Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Politistasjonen i Steigen ble gjenåpnet i 2023 mot faglige råd fra politiet.

Lokale tillitsvalgte mener arbeidsforholdene ved stasjonen er langt fra gode nok.

De ansatte har ingen garderobe, garasje, kantine og vinduene er spikret igjen.

Det er så lytt i lokalene at de ansatte må ta avhør i bilen eller reise hjem til folk som skal avhøres.

Lokalene ligger inne på rådhuset i Steigen og er ikke skjermet for ansatte som ikke jobber i politiet.

Politidirektoratet og Justisdepartementet er forelagt kritikken og det pågår et arbeid med å finne nye lokaler.

Politistasjonen i Steigen er en av seks politistasjoner som regjeringen gjenåpnet på tampen av 2023 – mot faglige råd fra politiet. Totalt ni kontorer ble gjenåpnet i fjor.

Et par måneder senere er arbeidsforholdene på den «nye» stasjonen i Steigen – nærmere bestemt to rom på rådhuset – langt fra gode nok.

Det mener lokale tillitsvalgte, som nå roper varsku om arbeidshverdagen til de fem ansatte ved kontoret.

– Det er ikke tilfredsstillende lokaler i det hele tatt. Det er en vanskelig situasjon for de ansatte, sier leder Marina Sørgård i Politiets Fellesforbund i Nordland til NRK.

– Per definisjon er ikke dette kontorer. Det er snakk om varmestuer.

Sørgård forteller at de ansatte i Steigen ikke har garderobe, det er ingen garasje og det er ingen kantine. På toppen av det hele er vinduene spikret igjen, så det går ikke an å lufte.

Rådhuset i Steigen fungerer foreløpig også som politistasjon. Foto: Billy Jacobsen / NRK

Ikke skjermet for kommunalt ansatte

Politiet har leid lokale på rådhuset i Steigen siden kontoret åpnet i oktober. De er kun midlertidig i påvente av nye, permanente lokaler.

Både Sørgård og enhetsleder for politiet i Salten, Robin Johnsen lister flere problemer ved kontoret i Steigen som gjør hverdagen vanskeligere for de ansatte:

Det er så lytt i lokalene at de ansatte må ta avhør i bilen eller reise hjem til folk som skal avhøres.

De ansatte bruker mye tid i bilen på å reise til politistasjonen i Hamarøy, fordi lokalene i Steigen ikke er lagt til rette for politiarbeid.

Lokalene ligger inne på rådhuset i Steigen og er ikke skjermet for ansatte som ikke jobber i politiet.

– Kontorene er, etter både mitt og de ansattes syn, for dårlige til å fungere som et egnet tjenestested, men det var samtidig det som var mulig å få tak i, sier enhetsleder Johnsen.

Mener de fikk for lite tid

Han forteller at de fikk beskjed fra politidirektoratet 1. juni i fjor om å finne et passende lokalet til fem politiansatte på Steigen, og at det skulle være klart til 1. oktober.

Både han og Sørgård mener det ikke ble gitt fikk nok tid til å finne et egnet lokale.

– Samtidig er det mangel på gode nok lokaler i Steigen. Kommunen har vært veldig innstilt for å finne noe for oss, men Politiets fellestjenester har strenge spesifikasjoner for en politistasjon. Det er dessverre ikke noe som kommunen kan levere på nå, sier Sørgård.

Avisa Nordland har også omtalt arbeidsforholdene ved politistasjonen i Steigen.

Enhetsleder for politiet i Salten, Robin Johnsen. Foto: Hege Kristin Hagen

Johnsen understreker at selv om de er «veldig misfornøyde» med kontorene, så er beredskapen i Nord-Salten blitt bedre.

– Vi er flere politibetjenter i området enn før, men kontoret på Steigen er ikke godt nok. Vi har fortsatt et kontor på Innhavet med alle fasilitetene som trengs, pluss kontoret i Steigen som ikke er godt nok.

Jobber med nye lokaler

NRK har forelagt kritikken fra Sørgård og Johnsen for Politidirektoratet og Justisdepartementet.

Fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet, Margunn Greenberg, svarer følgende i en e-post:

– Politidirektoratets rolle er å legge til rette for gjennomføringen av regjeringens politikk. Opprettelsen av et kontor i Steigen er en politisk beslutning som vi gjennomfører i tråd med føringene som er gitt fra departementet. Lokalene i Steigen er midlertidige, og det pågår et arbeid med å finne nye lokaler.