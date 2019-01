Varsler søksmål mot staten etter de skal ha blitt forsøkt rekruttert av norsk etterretning

I årevis skal norske etterretningsagenter ha forsøkt å rekruttere norske ansatte ved Ølen Betongs fabrikk i Murmansk i Russland. To av dem har de siste årene blitt pågrepet og utestengt fra landet.

– De forsøkte å verve eller kontakte oss ved rundt ti forskjellige anledninger, sier administrerende direktør Atle Berge til NRK.

Han sier han avviste forsøket på å bli rekruttert. I 2016 ble han pågrepet av den russsiske etterretningstjenesten FSB og utestengt i ti år. Anklagene om spionasje ga problemer for Ølen Betong i Murmansk, og de hevder å ha opplevd store tap som følge av hendelsen.

Nå har Advokatfirmaet Schjødt sendt søksmålsvarsel til staten på vegne av Ølen betong.

Kravet kan komme på flere hundre millioner kroner.

Norske myndigheter vil verken kommentere søksmålsvarselet eller anklagene som kommer frem i det, men Forsvarsdepartementet bekrefter at de i ettertid har hatt et møte med Atle Berge.

Atle Berge er administrerende direktør i Ølen Betong Gruppen AS, og har siden 2016 hatt innreiseforbud til Russland på grunn av hensynet til nasjonale interesser. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Pistol mot hodet

Atle Berge er ikke den eneste som har opplevd store problemer etter møter med norsk og russisk etterretning.

Allerede i 2015 ble betongarbeideren Kurt Stø i Ølen Betong pågrepet av FSB. To år tidligere skal han ha fått sitt første besøk fra en person i PST i Kirkenes. Stø skal ha følt seg presset til å gi informasjon til personen. Flere ganger skal han ha fått besøk og blitt spurt om oppholdene i Russland.

Da Stø ble pågrepet av FSB, skal han ha blitt forsøkt rekruttert som dobbeltagent og tilbudt et russisk pass i belønning. Han skal også ha blitt truet med pistol, ifølge søksmålsvarselet.

– Han ene fikk et sinneanfall. Han dinglet med pistolen og plutselig presset han den mot hodet mitt. Da er du ikke høy i hatten, sier Stø til NRK.

Stø ble senere utestengt fra Russland i ti år.

Dette er Ølen Betongs anlegg i Murmansk. De hadde investert cirka 200 millioner kroner før Atle Berge ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Flere besøk over flere år

Det var i 2008 at den norske bedriften Ølen Betong startet opp en søsterbedrift i Murmansk. De investerte millioner av kroner, og driften gikk med solide overskudd. Initiativet ble hyllet og støttet økonomisk av norske myndigheter.

Men etter hvert ble forholdet med naboen i øst kjøligere. Da skal flere norske ansatte ha blitt forsøkt rekruttert til å spionere mot naboen i Russland, ifølge søksmålsvarselet som Ølen Betong har sendt til staten.

Varselet beskriver hvordan en norsk etterretningsagent skal ha besøkt bedriften for første gang enten i 2012 eller 2013. En leder skal ha blitt forsøkt rekruttert til å bli informant, men dette ble avvist umiddelbart.

Ikke lenge etter skal etterretningen ha forsøkt seg på administrerende direktør Atle Berge. Denne gangen skal de også ha blitt avvist. Den norske etterretningsoffiseren skal ha nektet å skrive seg inn i resepsjonens møtelogg og hadde heller ingen visittkort. Det eneste Berge satt igjen med var en post-it lapp med en e-postadresse på.

Han hevder å ha kastet den i søpla.

Da Berge senere ble arrestert av FSB i Russland, ble han konfrontert med kontakten med etterretningsagenten og FSB skal ha kjent til andre møter Berge hadde hatt med politiet.

Grensebyen Kirkenes i Finnmark har stor aktivitet både fra norsk og russisk etterretning. Foto: Ksenia Novikova

– Han fisket hele tiden

Kurt Stø skal flere ganger ha blitt kontaktet av en navngitt person fra PST. Han beskriver det selv som uønskede besøk i 2013 og 2014.

– Det tok litt tid før jeg skjønte hva han ville. Han spurte om Russland og gikk rundt grøten. Han fisket hele tiden, sier Stø.

– Sa han hvorfor han ville snakke med deg?

– Nei, det sa han aldri.

Etter hvert måtte Kurt Stø ta fri fra jobben i Murmansk og kjøre til Kirkenes til møter med kontakten i PST.

– Vi møttes 7–8 ganger til sammen. Til slutt syntes jeg det var ekkelt å prate med han, fordi han spurte om ting jeg ikke hadde peiling på, egentlig, sier Stø.

20. juli 2015 forklarer han at han sto foran ytterdøra i leiligheten i Murmansk og skulle låse seg inn. Da skal FSB ha klappet han på skulderen og satt på han håndjern.

Den russiske byen Murmansk er cirka tre timer fra Kirkenes i Norge. Det var her både Atle Berge og Kurt Stø ble arrestert av FSB. Foto: Pierre-henry Deshayes / AFP

– Alt ble ødelagt

Det er over tre år siden Kurt Stø ble arrestert av FSB og skal ha blitt truet med pistol. Da han hadde kommet hjem til Norge etter hendelsen i Murmansk i 2015, skal PST ha ventet på han på Gardermoen og tatt han inn til et avhør. De skal ha visst om at han var arrestert av FSB og utspurt om hva som skjedde.

Før alle disse hendelsene så Stø lyst på livet og var glad for jobben han hadde fått i Ølen Betong. Nå er ting mye verre.

– Alt ble ødelagt, sier Stø i dag.

– Jeg sover dårlig og det surrer oppe i hodet hele tiden, fortsetter han.

Atle Berge må i dag lede Ølen Betongs fabrikk i Murmansk fra Rogaland. Han har lite til overs for norsk etterretning.

– Tidligere år heiet norske toppolitikere på det vi gjorde gjentatte ganger. Så kommer disse etterretningsfolkene i det skjulte og setter krokfot. De ødelegger veldig mye for oss og det er snakk om flere hundre millioner kroner, sier han.

Atle Berge er svært misfornøyd med norske myndigheter og norsk etterretning, og planlegger nå saksøke dem for flere hundre millioner kroner. Foto: Bård Wormdal / NRK

Vil ikke kommentere anklagene

Søksmålsvarselet er rettet mot både Justis- og beredskapsdepartementet, og Forsvarsdepartementet.

Berge hevder at Forsvarsdepartementet har bekreftet møtene med etterretningsagenter i Kirkenes, samt at de har beklaget konsekvensene det har medført. Til NRK kan departementet kun bekrefte at de har hatt et møte med Berge.

– Men vi har ingen kommentarer til møtets innhold eller til saken utover dette, skriver spesialrådgiver Birgitte Frisch til NRK.

PST ønsker ikke å kommentere anklagene.

– Dersom noen mener seg urettmessig behandlet av PST, kan man klage til EOS-utvalget, skriver seniorrådgiver Annett Aamodt til NRK.

Russland ambassade kommenterer saken på følgende måte:

«Ambassadens mest aktuelle oppgaver er å gjenoppbygge tradisjonelt vennlige forhold mellom våre land og næringsoperatører, samt innen vitenskap, kultur og idrett.

Ambassaden har ikke noen lyst til å gyte olje på ilden og oppmuntre noen, som uten noen fakta beskylder Russland i alle synder, blant annet i spionasje.

Vi er alltid parate å kommentere noen begivenheter som bidrar til styrkingen og forbedringen av russisk-norsk forhold.»

