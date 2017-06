– Regjeringas klimaplan er ikke mulig i nord

På en stor parkeringsplass i Alta er det hektisk aktivitet for å laste av og på tonn etter tonn på lastebilene til Oleif Simensen.

Oleif Simensen startet sitt eget transportfirma i 1987. Han tror ikke det er mulig for hans bedrift å bytte ut diesel med elektrisitet i nærmeste framtid. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Han må bytte ut halvparten av dieselbilene med biler som går på elektrisitet eller hydrogen innen 2030.

Det ble klart da klima- og miljøministeren fredag la fram sine planer om hvordan Norge skal kutte CO₂-utslippene og nå sine klimamål.

– Jeg vet ikke hvordan de skal få dette til. Det er ingen løsninger i dag på å frakte tung last med elbiler over store avstander, sier Simensen.

Store avstander og kulde

Transportfirmaet hans har oppdrag til Mo i Rana. Det er over 1000 kilometer hver vei.

Ingen el-lastebiler i dag har kapasitet som er halvparten en gang av den distansen med fullastet bil.

Også minusgradene om vinteren gjør at Simensen ikke har troen på å bytte til elektrisitet med det første.

– På vinterstid her i nord er det bare halve kapasiteten på lastebiler som er elektrifisert. Det vil helt klart være et problem.

Lastebilene til Oleif Simensen transport AS lastes ofte tungt med betongelementer og armering som fraktes til hele Nord-Norge. Foto: Kai Erik Bull / NRK

I januar i år var det -24 grader på Sennalandet som er den mest trafikkerte fjellovergangen i Finnmark. En fjellovergang som ofte var stengt og kollonekjørt sist vinter.

– Hva skjer når vi må vente bak en stengt bom eller kjøre i kolonne på fjellet? Det vil ikke gå med el-lastebiler i minusgrader, sier Simensen

Stoler på utvikling av teknologi

Norge må kutte 30 millioner tonn CO₂ innen 2030. To tredeler av reduksjonen skal tas i Norge, ifølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han sier at det først og fremst transportsektoren som vil stå for de fleste utslippskuttene.

– Grunnen til det er at det er den største utslippskilden i den såkalte ikke kvotepliktig sektor, sier Helgesen.

– Vi kommer til å legge opp til en politikk for transportløsninger som er grønnere, mer effektive og mer brukervennlige, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Joakim Reigstad

Ministeren har tro på at innen 2030 har teknologi på batteri kommet så langt at det er mulig for transportnæringen å bytte ut diesel med elektrisitet.

– Hovedsatsingen vår er teknologiutvikling. Vår politikk for å bekjempe klimaendringer er også å fornye samfunnet og gjøre livet bedre for folk.

Sverger fortsatt til diesel

Men Simensen tror ikke at livet vil bli bedre om halvparten av hans lastebiler ikke kan kjøre på diesel i framtiden.

– Det er nok diesel som gjelder i 2030 også, det er det ingen tvil om.

Alle hans 14 lastebiler er nye biler med ny dieselteknologi. En teknologi som transportgründeren tror vil fortsette.

– Det har skjedd mye de siste årene med tanke på dieselmotorer. Det er nesten ikke utslipp. En lastebil tilsvarer tre vanlige personbiler i dag, og utviklingen vil bare fortsette.