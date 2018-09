Går bra for kystrekefiskeren i nord : – Heldigvis er det ikke oppdrettsanlegg her

Onsdag skrev NRK at antall båter under 11 meter som fisker etter reker har sunket dramatisk flere steder i landet. Årsaken er lav bestand, og fiskerne gir lakseluskjemikalier fra oppdrettsnæringen skylden.

– Heldigvis er det ikke oppdrettsanlegg her, sier Øyvind Hesjevik som fisker reker i Porsangerfjorden i Finnmark.

Han er usikker på om det er hydrogenperoksid, som blir brukt mot lakselus, som skader reker og andre skalldyr.

Likevel utelukker ikke fiskeren at det kan være en sammenheng.

– I fjorden blir ikke lakseluskjemikalier satt ut, og det er ingen problemer med bestanden her, sier Hesjevik.

NRK har i det siste fortalt om ny forsking som tyder på at hydrogenperoksid, som blir brukt mot lakselus, skader reker og andre skalldyr, selv i svært små konsentrasjoner. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Vil være helt sikker

Fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge, interesseorganisasjonen for oppdrettsnæringen, sa til NRK at man skal være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner når det kommer til hydrogenperoksid.

– Flere forskningsinstitusjoner, deriblant Havforskningsinstituttet, har pekt på at hydrogenperoksid er blant de mest miljøvennlige midlene som kan brukes mot lakselus, sa Rykhus.

Det kjøper ikke Hesjevik. Han mener det må mer forskning til for at fiskerne skal føle seg sikre på at ikke det påvirker fangstfeltene.

– For å si det sånn, så ønsker jeg ikke noen oppdrettsanlegg velkommen her. Da vet jeg ikke hvordan det hadde gått med bedriften, sier han.

Hesjevik på båten «Havkatt»: – Vi håper at vi kan få en del penger inn i kassa ved å fiske reker, sier han. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Oppfordrer til å tenke nytt

Det har nemlig gått svært bra for Hesjevik og resten av mannskapet på båten «Havkatt» det siste året.

– Pilene peker bare oppover. Vi har tro på at vi kan tjene en god del penger på rekefisket framover, sier han.

Men det har ikke alltid vært like lett. For å forsette med rekefisket har de måttet endre strategi en rekke ganger. Istedenfor å fiske rekene med trålere, som er det mest vanlige, samler de det rosa krepsdyret med teiner.

– Det er en annen måte å fiske på, og det har fungert i Porsangerfjorden.

Hesjevik håper fiskerne andre steder i landet ikke gir opp, og heller ser på nye løsninger slik at de kan forsette med rekefisket.

– Man må tenke nytt og annerledes for å overleve i denne bransjen, sier han.