Tiltalt for ekteskap med 14-åring

På mandag starter en sjelden rettssak i Agder lagmannsrett. En 26-åring er tiltalt for å ha giftet seg med en da 14 år gammel jente. Også hans foreldre er tiltalt for å ha bidratt til at ekteskapet ble inngått.

I november i fjor ble alle tre dømt i Vestfold tingrett for å ha brutt loven som forbyr noen å gifte seg med en person under 16 år. Alle tre har anket dommen. Nå skal saken opp i lagmannsretten.

Der skal det handle om en ekteskapsinngåelse som skal ha skjedd i et land i Øst-Europa i 2022. Begge familiene tilhører en muslimsk minoritet i landet.

Mannens familie flyttet til Norge i 2019 for å jobbe her.

I starten av 2022 hadde far og sønn med seg en 14-åring gjennom passkontrollen på Torp flyplass. Der reagerte politiet på at kvinnen hadde med lite bagasje, og at hun verken hadde penger, bankkort eller telefon.

De tiltalte mente de to bare var kjærester. Og at det kun var inngått en «søz» slik at de to kunne treffes fritt. En «søz» skal ifølge tingrettsdommen være mindre formelt enn en forlovelse.

Påtalemyndigheten mener det er inngått en ekteskapslignende forbindelse. Altså at det som er inngått oppleves som varig, bindende og medfører plikter for partene.

Ingen dømt

Når var forrige gang noen ble dømt for å gifte seg med en mindreårig?

NRK fant en dom fra 2012. Vi spurte riksadvokaten om noen har blitt dømt siden.

Svaret var ingen dømte de siste 12 årene.

Ingen dømt for barneekteskap på over ti år Ekspander/minimer faktaboks NRK Brennpunkt har innhentet tall fra riksadvokaten på hvor mange som er dømt for ekteskap med en mindreårig, etter ny og gammel straffelov, siden 2012. Eneste dom som ble funnet var en dom fra Oslo tingrett i 2012. Der ble et foreldrepar dømt for å ha giftet bort sin datter som var 15 år. Anken fra paret ble forkastet i 2014. Det blir påpekt at det kan finnes andre dommer som er feilregistrert. NRK har også gjennomgått Lovdata, etter mulige dommer som ikke framkom i riksadvokatens statistikk. Da fant vi en dom fra 2014 hvor en 13 år gammel jente ble tvunget inn i et ekteskap, for deretter å bli truet til å stjele, tigge og tilby seksuelle tjenester. En mann ble domfelt for å ha utnyttet en person til tvangsarbeid. Men ingen ble dømt for barneekteskap.

Dette til tross for over 150 henvendelser til kompetanseteamet, hvor hovedbekymringen var barneekteskap, i disse årene.

Det nasjonale kompetanseteamet får henvendelser fra politi, barnevern, skoler og andre offentlig ansatte.

Politiet har et par ganger de siste årene tiltalt folk for barneekteskap. Men de sakene har endt med frifinnelse:

Tvil om alder

I Ålesund skulle politiet i retten i 2020. En da 25 år gammel mann var tiltalt for barneekteskap. I tillegg for å ha hatt seksuell omgang med jenta, som da var under 16 år. Det mente i alle fall politiet.

Jenta kom med sin familie på familiegjenforening til Norge i 2012. Faren hadde kommet noen år tidligere som flyktning fra Irak.

Tiltalte forklarte i retten at en bekjent og jentas familie la til rette for at de skulle gifte seg. I november 2015 ble de gift i Norge med en imam til stede.

Politiet tok beslag i flere bilder fra det de hevder var en bryllupsfest på Sunnmøre på nyåret 2016. Dette bildet ble lagt fram i retten for å vise deler av henna-ritualet som skal ha blitt utført. Foto: Synnøve Hole / NRK

Men hvor gammel var hun egentlig?

Dokumenter fra Irak viste to forskjellige fødselsdatoer, med en måned forskjell. La man en av de til grunn var jenta 14 år da de ble gift.

Både jenta selv og hennes familie forklarte at hun var under 16 år.

Men flertallet av dommerne mente mannen måtte frifinnes fordi det var tvil om jentas alder.

Mannen som nå er frifunnet forklarte i retten at han ba faren til jenta om lov til å gifte seg med henne, og at han deretter betalte 70 000 kroner i medgift. Disse pengene tok politiet senere beslag i under en ransaking hjemme hos foreldrene til jenta. Foto: Synnøve Hole / NRK

Det er vanskelig å føre bevis i saker der fornærmede av ulike årsaker kanskje ikke har en reell mulighet til å forklare seg, forklarer politiadvokat Cathrin Remøy.

– I denne saken endte det med at fornærmede og hennes foreldre heller ikke ble trodd når det gjaldt opplysninger de gav knyttet til fornærmedes alder, og tiltalte ble frifunnet, sier Remøy, som var påtaleansvarlig.

Startet etterforskning en måned for sent

I 2015 skulle politiet på Gjøvik prøve seg i retten. Et foreldrepar var tiltalt for tvangsekteskap og barneekteskap.

Politiet mente foreldrene hadde tatt med seg sin datter på da 14 år til Irak og tvangsgiftet henne.

Retten mente det var helt klart at det var inngått et ekteskap i Irak, med et barn under 16 år. Men skal man straffes for barneekteskap må det skje innen 5 år, etter at det har skjedd.

Fem år og 31 dager etter bryllupet gjorde politiet sin første ransaking. Det var én måned for sent til at foreldrene kunne straffes for barneekteskap.

På innsiden av Gjøvik tinghus gikk rettssaken i 2015. Foto: Monica Rikoll / NRK

Jenta selv forklarte i retten at ekteskapet var helt frivillig og noe hun tok initiativ til.

Det ble samtidig lagt fram en SMS hun hadde sendt til en ambassadeansatt:

«Det har skjedd masse ting med meg og jeg har det ikke bra i Irak. Er det en lov som sier at fordi jeg har blitt gift da jeg var liten at mine foreldre blir arrestert hvis jeg går tilbake til Norge. Jeg har et veldig dårlig liv».

Retten mente det ikke var bevist at foreldrene tvang den 14 år gamle jenta i Irak til å gifte seg. De ble begge frifunnet. Og politiet anket ikke.

– Dommen ble «etter omstendighetene» godtatt av statsadvokatembetet, svarer politiadvokat Julie Dalsveen.

Julie Dalsveen er politiadvokat ved Innlandet politidistrikt. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

3 års fengsel

I rettssaken som skal starte til uka har det ikke vært tvil om alderen til den da 14 år gamle jenta. Politiet startet også etterforskningen bare måneder etter den påståtte ekteskapsinngåelsen.

Hovedspørsmålet i retten blir om paret har hatt en ekteskapslignende forbindelse.

De tiltaltes forsvarere svarer alle at de tiltalte ikke erkjenner straffskyld. De mener det ikke er inngått noen ekteskapslignende forbindelse.

Lander retten på at dette er barneekteskap kan de tiltalte straffes med inntil 3 års fengsel.

Mannen er også tiltalt for å ha tatt bilder av jenta i undertøy, altså seksualiserte bilder av barn.

