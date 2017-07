Dette avgjør hvor god multesesongen blir

– Den vokser ikke over alt og det er ikke alle steder den liker seg.

Det sier Inger Martinussen. Hun er forsker i Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO, og ivrig multeplukker.

Martinussen forklarer at multer trives best der grunnen er sur, som i myrområder.

STOR FANGST: Inger Martinussen er forsker i Norsk Institutt for Bioøkonomi NIBIO. Her viser hun frem moltefangsten fra «hemmelig sted» i Balsfjord i fjor. Foto: Gunnar Grødahl

– I tillegg er det ganske mange faktorer som skal klaffe for at du skal få en perfekt sesong. Det går opp og ned fra år til år. Noen er heldig og finner, mens andre må hjem med tom bøtte, sier hun.

Viktig med insekter

I år har det vært en sen vår i Finnmark, og snøen har ligget lengre enn normalt. Men det trenger ikke å være negativt for multebæra.

– Mye snø om vinteren er egentlig fint for de fleste vekstene. De ligger godt og varmt under snøen og overvintrer. En tidlig vår kan egentlig være ganske dårlig, fordi det ofte er lite insekter, sier hun.

For at multebærene skal blomstre er man avhengig av insekter. Insektene tar med seg pollen fra hannblomstene over på hunnblomstene. Men insektene påvirkes ofte av mye regn og vind.

– For folk som følger med i sine områder kan de tenke om det var regn, frost eller mye vind under blomstring. Da kan det hende det blir en dårlig sesong, sier hun.

KURERER KREFT?: Forskere tror multer til og med kan kurere kreft. Antioksidanten ellaginsyre som finnes i bæret kan bremse, og i beste fall forhindre utviklingen av kreft. Foto: Eystein Ness

Kamp om de gode områdene

Det er ikke uvanlig i Finnmark at det meldes om «bjørn» der det finnes multer for å holde områder med multer for seg selv. Johnny Hættas «bjørneobservasjon» førte dog til mer oppstyr enn å holde konkurrerende bærplukkere borte.

– Multebæra har en lang historie og den er ganske lunefull. Det gjør at folk krangler litt om plukking og har hemmelige plasser, sier Martinussen.

På Finnmarksvidda er oppfinnsomheten stor når det gjelder å kartlegge de beste multemyrene. Per Edvard bruker drone til å finne multer.

Tidligere i sommer snakket NRK med multeforsker Kåre Rapp som kunne berolige værsyke finnmarkinger om at det da foreløpige kalde sommerværet kan gi en eventyrlig multesesong.

LETER MED DRONE: Med god hjelp av dronen klarer Per Edvard Johnsen å plukke nok multer til gjestene på overnattings- og spisestedet Nedre Mollisjok Fjellstue midt på Finnmarksvidda. Foto: Dragan Čubrilo/NRK

Sen sesong

Ifølge Martinussen ligger det an til å bli en sen sesong i år. Hun tror det vil ta et par uker før bæra er moden.

– I Sør-Troms der jeg holder til, skulle jeg normalt sett dratt ut å plukket i neste uke. Men i år er det nok snakk om to uker før det slår til, sier hun.

I fjor fant Bernt Nilsen fra Kirkenes modne multebær rekordtidlig i Sør-Varanger. Det er ikke første gang Bernt Nilsen har funnet multer tidlig, rekorden hans er 28 juni.