Frode Bergs helse forverret - støttegruppa ber myndighetene ta ansvar

Han er aktiv i støttegruppa «Få Frode Hjem», som denne uka hadde et nytt møte i Kirkenes.

De vet det har vært forhandlinger mellom norske og russiske myndigheter, men nå begynner tålmodigheten for både familien og støttegruppa å ta slutt.

Det har gått over tre måneder siden 63-åringen ble dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland.

– Berg-familien er gisler i denne saken. De sitter her og vet ingenting. Det snakkes om at det forhandles, men man kan spørre om norske myndigheter er bekvem med at Frode sitter i Russland. Det kommer jo ikke noe resultat, sier Øystein Hansen, som er leder i støttegruppa.

Øystein Hansen er leder i støttegruppa til Frode Berg. – Vi vet at folk som sitter så lenge i fengsel uten å vite en utgang kan få store problemer når man kommer hjem, sier han. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Blitt dårligere

Gruppa har fått tilbakemeldinger om at Bergs helsetilstand har blitt dårligere i fengselet.

Brox Webber går ikke i detalj på hva slags sykdom det er snakk om, men sier Berg blir medisinert for sykdommer han ikke hadde før.

– Etter hva vi forstår får han god behandling fra fengselet i Moskva, men det er ingen tvil om at det er utfordrende for en mann på godt over 60 år å sone under de forholdene som han gjør, sier Webber.

NRK har spurt Utenriksdepartementet flere spørsmål knyttet til Frode Berg-saken, og fått følgende svar fra pressetalsperson i UD, Guri Solberg.

Pressetalsperson i UD, Guri Solberg, sier dette er en krevende sak. Foto: UD

– Norske myndigheter ønsker å få Frode Berg tilbake til Norge. Dette er en krevende sak, og vi har forståelse for at det er en stor påkjenning for Frode Berg, hans familie og lokalsamfunnet i Kirkenes. Vi arbeider langs flere spor for å ivareta Frode Bergs interesser, skriver Solberg i en e-post til NRK.

– Vanskeligere enn før

Den tidligere norske grenseinspektøren har innrømmet at han var på kurér-oppdrag for norsk etterretning da han ble arrestert for spionasje i 2017.

Etter dommen på 14 år i april skulle Berg egentlig flyttes til soning i et høysikkerhetsfengsel, men han sitter fortsatt varetektsfengslet i Moskva.

Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, sier hans klient får besøk i fengselet av den norske ambassaden og den russiske advokaten Ilja Novikov.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes tror det er mulig å få til en løsning før frigjøringsjubileet i oktober. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Vi oppfatter at han har det vanskeligere enn før, men at han fortsatt har et håp om at det kan komme en løsning. Jeg forstår veldig godt at familien er både utålmodig og fortvilet over at man ikke hører noe om hva som skjer, sier Risnes.

– I denne saken er det den norske stat som er anklaget fra russisk side. Det er jo egentlig en konflikt mellom statene. Frode Berg er på mange måter et ufrivillig gissel. Det medfører også at løsningen må skje mellom statene.

– Er det vanlig at slike saker tar så lang tid?

– Det varierer veldig. Det er vanskelig å peke på noen normal her, men hvis man ser på andre saker så forventer man i hvert fall at man har et resultat i løpet av måneder, og ikke år. Det vil si at det bør nærme seg nå, mener advokaten.

Frode Berg (t.h.) i samtale med den russiske advokaten Ilja Novikov. Foto: Morten Jentoft

– Burde invitert Putin

Både han og støttegruppa tror det er mulig å få til en løsning før frigjøringsjubileet i Finnmark i slutten av oktober.

Da er det 75 år siden Sovjets frigjorde Øst-Finnmark fra tyskerne under 2. verdenskrig.

– Det vil være en veldig stor fordel om det løses i forkant, for dette vil henge som en mørk sky over frigjøringsjubileet. Jeg håper at myndighetene kjenner sin besøkelsestid og løser problemet, sier Risnes.

Den oppfatningen deler Hansen fra støttegruppa.

Han er overbevist om at Frode Berg-saken hadde vært ryddet av bordet hvis Norge hadde invitert Russlands president Vladimir Putin til frigjøringsjubileet.

– Disse forhandlingene kan ikke bare drøye og drøye, sier Hansen, som krever synlig handling.

Ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap), oppfordret i fjor statsminister Erna Solberg til å invitere Vladimir Putin på besøk til frigjøringsjubileet i Kirkenes høsten 2019. Foto: Ivan Sekretarev / AP

Håper på møte

Støttegruppa ønsker mer informasjon fra myndighetene så fort som mulig.

– Vi håper det blir sammenkalt til et nytt møte med Utenriksdepartementet hvor familien kan få informasjon om situasjonen og hva de vurderer som neste framskritt, sier Brox Webber.

– Norske myndigheter har lagt en mann igjen på slagmarken i Russland. De må sørge for å få han hjem, tordner Hansen.