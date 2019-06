Regjeringsadvokaten fikk medhold

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted gikk etter søksmålsvarselet umiddelbart inn for en utsettelse av saken.

Regjeringsadvokaten mente EOS-utvalget måtte ferdigbehandle Atle Berge og Knut Stø sine klagesaker til utvalget om vervingsforsøkene før en eventuell rettssak.

Oslo tingrett sa seg enig med Regjeringsadvokaten. Rettssaken ble dermed utsatt på ubestemt tid, noe saksøkerne reagerte på.

– Vi mente det ikke var grunnlag for å stanse saken. For å stanse en sak skal det normalt være en annen sak der det kan komme en avgjørelse som kan ha betydning for saken. EOS-utvalget kan ikke avgjøre noe som helst, sier advokat for saksøkerne, Per M. Ristvedt i.

Og for å få fortgang i saken, valgte saksøkerne å trekke klagesakene.

EOS-utvalget avsluttet klagesak

Deretter aksepterte EOS-utvalget at klagesakene fra Atle Berge og Knut Stø ble trukket tilbake.

EOS-utvalget avsluttet behandlingen av sakene. Atle Berge og Knut Stø mente da rettssaken endelig ville komme opp.

I et brev til EOS-utvalget innrømmer regjeringsadvokat Fredrik Sejersted at det ikke er vanlig for EOS-utvalget å ferdigbehandle saker etter ønske fra offentlige etater.

29. mai ba likevel Regjeringsadvokaten EOS-utvalget på eget initiav om å sluttføre sakene, samtidig som Oslo tingrett ble bedt om vente med en rettssak til etter en sluttbehandling i EOS-utvalget.

Advokat for Ølen Betong, Per M. Ristvedt, reagerer på Regjeringsadvokatens framgangsmåte.

– Det er bare en mulig forklaring. Det må jo være at Staten ved Regjeringsadvokaten bruker alle de midler de tenker og kan komme på for å forsinke at denne saken kommer opp for norske domstoler. Det har ikke noe juridisk fundament, det er bare noe Regjeringsadvokaten finner på, sier advokaten.