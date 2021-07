Har du noen ganger vært oppe sent en natt og spurt deg selv: Hva skal du gjøre med livet ditt?

Det har du sikkert. Det gjorde Maren Saedi i 2018, like etter hun hadde fullført studiene i kostymedesign ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Hun fant svaret. Noen måneder senere var hun på en reise til lange sommerdager, vakker postkortidyll og nordnorsk gjestfrihet. 24 år gammel ankom hun for første gang Nord-Norge og øya Myken, hvor hun nå skulle drive landhandel.

Maren på lokalbåten på vei til et nytt sted. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hun følte seg øyeblikkelig hjemme da hun ble tatt imot av alle de 12 fastboende.

Jobben hadde hun søkt i all hemmelighet – på et sted de færreste kan peke ut på kartet. Da hun skulle fortelle venner og familie om den nye jobben, ble hun møtt med latter. De trodde ikke på henne. Da de skjønte at hun var seriøs, stilnet latteren. Hva i alle dager tenkte hun på?

Moren syntes hun hadde tatt et drastisk valg. Da Maren skulle ta en blodprøvesjekk hos fastlegen før avreise, syntes han valget var så drastisk at han tok en psykisk rutinesjekk. «Maren, nå kommer jeg til å stille noen spørsmål, og det er veldig viktig at du er ærlig.»

Maren var ved sine fulle fem og visste hva hun ville. Selv om eventyret som lå foran henne kanskje hadde skremt henne hvis hun visste om utfordringene som kom.

Etter litt over ett år ble hun offer for et merkelig fenomen i distriktet: Boligmangel. Til tross for at Myken hadde 12 fastboende og 40 hus, var eneste tilgjengelig bosted en trang hybelkjeller. De fleste husene er omgjort til ferieboliger.

Hun måtte si opp jobben på butikken.

Før den tid kom en av de verre vinterstormene i manns minne. Ingen båt kom eller gikk. Strømmen gikk i ny og ne. Mat og medisiner uteble. Hermetikken ble tatt frem. Selv da stormen løyet, nådde ikke båten frem. Maren kjente på frustrasjon og sinne, men fikk også føle det enorme samholdet som kommer av å leve i stormen.

Like etter flyttet hun fra øya. Hun følte seg rådvill og visste ikke hvor hun skulle gjøre av seg. Ikke ville hun hjem til Lillehammer, hvor foreldrene bor. Ikke ville hun tilbake til Oslo, hvor mange av vennene hennes holder til.

Livet på Myken hadde gitt henne så mye som hun fortsatt ville ha.

Det er satt opp sommerrute mellom Myken og Selvær. Da tar det 35 minutter. Resten av året må man innom fastland og båtbytte, og turen tar 6 timer og 35 minutter.

Så kom telefonen som tar oss til nåtiden. «Yes, dette kjenner jeg,» tenkte hun. En ny øy. En ny butikk. På Selvær i Træna kommune, en øy med fire ganger flere innbyggere enn Myken. Hele 50.

– Jeg har aldri følte meg så levende som da jeg flyttet hit. Det blir veldig «eat, pray, love»-aktig, men noen ganger er det bare sånn, sier Maren Saedi (27) i dag.

Hun står inne i nærbutikken Selvær Handel, samlingspunktet for befolkningen på Selvær. To timers åpningstid annenhver dag og noen ganger åpent én time på ettermiddagen.

Å stå i kassen er en liten del av jobben når du driver butikk på en øy. Maren bruker store deler av dagen til å gjøre alt som kreves for å drive en butikk. I tillegg til en haug med andre oppgaver som handler om alt annet. Tidlig på morgenen, før butikken åpnet, bakte Maren to brett med boller. Hun liker å eksperimentere med mat.

Her er hun blant annet daglig leder, innkjøper, kasseansvarlig, postbud, baker og kafévert. Og mer. Idet butikken åpner, strømmer folk inn. Samtidig ringer én av de eldre innbyggerne på telefonen og har handlelista klar.

– Beklager, jeg ikke tok telefonen, jeg står i kassa akkurat nå. Ja, jeg kan samle varene og få noen til å ta dem med til deg, sier Maren.

En annen kunde laster samtidig opp varene på rullebåndet. Utenfor samles hele øya for å drikke kaffe og spise boller. Maren skanner varer, tar telefonen og noterer varebestillinger på én og samme tid. «Jeg er bare én person», tenker hun.

I åpningstiden samles lokalbefolkningen på butikkens markterrasse. Maren Saedi tar seg tid til en prat og serverer litt på fyll av kaffe. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Men dette er livet hun foretrekker.

– Folk er så rause og lette å snakke med her. Det er behagelig og uanstrengt. Det er en helhetlig pakke her som gjør at jeg synes det er verdt det, forklarer hun.

De negative reaksjonene hun fikk tre år tidligere, er sjeldnere. De fleste vennene på fastlandet er nå hyppige gjester, og fastlegen er fortsatt fastlegen hennes.

Men tilbakemeldingene den gang skremmer henne litt fortsatt.

– Jeg tror folk tenkte at det hadde klikket for meg, at jeg var i en krise, sier Saedi.

– I ettertid har jeg innsett at dette sier noe om hva slags blikk folk fra byene kan ha mot distriktene. At hvis man skal flytte til en øy, så er det nesten likt som å ville dø. Det er helt ufattelig tragisk.

Norske øyer, daler, fjorder, fjell og fe har preget nordmenns identitet i lang tid. Likevel er det ikke alltid like god forståelse for at noen vil bo permanent i nasjonalromantikken som henger på veggene i Oslo.

På 50-tallet bodde om lag halvparten av befolkningen på landet, hvor nærmeste nabo sjelden er plagsom med en høylytt fest. Den andre halvparten bodde i tettsteder og byer. Men færre og færre vil bo utenfor by. I dag er det kun 18 prosent som fortsatt bor i spredtbygde strøk.

Sofienbergparken, Oslo: – Jeg ville fått sjokk hvis en venninne ville flytte til en øy, sier Leah (21, t.h.). Hun og Linn (21) er fra Haugesund, men studerer i Oslo. De vil ikke bo i distriktet og mener det er mer å gjøre i en by. Bla videre. Grünerløkka, Oslo: – Jeg tror ikke jeg hadde klart å flytte til en øy, sier Nicolas (17). – Jeg har alltid bodd i byen, det hadde vært uvant å ikke ha tilgang på det jeg har nå, sier Miranda (17). De er begge født og oppvokst her på Grünerløkka. Birkelunden, Oslo: – Det er kanskje på en øy de trenger å være. Nye utfordringer. Det er ikke alle som takler storbyen, sier Michael (23). – De trenger kanskje litt rom, litt tid, sier Jakop (23). De begge er fra Tromsø, Michael (t.h) bor nå i Oslo.

Velgerflukten fra de «etablerte partiene» har vært stor de siste årene, av enkelte politiske kommentatorer forklart med polariseringen som har oppstått mellom by og land. Opprør på opprør mot stat og urban politikk, for eksempel vindmøller, høye ferjepriser, fiskeribyråkrati og en mengde andre saker, har preget distriktene.

Er det noe folk i byen rett og slett ikke forstår?

– Mange ser den urbane verden som den virkelige verden Foto: Erica Fors Ekspandér faktaboks Psykologspesialist Malin Fors tror mange i byene mangler forståelse for hvordan det er å leve på mindre steder. Hun har selv kjent på hvordan det er å være fra en storby og bo i det norske distriktet. I 2007 flyttet hun fra Göteborg i Sverige til Hammerfest i Finnmark. Fra 600.000 til 10.000 innbyggere, fra et urbant sentrum til en nordnorsk kystby. I 2018 definerte Fors begrepene «geografisk narsissisme» og «urban arroganse» i et amerikansk fagtidsskrift. Ifølge henne handler det om at distriktene blir nedvurdert, mens det urbane blir regnet som mer verdt. Hun sammenligner det med sexisme, homofobi og rasisme, bare at du opplever forskjellsbehandling basert på hvor du bor. Enkelte australske medier har omtalt det som «når byfolk bare antar at de vet bedre». – Det er en ganske sjeldent omtalt fordom, eller maktordning, som gjør at store byer har hatt rett til å tolke hvordan virkeligheten er, forklarer Fors. – Så da er det ikke rart at hvis noen flytter helt «utenfor» kartet, så høres det rart ut Begrepet har gått verden rundt og blitt satt på dagsorden, spesielt i helsemiljøer, i både Australia, Canada, Taiwan, Sør-Afrika og Spania. Hun skrev også et leserinnlegg om sine egne erfaringer i Aftenposten. – Jeg tror det er viktig å snakke om det. Det er viktig å snakke om maktdimensjonen og det er viktig å ha ord som urban arroganse og geografisk narsissisme. Det kan også hjelpe å oppdage hvilke holdninger man selv har, sier Fors. Hun har selv tatt et oppgjør med egne fordommer og kunnskap hun hadde med seg fra byen, og er åpen om dette i artiklene hun har publisert. Hun har på mange områder fått endret sitt perspektiv. For eksempel hvordan vær og vind, små lokalsamfunn og store avstander, påvirker hverdagen. Derfor er det en utfordring at mye av kunnskapen vår er basert på urbane, vestlige idealer, mener Fors. – Å oppdage egne fordommer er ikke alltid behagelig, men jeg tror det er viktig. Lenge idealiserte jeg for eksempel anonymitet og andre urbane idealer, sier hun. Men konsekvensene av at byen ikke alltid forstår bygda, kan også skape en frustrasjon hos folk i distriktene for at de ikke blir sett. At de ikke blir hørt. At byfolk kommer til distriktene og forklarer hvordan ting «egentlig» skal være. – Mange ser den urbane verden som den virkelige verden, der det skjer ting. Sentrumet som gjør alt riktig. Det er ganske menneskelig, fordi mennesker er ganske selvopptatte, og vi er sårbare for å se verden fra vår egen navle, sier Fors. – Kan alt dette skape et tabu rundt det å bo i distriktet? – Det finnes allerede et tabu. Det er mer verdt å bo i en storby. Jo større, jo bedre. Og sånn har det vært i alle tider, fra antikkens Roma til dagens Washington. Fors mener det derfor er en ubalanse i makt mellom by og land, mellom det urbane og rurale, hvor sistnevnte kan, og blir, utnyttet. Både gjennom turisme, bruken av naturressurser, og som «gullgraverdestinasjon» for gjestearbeidere. – Det å finnes på urbane premisser. Fordi om vi er avhengig av både turisme og gjestearbeidere, så er det noe med måten man gjør det på. Om man kommer med ydmykhet eller med et koloniserende tankesett, forklarer hun. – Vi i Finnmark har hørt mye «urbansplaining» oppigjennom.

Maren Saedi tenker selv mye på at hun er en som kommer sørfra. At hun ikke vil komme hit og fortelle hvordan ting burde gjøres. At hun har respekt for dem som bor her ute, og for en kompetanse og livserfaring hun ikke har.

– Du blir en evig problemløser her ute. Det er så mange utfordringer. Naturen er så mektig og så imot deg iblant, at den gjør det vanskelig å være her ute. Men folk får det til, da. Finner på løsninger. Fikser ting. Er bare utrolig tiltaksrike, forteller hun.

– Det synes jeg er kjempeinspirerende.

Maren har venninnen Linn Hestdahl fra Tromsø på besøk. De møtte hverandre på filminnspillingen «Kampen om Narvik», hvor de begge jobbet med kostymer. I dette huset på Selvær bor Maren mens hun jobber på butikken, sammen med hunden Hera og alle hun kjenner som eventuelt vil komme på besøk. Selv om øya kun har rundt 50 innbyggere, så er det stadige møter mellom de som bor her.

Hun var også glad i livet i byen, men ble nedstemt, sliten og stresset av det. Hun opplevde at alt handlet om å prestere nå for at noe godt skulle skje i fremtiden. Et evig jag for jobb og karriere, i konkurranse med et titalls andre som gjorde akkurat det samme.

– Det er mye gøy med å være i byen, men kanskje trenger man ikke byen hver dag.

På Selvær finner man likevel en annen type stress, noe som preger distrikter over hele landet. En utmattelse over at ingen forstår, at de ikke blir hørt om valg og avgjørelser som har betydning for livet de lever. De er ikke mange nok. Selv om de samler alle som bor på fjerne nordnorske øyer, så er de fortsatt ikke engang halvparten av Bodøs befolkning.

– Man har valgt å flytte på seg og bo lang ute havet. Er det storm, så er det storm. Det får man ikke gjort noe med. Det har jeg all respekt for, sier Maren.

– Men så er det kanskje andre ting som gjør at båten ikke går. Ikke riktig båt eller endring av rutene. Man merker at det er systemer i samfunnet rundt deg som ikke lenger føles tilrettelagt for at man skal ha et liv her ute. Det er ganske frustrerende.

Selvær er et fiskevær i Træna kommune, som består av flere øyer. Her kan man skimte Trænfjellene, som ligger ved Husøy, hvor størstedelen av befolkningen bor. Fiskeri er en viktig inntektskilde for mange som bor her ute. Men utfordringer med å få levert fersk fisk til fastlandet gjør jobben usikker for mange.

Blant de lokale diskuteres det å samle nok folk til å danne en ring i en rundkjøring i Bodø. «Da merker de i alle fall oss.»

Den største utfordringen er hvordan båtrutene endres. Hver dag er en samtale om samferdsel. For mange blir det en gjentagende og slitsom øvelse i frustrasjon.

Før gikk både ferje og hurtigbåt fra Selvær først om morgenen. Nå må lokalbefolkningen først ta en lokalbåt til en annen øy, og så ta dagens første båt derifra.

For folk med bil betyr det at den må skysses dagen før, parkeres i ferjekøen, og så må de ta lokalbåten tilbake, sove noen timer – og så ta lokalbåten tidlig morgen for å sette seg i bilen.

Deler av disse endringene skjedde i vår. Fra kontorene i Bodø kommer det i ny og ne fikse ideer om hvordan rutene kan kastes om. Konsekvensen er varierende, men gir «paranoia» for mange. Hva kan skje om ett år? To år? Ti år?

– Vi er satt flere år tilbake i tid. Det var sånn som det her for flere år siden. Så fikk de fikset det, og så ble det rasert igjen, sier Ann Lois Hansen.

Ann Lois Hansen bor hos sin onkel når hun er på Selvær. Vanligvis pendler hun mellom Selvær og kommunesenteret Husøy. Hun mener en av de største fordelene på Selvær er at alder ikke er noen hindring. Alle går overens, både ung og gammel. I en periode drev hun butikken på Selvær. Nå skal hun også vikariere for Maren Saedi mens hun er bortreist.

Hun er 25 år gammel, født og oppvokst på Selvær, og vil gjerne være her. Bo her. Hun elsker det her.

– Akkurat nå er det litt vanskelig å bo her på fulltid. Det er ikke helt enkelt, sier Ann Lois.

Det handler om ikke dårlig vær. Da er det bare «å manne seg opp» og ta på seg kjeledressen, ifølge henne. Det er båten alle snakker om.

– Ungdommen vil hjem. De vil kunne komme hjem i helgene. Men det er ikke alltid det er så himla mulig.

Sanna Marie er oppkalt etter lokalbåten MS Sanna. Hun ble født ombord på vei til sykehuset i 2002. 13 år senere ble den nye lokalbåten døpt til samme navn. Rolf Gunnar tar på seg å klippe gresset til alle naboene når han er hjemme. Her klipper han lekeplassen like ved der han er vokst opp. Den gamle sklia må bæres vekk slik at gresset kan klippes.

To av dem som har kommet seg hjem denne helgen er søsknene Rolf Gunnar (16) og Sanna Marie Lillegård Myhre (19).

I dag går begge på videregående skole inne i «byen». De beskriver Selvær som et fantastisk sted å vokse opp på.

– Det er generelt utrolig hyggelige folk som bor her ute, sier Rolf Gunnar.

Men kunne de tenkt seg å flytte hjem igjen?

Ja, mener begge to, men med kraftige forbehold om jobb og båt.

– Det er slitsomt å reise. Du er helt utslitt etter du har reist, sier Rolf Gunnar.

– Hvis det blir mer tungvint enn nå, så vet jeg ikke om jeg orker, sier Sanna Marie.

Sanna og Ann Lois sammen med en ny generasjon på verandaen til Sannas foreldre. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ann Lois Hansen, som nå delvis bor her, er likevel optimistisk for fremtiden Selvær har.

– Jeg tror fremtiden faktisk kommer til å bli knakende god. Det er bare samferdselen som trenger å bli fikset. Da hadde det vært 100 prosent perfekt, mener hun.

Maren Saedi istemmer det.

– Man kan snakke om bolyst og arbeidslyst og hvor vakkert det er her, men hvis du ikke kommer deg rundt – så har det ikke noe å si. Får du ikke varene til butikken, så har du heller ikke noe jobb. Da har du heller ikke mulighet til å leve her, sier hun.

For det er godt mulig å leve her ute. I tillegg til å drive butikk er hun i dag blant annet festivalsjef for Velvær på Selvær, en eksklusiv minifestival med musikk og mat, som har ambisjoner om å aldri bli for stor.

Maren Saedi aner ikke om hun fortsatt er her om ett år. Eller 10 år. Kanskje er hun det, kanskje ikke.

– Det var mange som så for seg at jeg kanskje kom til å komme hjem igjen ganske fort. Men nå har det gått tre år, da. Så ja.

Akkurat nå er det ingen steder hun heller vil være.

– Det er digg å være her og bare leve, liksom. Det kan jo selvfølgelig være litt kjedelig også. Eller det kan være deilig eller helt fantastisk. Det er en berg-og-dal-bane.

NRK besøkte Selvær i starten av juni. Den 15. juli slo et lyn ned i Telenors basestasjon på øya og slo ut mobildekningen. Ingen andre mobiloperatører har basestasjon her, og fasttelefonen er på vei til å fases ut. Samtidig skal festivalen arrangeres helgen 29. til 31. juli. Problemene skapte usikkerhet og flere komplikasjoner for lokalbefolkningen.

Det tok 11 dager før mobildekningen var tilbake.