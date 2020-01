Ølen Betong Gruppen mener norsk E-tjeneste og PSTs vervingsforsøk av ansatte ved en betongfabrikk i Murmansk skapte store problemer for bedriften.

Selskapet krever minimum 136 millioner kroner i erstatning av staten.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har flere ganger prøvd å stoppe saken. Mandag 3. februar kommer rettssaken likevel opp for Oslo tingrett.

Frode Berg skal vitne i en rettssak i Oslo tingrett første uka i februar. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Flere kritisk til norsk etterretning

På vitnelista er det flere fra Kirkenes som er kritisk til norsk etterretning. Dette gjelder spiondømte Frode Berg, forretningsfolk og ordføreren i Sør-Varanger. Også tidligere spionsjef Ola Kaldager skal vitne.

Advokatfirmaet Schjødt fører saken for Ølen Betong Gruppen. Advokatene hevder norsk etterretning tok kontakt minst 14 ganger til tross for at det var uønsket og kunne skade virksomheten i Russland.

Atle Berge hevder forsøkene på verving skal ha skjedd på en uprofesjonell og lite diskré måte utenfor E-tjenestens og PST sine lovbestemte rammer.

En representant for PST skal ha prøvd å ta kontakt med en av de ansatte i hans leilighet i Kirkenes. Der var ingen hjemme. Politimannen skal ha tatt kontakt med en tilfeldig nabo, opplyst at han jobbet for PST, og bedt naboen videreformidle ønsket om kontakt.

Ved et annet tilfelle skal et møte ha skjedd åpenlyst i avgangshallen på Gardermoen midt i fellesferien.

Skal ha blitt avslørt

Ifølge saksøkerne skal russisk etterretning ha avslørt vervingsforsøkene. For daglig leder Atle Berge og hans ansatte Knut Stø førte det til at de ble arrestert av russisk etterretning og brutalt avhørt.

Begge ble utvist fra Russland i 10 år.

Ølen Betong mener selskapet mistet store kontrakter på grunn av russisk mistanke om at selskapet samarbeidet med norsk etterretning.

Firmaet fra Rogaland hadde hatt store kontrakter med det russiske selskapet Novatek om levering av betongelement til et gassanlegg på Jamal. Etter utestengelsen var det brått slutt.

Jonas Gahr Støre oppfordret som utenriksminister til å utvikle næringssamarbeid over grensa til Russland. Støre er innkalt til vitne. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Vitner bak lukkede dører

Fra 2007 investerte det norske firmaet flere hundre millioner kroner i et nytt anlegg i Murmansk. Slikt samarbeid ønsket Norge å utvikle med Russland.

Jonas Gahr Støre er innkalt som vitne fordi han var utenriksminister i denne perioden.

Staten vil føre tre vitner. En av dem er en politimann i PST som Berge mener stod bak flere vervingsforsøk. Alle statens vitner vil forklare seg bak lukkede dører.

Ølen Betong Gruppen AS mener konsernet har tapt mellom 126 millioner og 135 millioner kroner. De økonomiske tapene for daglig leder Atle Berge og Kurt Stø er beregnet til fire millioner, går det fram av dokumenter sendt Oslo tingrett.

Regjeringsadvokat Francis Sejersted ønsker i dag ikke å kommentere rettssaken. Det er satt av syv dager til behandlingen i Oslo tingrett.