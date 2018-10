Det er ikke bare tre fylker som skal bli til ett når Akershus, Buskerud og Østfold blir til Viken om et drøyt år. Fylkeskommunene sitter på enorme verdier som kan komme det nye storfylket til gode.

Kraftselskapene er kronjuvelen. I løpet av de siste ti årene har Østfold tatt ut 600 millioner kroner fra sitt eget kraftselskap, Østfold Energi. Innbyggerne i Akershus har i samme periode kunnet glede seg over nesten 1,8 milliarder kraftkroner fra Akershus Energi.

Pengene har blant annet gått til kulturtilbud og næringsutvikling i fylkene.

Også i andre fylker har det vært diskusjon om hva som skjer med kraftmilliardene når fylkene slår seg sammen. I Sogn og Fjordane har de ønsket å beholde kraftmilliardene selv når de går inn i Vestland fylke.

Vil ikke bruke Østfold-penger i Buskerud

Østfold Energi er eid av både Østfold fylke og 13 kommuner. Nå frykter ordførere i disse kommunene at milliardverdiene går rett i Viken-kassa, og kan brukes til veiutbygging i Hallingdal, milevis unna.

– Det er fryktelig umoralsk rett og slett. Dette er arvesølvet vårt - verdier vi har bygd opp gjennom hundre år. Vi kan ikke bruke våre penger til skoler i Buskerud, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Viken Foto: Viken-prosjektet Ekspandér faktaboks Nytt fylke frå 1. januar 2020 som blir beståande av Akershus, Østfold og Buskerud.

Vil med 1,2 millionar innbyggarar bli det mest folkerike fylket, nesten dobbelt så mange som Oslo.

Fellesnemnda som jobbar med det nye fylket består av 34 fylkespolitikarar. 9 frå Buskerud, 9 frå Østfold og 16 medlemmar frå Akershus

13 år gammelt sjakktrekk fra Buskerud

For Buskerud gjorde nemlig noe for 13 år siden som i dag viser seg å være et sjakktrekk. De vedtok at dersom fylkeskommunen skulle bli oppløst, ville de svært verdifulle kraftaksjene gå til kommunene.

Dermed får ikke Viken ta over kraftselskapene Vardar og Glitre i Buskerud, og mister alt fremtidig utbytte fra disse.

Nå har FrP i Akerhus fremmet et forslag om en tilsvarende overføring av eierskap fra fylkene til kommunene i Akershus og Østfold.

– Vi mener at så lenge det er innbyggerne i Akershus og Østfold som har betalt ned kraftselskapet så hører de til våre innbyggere. Når fylkeskommunen da avvikles, bør aksjene gå over til innbyggerne gjennom kommunene, sier gruppeleder Vibeke Limi.

Prosjektleder for Viken, Harald Horne, advarer mot en slik overføring. Han mener Viken trenger kraftinntektene fra Akershus og Østfold.

Dersom Hornes advarsel tas til følge, er det bare innbyggerne i Buskerud som kan juble over aksjer til mange hundre millioner kroner direkte til kommunene.

– Det vi fikk til i 2005 var en historisk gave til kommunene våre. Den kan ikke reverseres, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg. Han vil ikke mene noe om Østfold og Akershus bør gjøre det samme som dem.

Bedre med én stor eier

Derfor kjemper nå de 13 ordførere i Østfold for å få til den samme avtalen i Østfold.

– Buskerud får beholde sine egne kraftinntekter, slipper å dele og får i tillegg ta del i våre og Akershus sine inntekter gjennom Viken. Det er utopisk og naivt at vi skal finne oss i dette, sier Martinsen-Evje (Ap) fra Sarpsborg.

Han og de andre ordførerne lover at de skal kjempe hardt.

Utfallet når saken i november skal behandles i Fellesnemnda for Viken er fortsatt åpent. For det finnes også fylkespolitikerne som mener kraftinntektene kommer innbyggerne like mye til gode ved at Viken får forvalte dem.

– Dette blir litt populistisk. Vi mener det er bedre å ha én stor aktiv offentlig eier, enn å ha mange små. Vi vil ha bruk for overskuddet til å lage bedre tjenester for innbyggerne i Viken, sier fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen (KrF).