På veg ut av samfunnet

Svar frå Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna:

Målet vårt er at endå fleire uføre skal kombinere jobb og uføretrygd, og at dei som allereie gjer det skal gjere det i større grad. Derfor har me mellom anna sett i gang eit arbeid med å sjå på om beløpet du kan tene utan å bli trekt av uføretrygda burde aukast, blir redusert eller halde fram med å vere slik det er i dag. Om dagens reglar står i vegen for uføre å jobbe, må det gjerast noko.

Me må aldri gi opp dei unge. Det er mange grunnar til at nokon blir ung ufør, og me har mange tiltak for å hjelpe dei vidare. NAV, helsevesenet, skule- og utdanningssystemet må jobbe saman, som når jobbspesialistar frå NAV kjenner unge deltakarar i opplæringstiltak.

Til våren skal me legge fram ei melding til Stortinget om arbeidsmarknadspolitikken. Der skal me også drøfte kva for nokre nye politiske grep me kan ta for at endå fleire kan få eller bli i ein jobb.