenpeace Danmark. Foto: PRESSEFOTO / Greenpeace

– Det er enormt betryggende at domstolen nå sementerer retten til fredelige demonstrasjoner til havs, sier prosjektleder i Greenpeace Danmark, Sune Scheller i en pressemelding.

– De russiske myndigheters voldsomme overgrep tilbake i 2013 var basert på falske anklager, og vi er naturligvis glade for at rettferdigheten endelig seirer.

Sjørøveri

I september 2013 gikk Greenpeaceaktivister fra Arctic Sunrise ombord på oljeplattformen Prirazlomnaya, tilhørende olje- og gassgiganten Gazprom, i Arktis for å demonstrere mot selskapets oljeboring.

ARCTIC SUNRISE: Skipet ble tilbakeholdt i Murmansk i ni måneder. Foto: Igor Podgorny / © Igor Podgorny / Greenpeace

Bevæpnede offiserer fra den russiske kystvakten pågrep 30 Greenpeace-aktivister, og tauet skipet til Murmansk der det ble stående i ni måneder.

Påtalemyndigheten i Russland har siktet deretter aktivistene for sjørøveri, noe som i Russland har en strafferamme på opp til 15 års fengsel.

Aktivistene ble likevel benådet av Russlands president Vladimir Putin i anledning den russiske grunnlovens 20-årsjubileum senere i 2013.