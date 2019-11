Blei åtvara om nettverket i 2017: Her er e-posten direktoratet aldri svarte på

23.06.17 / 08:58

Tema: Sosiale medier - behov for å gjøre mer i dialog med det enkelte barn, bla se på nasjonale rutiner



Hei NN, som nevnt til deg i går så kommer mailen om behov for å gjøre noe med kunnskap og fokus på ungdom og sosiale medier.

i forbindelse med at ungdom plassert på en privat institusjon i vår region i år tok sitt liv, samt i andre sammenhenger, har det kommet frem store utfordringer med ungdom (i de fleste sammenhenger jenter) som er aktiv på sosiale medier. I nevnte sak var ungdommen aktiv på lukket gruppe på instagram der ungdommen la ut bilder /videoer av sine tunge tanker og suicid forsøk. Dette er en lukket gruppe og mange av de som er med er ungdommer som er plassert i barnevernsinstitusjoner eller har kontakt med psykisk helsevern. Der uttaler flere at deler de sine erfaringer med å dempe «psykiske smerter» med ulike «rituelle» suicid forsøk, der hensikten ikke nødvendigvis er å ta livet av seg. Vår vurdering og dessverre også erfaring er at risikoen er høy for at det kan gå galt, noe som ble utfallet ved nevnte sak. Det kom frem at det var en av de andre ungdommene på en annen avdeling som varslet personalet om at ungdommen hadde lagt ut nye bilder/informasjon om at hun hadde planer den aktuelle dagen. Dette var ikke nytt for personalet. Det kommer frem at institusjonen har vært bekymret over tilgang ungdom har til nettsted og instagramkontoer. De hadde et høyt fokus på at risiko kunne være tilstede og prøvde å være tett på hele tiden.

Vi hadde nå i mai evaluering av situasjonen rundt nevnte dødsfall sammen med tiltaket, region nord som har ansvaret for barnet og vår region som har ansvaret for oppfølging av tiltaket.

I etterkant av dødsfallet er det også kommet frem at ungdom på andre institusjoner, både i vår region i andre regioner også er med i gruppen på instagram og det er rundt 400 deltagere i den omtalte gruppen. Vi hadde en ungdom på en av våre statlige institusjoner som samme dag også hadde et suicidforsøk, der vedkommende ble tvangsinnlagt og da hun et par dager etterpå fikk sin mobil og var på instagram fikk med seg at den nevnte ungdommen var død. Hun hadde da sett det jenten la ut i forkant av dødsfallet.

Smitteeffekten for de mest sårbare og syke vurderes å være stor og vi er også kjent med at det er lagt ut fremgangsmåter som andre ungdommer i gruppen også har gjennomført, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx. Erfaringer vår og fra de som jobber med godkjenningsarbeid er at dette er blitt en stadig større utfordring rundt om i norske barnevernsinstitusjoner. De fanger det opp i etterkontroller og kvalitetskontroller når de er ute på barnevernsinstitusjonene.

Det er lite kjennskap og materiale på dette området fra norske forhold, politiet vet nok om en del (de fikk bla innsyn i instagram-konto vedrørende ungdom som tok sitt liv) og de som driver med «opplæring i nettvett» kan nok en del om dette – hørte om et kurs om tema og der var det kun omtalt internasjonal forskning og de som hadde kurset visste lite og ingenting om norske forhold – en jobb for direktoratet å gå inn i dette? Nå er det mer eller mindre tilfeldig hva vi sitter med av oversikt og kunnskap på område. Vi må ha mer kunnskap om det som foregår og det bør komme ut til alle som jobber med barn og unge.

Jeg tok opp tema i virksomhetsstyringssamtale med direktoratet denne uken og hadde også bestemt i evalueringsmøtet at jeg ville ta det opp med deg som en del av arbeidet med nasjonale inntaksrutiner, samt øvrige rutiner som omhandler oppfølging av risikoutsatt ungdom. Viktig at ansatte som jobber med barn og unge har et bevisst forhold til at dette foregår og at det både er fokus på avdekking av ungdoms nettbruk og sensitiv oppfølging med fokus på å ivareta og støtte ungdom der de er. Vi snakkes senere!

