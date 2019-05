– Dette blir jo helt bak mål. Det er galskap. Stikk i strid med det hele samfunnet prøver å jobbe mot.

Anki Eie jobber ved treningssenteret Moov i Drammen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Det sier Anki Eie, sportslig leder og personlig trener ved treningssenteret Moov i Drammen.

Bakgrunnen er uttalelsene Sylvi Listhaug ga til NRK under helgens landsmøte i Frp.

– Jeg mener folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil. Myndighetene kan gjerne informere, men folk vet stort sett hva som er sunt og hva som ikke er sunt, tror jeg. Det er ingen politisk oppgave å fortelle folk hva de skal og ikke skal, uttalte Listhaug.

– Det hun mener er vel at folk skal få lov til å velge selv, at ikke alle skal henge seg opp i det. Men det kan bli feiltolket når det kommer sånn ut, fra folkehelseministeren, sier Eie og legger til:

– Det er helt motsatt av slik vi jobber i vår bransje. Det er skremmende at det kommer fra en minister. Dette vil jo bryte ned helsen vår.

Folk må få velge selv

– Ja selvsagt må folk få velge selv. Men jeg er jo for at man skal begrense alt det som står her da, sier Morten Tandgaard.

– Hva syntes du om at en folkehelseminister sier det?

– Det syntes jeg ingenting om. Det er jo mer en oppfordring til å røyke, drikke og spise mer rødt kjøtt enn det du har godt av.

Da Sylvi Listhaug spaserte ut på Slottsplassen igjen ble hun ikke bare eldreminister. Hun ble også folkehelseminister. Med det følger ansvaret for en rekke politikkområder som angår folks hverdagsliv, som ernæring, livsstil, alkohol og tobakk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ved ferskvaredisken står de tre studentene Anniken Borge, Njomza Shabani og Katrine Homb. De innrømmer at de ikke spiser mye biff, men at det først og fremst ikke er på grunn av helseaspektet.

– Vi er studenter og det er for dyrt, ler de.

I handlekurven denne mandags ettermiddagen har de grove rundstykker, pytt i panne og taco-bagett. De tre er enige i at folk selv må få velge hva de skal spise.

– Men det blir feil at hun sier det, selv om det var med et glimt i øyet. Det gir jo ikke et inntrykk av at hun vil at vi skal slutte å røyke og være usunne.

– Budskapet bør være å begrense

Øystein Solberg er ferskvaresjef hos Meny. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Den samme ferskvaredisken driftes av Øystein Solberg, som er ferskvaresjef hos Meny.

– Folk må få spise hva de vil, men et blandet kosthold er jo det viktigste. At man får i seg litt av alt, forklarer han.

– Men det er vel bra for deg?

– Jeg tror folk er såpass opplyst her i landet at de vet at de må ha et variert kosthold for å få et bra liv.

Aseel Hassan mener folkehelseministeren bør oppfordre til å bedre helsen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Hun er folkehelseminister. Hun burde sørge for at den norske befolkningen får bedre helse, sier Aseel Hassan.

Hun får støtte av Andreas Eikåsen.

– Jeg ville nok ikke kommet med så sterke budskap som folkehelseminister. Vedkommende bør stå for gode vaner. Fem om dagen og lignende, sier han og legger til:

– Budskapet bør være at man heller forsøker å begrense røykingen og drikkingen, og tenker på de man har rundt seg.

Listhaug blåser i «moralpolitiet»

Andreas Eikåsen skulle ønske budskapet var å forsøke å begrense røyking og drikking. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Mitt utgangspunkt på dette med folkehelse er veldig enkelt. Jeg har ikke planer om å være noe moralpoliti, og kommer ikke til å fortelle folk hvordan de skal leve livene sine, men jeg har tenkt å bidra til at folk skal få informasjon som danner grunnlag for å ta valg, sa Listhaug da NRK møtte henne til lunsj på Frp-landsmøtets siste dag.

På spørsmål om hun ser for seg å bruke omtrent like mye tid på eldre-delen av statsrådsjobben, som folkehelse-delen, må hun tenke seg litt om.

– Jeg skal gjøre jobben min på hele porteføljen, men jeg kommer til å bruke mye tid på å besøke eldre der ute i landet. Besøke sykehjem og være der ute det skjer. Det kommer jeg til å prioritere veldig veldig høyt.