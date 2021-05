Krever 140 millioner kroner av staten – mener Frode Berg-saken la Russland-eventyr i grus

Frode Berg-saken kan bli sentral når ankesaken til bedriften Ølen Betong skal behandles i retten.

Bedriftens advokat, Hanne Skaarberg Holen, mener at Den russiske sikkerhetstjenestens (FSB) etterforskningen av Frode Berg-saken gjorde at Atle Berge ble utvist fra landet i 10 år.

– Det er en direkte årsak til det økonomiske tapet som ble påført Ølen Betong gruppen og Ølen Betong Murmansk, som er de to saksøkerselskapene, sier Holen.

Atle Berge skal stille i lagmannsretten i august. Her fra da saken var oppe i Oslo tingrett. Foto: Bård Wormdal

Krever 140 millioner

Atle Berge er direktør i Ølen Betong. Bedriften har saksøkt staten og krever om lag 140 millioner kroner. Årsaken er påståtte rekrutteringsforsøk fra norsk etterretning, som ble avslørt av FSB.

Det var i år i 2016 at Berge ble pågrepet av FSB i Murmansk og like i etterkant utvist fra Russland.

Ølen betong var fyrtårnet i det norsk-russiske næringssamarbeidet i nord. Tidlig på 2000-tallet bygde de opp en søsterbedrift i Murmansk. Her investerte Berge millioner av kroner, og driften gikk med solide overskudd.

Betongmedarbeider Kurt Stø sto fram på NRK Dagsrevyen og fortalte at han i år 2015 ble pågrepet av FSB i Murmansk. Det skjedde etter at han skal ha hatt kontakt med PST i flere år. Foto: Bård Wormdal / NRK

Tapte i tingretten

I tingretten vitnet både Frode Berg og Jonas Gahr Støre. Ølen betong tapte imidlertid mot staten. Men med nye opplysninger fra blant annet Frode Berg-saken har de anket saken. Holen forklarer at de i ettertid har fått vite mer om norske etterretningsaktiviteter.

– Vi har sett at disse aktivitetene var omfattende, lovstridige og endog er betegnet som svært samfunnsskadelige. Den etterretningsvirksomheten har fått økonomiske konsekvenser for Ølen Betong, og det gir grunnlag for erstatning, sier hun.

Staten er uenig

Regjeringsadvokaten Fredrik Sejersted er uenig i fremstillingen. Han påpeker at påstanden om at Frode Berg-saken er relevant også ble langt frem for tingretten, uten at tingretten la vekt på dette.

«Staten mener fortsatt at det ikke er noe ved Frode Berg-saken som kan danne grunnlag for erstatningsansvar overfor Ølen Betong i vår sak», skriver han i en e-post til NRK.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener at Ølen Betong ikke har krav på erstatning. Foto: Hallvard Norum / NRK

Frode Berg ønsker ikke å kommentere saken, og viser kun til sin advokat.

Ankesaken skal opp for lagmannsretten i august.

– Han er ved godt mot og mener han har en god sak. Ølen Betong Gruppen og Ølen Betong Murmansk har lidd et tap. Det er bare rett og rimelig at de som har påført dem dette tapet gjør opp for seg, sier advokat Hanne Skaarberg Holen.