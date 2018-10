Viken får hele fire politidistrikter – frykter kaos under kriser

Etter rapporten som konkluderer at storfylket Viken vil svekke beredskapen i regionen, har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet krevd svar fra regjeringen.

I et svar til Stortinget skriver justisminister Tor Mikkel Wara at regjeringen har vektlagt både «mest mulig sammenfallende struktur» mellom fylkesmenn og de nye regionene, og samhandling med politi- og beredskapsetatene.

«Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av svekkede forutsetninger for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap,» skriver Wara.

Likevel skal storfylket Viken strekke seg over fire politidistrikter: Øst, Oslo, Innlandet og Sør-Øst. Dette er flere enn noen annen av de nye regionene.

Frykter utydelige kommandolinjer

Stipendiat Helge Renå ved Universitetet i Bergen er kritisk til dette lappeteppet.

Stipendiat Helge Renå arbeider med doktorgradsoppgaven «Police coordination in crisis» som analyserer politiets samhandling under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Universitetet i Bergen

Han arbeider med doktorgradsoppgaven «Police coordination in crisis» som analyserer politiets samhandling under terrorangrepet 22. juli 2011.

– Jeg har blant annet fulgt den såkalte gule lappen, som faktisk var hvit og i en notatblokk.

Notatet Renå viser til ble skrevet få minutter etter at bomben i regjeringskvartalet gikk av 22. juli, da politiet fikk inn et tips om en bevæpnet mann som satt seg inn i en kassebil. Tipseren oppgav også registreringsnummeret til bilen. Lappen lå urørt i nærmere 20 minutter før noen på politiets operasjonssentral fulgte opp tipset.

Gjørv-rapporten viste at det tok ytterligere 20 minutter før de to nærmeste politidistriktene ble varslet.

– God krisehåndtering handler om å minimere antall ledd informasjon må gjennom. Dessuten vil flere kommandolinjer kunne skape usikkerhet om hvem som tar kommandoen, sier han.

Bekymringen deles av forsker Geir Vinsand, som skrev rapporten om svak beredskap i Viken.

Forsker Geir Vinsand ved Nivi Analyse synes Viken-regionens oppdeling tar for lite hensyn til beredskap. Foto: Trond Vestre / NRK

– Her har man ikke tenkt geografisk funksjonalitet i det hele tatt. Dette burde blitt gått gjennom på nytt, sier han.

Kan sitte i flere kriseråd

Det er Fylkesmannen som samordner arbeidet ved større hendelser gjennom beredskapsrådet, hvor også politimesteren sitter. Med fire politidistrikter i Viken, vil politimesterne måtte dra fra Tønsberg, Hamar, Oslo og Ski, til Moss, der Fylkesmannens nye hovedsete blir, for å delta i beredskapsrådet.

– I de ordinære møtene vil det bli slik, men ved mindre hendelser vil vi forholde oss til politimesteren i det aktuelle området, sier Espen Pålsrud, påtroppende direktør for samordning og beredskap hos Fylkesmannen for Oslo og Viken.

Ettersom både Sør-Øst og Innlandet politidistrikt ligger i to regioner, risikerer politimesterne, ved en hendelse som berører hele Østlandet, å måtte delta i krisemøte i Moss, for så å dra videre til beredskapsråd hos henholdsvis Fylkesmannen i Vestfold og Telemark med hovedsete i Tønsberg og Fylkesmannen i Innlandet med hovedsete på Lillehammer.

– I en krise er man presset på tid. Å skulle delta i flere beredskapsråd vil være krevende, sier Renå.

Politiet: – Utfordrende

Overfor NRK avviser alle de fire politidistriktene at lengre reisevei til Fylkesmannen vil gå utover beredskapsevne og responstid.

Politimester Brekke vil bøte på lang reisevei med telefonmøter eller videokonferanser. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Ved en eventuell krise vil politiet bistå inn i Fylkesmannens beredskapsråd, enten ved fysisk oppmøte eller gjennom videokonferanse eller telefonmøter, sier politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt.

Politiet innrømmer samtidig at harmoniserte grenser ville vært ideelt.

– Det blir utfordrende med regional samordning, særlig fordi de geografiske grensene for sentrale beredskapsaktører innenfor Oslo og Viken ikke er harmonisert. Dette er noe av det vi skal se på i fellesskap, for å redusere svakhetene dette medfører, sier Glenn Rhoden, stabssjef i Sør-Øst politidistrikt.

Vil ikke endre politidistrikter

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet sier det er uaktuelt å endre politidistriktene for å tilpasse dem bedre til Viken-regionen.

– Nå har vi satt en ny struktur for Politi-Norge, nå trenger vi mest av alt å la den få virke, sier han.

Han er imidlertid åpen for å endre andre aktørers regionale grenser, for å styrke mulighetene for samhandling.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) rister på hodet av justisministerens påstand om «mest mulig sammenfallende struktur».

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) frykter dårlig koordinering ved en krise på Østlandet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Svaret står ikke til troende. Man kan lure på om statsråden i det hele tatt har sett på kartet for østlandsområdet, sier han.

Gjelsvik frykter kaos i en fremtidig krisesituasjon.

– 22. juli var historien om ressurser som ikke fant hverandre. Med Viken vil det bli vanskeligere for ressursene å finne hverandre i fremtiden, sier han.