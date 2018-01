Foto: Privat

Joe Erling Jahr: Ber om unnskyldning for å ha drept Benjamin Hermansen 17 år etter det rasistisk motiverte drapet ber en av Benjamin Hermansens drapsmenn om unnskyldning. – Det de gjorde mot ham, kan aldri unnskyldes, sier Benjamins mor.

Sindre Leganger Journalist

«Jeg er lei meg for det jeg var med på og mine handlinger. Min unnskyldning er vel ikke særlig ettertraktet. Men jeg vil si til pårørende, Benjamins venn og nærmiljøet på Holmlia som ble berørt: Det var ingen grunn som rettferdiggjør den sorgen og smerten som jeg ga dere. Jeg er veldig lei meg for det.»

Det skriver Joe Erling Jahr, mannen som i 2002 ble dømt til 18 års fengsel for å ha knivstukket og drept 15 år gamle Benjamin Hermansen, i en e-post til NRK. Jahr er i dag ferdig med å sone dommen sin, og skal ha brutt med det nynazistiske miljøet han var en del av rundt årtusenskiftet.

Jahr skriver videre:

«Unnskyldninger finnes ikke, men det er grunner til at jeg ble den mannen jeg var som ung voksen. Mine grunner rettferdiggjør ingenting, men selv ikke jeg var født ond».

Mitt nye liv inkluderer ikke hat mot mennesker eller meg selv lenger. Jeg søker indre ro i naturen og jeg vet at jeg kom ikke ut som et nytt menneske, men som en forandret mann fordi jeg ønsket det selv og fikk dermed hjelp av enkelte fengselsbetjenter til å bli voksen».

Drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen rystet Norge og mobiliserte et voldsomt engasjement i befolkningen. I Oslo samlet markeringene titusener av mennesker som trosset kulda i Oslo for å vise sin avsky mot rasisme og nazisme. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

Natten det skjer

I NRKs nye podkastserie «Hele historien» forteller flere av de involverte om drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen og jakten på gjerningsmennene.

Den 26. januar 2001 er en kald vinterdag på Holmlia. Det er fredag kveld, og Benjamin Hermansen møter bestekameraten Hadi utenfor den lokale Spar-butikken. Benjamin skal levere et mobildeksel han har lånt av Hadis søster.

Rundt klokken 23:35 ruller en bil inn på parkeringsplassen. I den sitter tre personer – to menn og en kvinne. Mennene har glattbarberte hoder, militærstøvler og mørke jakker.

Bilen stanser, mennene hopper ut og begynner å jage de to guttene. Hadi kommer seg unna, men Benjamin presses opp i et hjørne. Han forsøker å hoppe over et gjerde, men faller i forsøket – sannsynligvis på grunn av et knivstikk i ryggen. På den andre siden av gjerdet setter en av angriperne seg på kne over ham, og retter to kraftige knivstikk mot Benjamins overkropp. Et treffer i høyre overarm, det andre i hjertet.

Mennene løper deretter tilbake til bilen og kjører vekk. Noen timer senere skal politiet finne bilen forlatt ved Rustad skole.

Like etter drapet på Benjamin Hermansen i 2001 gikk politiet manngard ved åstedet for å finne drapsvåpenet. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Benjamin Hermansen reiser seg og går noen skritt mot rekkehuset, der han bor sammen med moren sin. Så faller han om, og dør kort tid etter. Handlingsforløpet er beskrevet i dommen fra Borgarting lagmannsrett fra 2002.

Tatt med «nazipropaganda» og pistol

De tre personene i bilen er 19 år gamle Joe Erling Jahr, 21 år gamle Ole Nicolai Kvisler og 17 år gamle Veronica Andreassen. Kvisler og Andreassen blir pågrepet av politiet samme natt. Leiligheten deres er full av nazipropaganda, ifølge daværende leder av voldsavsnittet ved Oslo politikammer, Finn Abrahamsen. På stua finner politiet en pistol.

Joe Erling Jahr flykter til Danmark, men pågripes og utleveres seks dager etter drapet. Under avhørene kommer det frem at det var Joe Erling Jahr som påførte Hermansen det dødelige knivstikket i brystet. Selv forklarer Jahr at han snublet på isen og knivstakk gutten ved et uhell.

Jahr og Kvisler dømmes begge for å ha begått et rasistisk motivert drap og får 18 og 17 års fengsel. Veronica Andreassen dømmes for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge, og får tre år.

– Ingenting kan veie opp

– Jeg vil at Benjamin skal bli husket som den fantastiske gutten han var. Samtidig vil jeg at han skal huskes for at han ble utsatt for det forferdeligste av det forferdelige. At han ble drept fordi han var brun i huden, sier Marit Hermansen, Benjamins mor.

I disse dager er det ganske nøyaktig 17 år siden drapet, men Marit Hermansen føler fortsatt at hun sitter midt i alt.

– I år ville Benjamin blitt 33 år. Kanskje ville han ha vært gift eller hatt barn. Han ville hatt et arbeid og bidratt med sitt. Det blir helt umulig å tenke på, sier hun.

For henne har Joe Erling Jahrs beklagelse ingen verdi.

– Det Benjamins drapsmenn gjorde mot ham, kan aldri unnskyldes. Joe Erling Jahr har sonet straffen sin, men han har likevel drept Benjamin. Han fratok ham hele hans liv og alle hans muligheter. Ingenting kan veie opp for det.

Var på nazi-samling

Etter å ha sonet tolv år, slapp den andre drapsmannen, Ole Nicolai Kvisler, ut av fengsel i 2013. Samme år som løslatelsen, ble han observert på en av Den nordiske motstandsbevegelsens samlinger i Sverige. Hvorvidt han fremdeles er aktiv i miljøet vet vi ikke, fordi han ikke har besvart NRKs henvendelser.

I fjor fulgte NRK Brennpunkt den høyreekstreme organisasjonen for å forstå hvem de er og hva de ønsker å oppnå. I dokumentaren kommer det frem at de ønsker å stoppe det de kaller masseinnvandringen til Norden, og kaste ut dem som ikke er av «den nordiske rase». De vil ha et nytt, nasjonalsosialistisk Norden, inspirert av Adolf Hitlers «tredje rike».

– Vi må slutte å si at de ikke er farlige. Jeg har sagt i snart 20 år at de er det. Man tenker alltid at «det er en mor som sier dette», men de var farlige for Benjamin og de er farlige for alle andre også, sier Marit Hermansen.

Mer enn 40.000 mennesker gikk i fakkeltog i Oslo i 2001 i protest mot drapet på Benjamin Hermansen. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Forandring til høy pris

Veronica Andreassen og Joe Erling Jahr skal i dag ha tatt avstand fra det nynazistiske miljøet. Jahr har i tillegg byttet navn. I e-posten til NRK beskriver han seg selv som en «forandret mann» som «søker indre ro i naturen». Det gjør ikke inntrykk på Marit Hermansen.

– Det skulle bare mangle. Vi er mange som har betalt prisen for at Joe Erling Jahr skulle bli voksen. Benjamin har betalt mer enn noen annen.

Veronica Andreassen ønsker ikke å la seg intervjue til denne saken. Ole Nicolai Kvisler har ikke besvart NRKs henvendelser.

Hør podkasten om drapet på Benjamin Hermansen her.