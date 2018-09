– Frp vil ikkje lenger stemme for å legge arbeidet i Fellesnemnda på is, seier Vibeke Limi, gruppeleiar i Akershus Frp.

Bråket i Viken starta i forkant av det førre møte i Fellesnemnda i det nye storfylket. Frp, SV og Senterpartiet stod bak forslaget om å leggje ned arbeidet på is, i påvente av kva oppgåver regionen skulle få og kva som kom til å skje med Finnmark.

Viken Foto: Viken-prosjektet Ekspandér faktaboks Nytt fylke frå 1. januar 2020 som blir beståande av Akershus, Østfold og Buskerud.

Vil med 1,2 millionar innbyggarar bli det mest folkerike fylket, nesten dobbelt så mange som Oslo.

Eit politisk fleirtal i den nye regionen, vil utsette arbeidet med samanslåing i den såkalla Fellesnemnda. Grunnen er at Finnmark har stoppa samanslåingsprosessen med Troms og at ein framleis ventar på kva slags oppgåver det nye fylket skal få.

8.oktober skal Fellesnemnda for Viken ta opp og votere om det politiske arbeidet skal bli sett på vent.

15. oktober skal regjeringa presentere forslaget sitt til nye oppgåver for dei nye fylka.

Får ikkje fleirtal

Da den endelege avklaringa frå regjeringa og KrF kom måndag, innsåg Limi at dette ikkje er verdt å kjempe for lenger.

– Etter regjeringas avtale med KrF i går er slaget dessverre tapt, seier Limi og bekreftar at det nå derfor ikkje er fleirtal for å sette samanslåinga på vent.

Grunnen til at partiet gjev opp motstanden er at KrF og regjeringspartiene er einige om ei avtale for regionreforma – der det blir slått fast at den opphavlege inndelinga skal gjelde.

Med andre ord skal ein slå saman Finnmark og Troms og det same gjeld Viken-fylka Buskerud, Østfold og Akershus.

Forslaget såg i førre runde i Fellesnemnda ut til å få fleirtal med støtte både frå Ap og MDG, men mindretalet valde å utsette behandlinga til neste møte 8. oktober.

Etter kartlegginga NRK har gjort vil det ikkje kunne bli fleire enn 17 av Fellesnemndas 34 representantar som stemmer for forslaget om å legge ned arbeidet. Dermed vil det ikkje bli fleirtal for dette.

Viken vil kome til å ha 1,2 millionar innbyggarar og strekkje seg frå Hemsedal i nord til Halden i sør. Foto: Viken-prosjektet

– Frp parkerer bussen

Både Senterpartiet og SV i dei tre fylka seier til NRK at dei framleis vil stå for forslaget om å legge ned arbeidet, men innser også at slaget er tapt.

– Me vil vise motstanden vår mot regionreforma, men ser at det vil bli vanskeleg å stoppe dette nå, seier Viel Jaren Heitmann i Senterpartiet i Buskerud.

– Det er viktig for oss å vise at det framleis er motstand mot Viken. Men må berre vere ærlege på at substansen for dette forslaget forsvinn litt nå. Frp parkerer jo bussen nå, seier gruppeleiar i SV Akershus, Gjermund Skaar.

Fylkesordførar og leiar i Fellesnemnda, Anette Solli (H) håpar nå at ein er ferdig med diskusjonen og kan konsentrere seg om framtida til Viken.

– Nå har me fått bekrefta for tredje gong at det er fleirtal på Stortinget for regionreforma. Da håpar eg at me kan legge diskusjonen om ein eventuell pause død, og gå vidare i arbeidet om å bygge Viken fylkeskommune, seier Solli til Viken sine eigne nettsider.

Ap er usikre

Arbeidarpartiet har ikkje bestemt seg for kva dei vil stemme når forslaget om å legge arbeidet på vent igjen kjem opp.

– Me må bruke nokre dagar på å finne ut om me ser på det som kom i går som ei avklaring i Stortinget, men det som blei presentert av oppgåver nå, rettferdiggjer ikkje etableringa av Viken, seier leiar av Østfold Arbeiderparti og stortingsrepresentant, Stein Erik Lauvås.

Arbeidarpartiet er framleis usikre på kor dei kjem til å lande i avstemminga i neste møtet, men når Frp har signalisert at dei trekkjer seg, vil ikkje det bli fleirtal for forslaget uansett. Foto: Kathrine Brønn / NRK

Bjørn Tore Ødegaarden i Buskerud Arbeiderparti har personleg ikkje gjeve opp kampen skriv han i ein SMS til NRK.

– Buskerud Arbeiderpati sitt siste vedtak er å stemme for å stoppe arbeidet i Viken til Stortinget har avklart saka gjennom vedtak.