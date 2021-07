I ti dager har selværingene måtte gå rundt i huset og lete etter dekning bare for å betale en regning eller sende en e-post.

I tillegg har de relativt mange eldre på øya sine trygghetsalarmer ikke fungert. Disse kommuniserer via telefonnettet – som ligger nede.

– Dette kan gå på liv og helse løs, sier Heidi Pedersen som er en av de vel femti fastboende på øya.

Selvær er uten veiforbindelse med fastlandet og har bare en butikk. Men i og med at kortbetaling også avhenger av telefonnettet, har ikke denne vært særlig travel den siste uka. Foto: Heidi Pedersen

Har manglet i dagevis

Beboerne på øya hadde tidligere fått beskjed av Telenor at kobbernettet, altså de gamle fasttelefonene, skulle legges ned i sommer.

– Telenor har vært aktiv i å få oss over på et mobilt nettverk. Siden det ikke er dekning fra noen andre operatører her på øya, så har de fleste gått over til de nye løsningene, sier Pedersen.

De hadde altså ikke fasttelefoner da mobilene sluttet å fungere.

Ifølge Pedersen forsvant mobilnettet først, så fikk de beskjed om at problemet var større enn de trodde.

Telenor manglet nemlig en viktig del.

Deretter fikk øysamfunnet forskjellige beskjeder på når Telenor kunne komme og gjøre reparasjonen.

Pedersen er fortvilet over hvordan selskapet har håndtert situasjonen. Hun mener det har vært dårlig kommunikasjon.

– Hvis dette hadde skjedd en annen plass, er jeg sikker på at det hadde vært løst tidligere.

Bekymret for de eldre

– Først blir man lovet at de skal komme i løpet av noen dager, og så roer man seg med det. Men når vi har blitt lovet det så mange ganger på rad blir det slitsomt.

Jan Helge Andersen er ordfører i Træna. Han sier øysamfunnet ikke har hatt noen uvanlig store problemer med telefonene sine.

– Det har jo falt ut, det skjer jo innimellom, men ni dager? Det er jo brutalt.

Ordføreren sier han bare må håpe og tro at Telenor klarer å ordne nettet på mandag slik de har lovet. Foto: Frank Nygård / NRK

– Hadde det vært meg dette traff hadde tålmodigheten min sprukket for lenge siden. Så jeg forstår godt at de er frustrert, sier ordføreren.

Selvær har en del eldre folk, og en god del av dem har trygghetsalarmer.

Disse alarmene kommuniserer gjerne over mobilnettet – som nå altså ikke har fungert i over en uke.

– Så de sitter jo der uten den tryggheten de bør ha, sier Andersen.

Ødelegger for næringen

Pedersen forteller at mange bedrifter på øya er avhengig av turismen i sommer.

– Turister drar tidligere fordi de verken får handlet eller kontakt med andre via telefon. Det blir for komplisert for dem.

Hun forteller at fisketurister som er i Selvær ikke får kontakt med verter når de er ute på sjøen.

Selvær er som mange andre øysamfunn på Helgeland et historisk fiskevær. Hit kommer turister om sommeren, blant annet for å fiske, men disse har de siste dagene ikke kunnet betale for seg med kort. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Telenor beklager

Informasjonssjef i Telenor, Magnus Line, beklager hendelsen på Helgeland.

– Vi må bare beklage. Sånn skal det ikke være.

Han forteller at problemet begynte 15. juli når det kom et kraftbrudd på basestasjonen i Selvær. Når det ble fikset, registrerte de feil på noen komponenter på basestasjonen. Disse komponentene er avgjørende for at kundene skal ha mobildekning.

– Vi venter nå på nye deler, som vi får mandag morgen, sier Line.

BEKLAGER: Magnus Lie forteller at det ble flere problemer enn forutsett. Foto: Martin Fjellanger/Telenor

Telenor hadde en ambisjon om å få fikset dekningen før helgen, men det ble utfordringer siden det var vanskelig å komme ut til øya.

Han forteller at de ville vente på delene de trengte for å være sikre på at de fikk opp nettet før de dro til Selvær.

Men Heidi Pedersen er ikke like håpefull som teleselskapet.

– Jeg har ikke trua på at de skal få det til. det har vært lovet så mange ganger, sier hun.

Telenor anbefaler de det gjelder om å ta kontakt for kompensasjon.