Seks pussige konsekvenser av røykeloven

Før i tiden dampet folk overalt, både inne og ute. Da de store røykelovene ble innført manglet det ikke på ville protester og skrekkscenarioer. Men så snudde det. Her er noen kuriøse konsekvenser:

1. Da røyklukta forsvant fra puben var det mange som syntes det luktet fis

Røyklukten skjulte åpenbart andre lukter som vi ikke alltid vil vedkjenne oss. Særlig problemer med svette- og fiselukt ble behørig omtalt i media. Det er vanskelig å si om problemet har blitt mindre, men i våre dager fiser kanskje folk heller når de er ute og lufter seg, eller når de er på do istedenfor?

Luktproblemene ble belyst av Live Nelvik og Henrik Thodesen i P3:

2. Røykeforbud på utesteder utløste ramaskrik, men ble til jubel

Utelivsnæringen fryktet tap av inntekt og konkurser med røykeloven. Ved utestedet Rick’s i Bergen fikk alle ansatte permitteringsvarsel, siden eierne fryktet å gå konkurs.

Senere meldte store deler av utelivsbransjen om økt omsetning. Uten røyklukt var det kanskje flere som kunne kose seg ute på byen.

3. Politikere ble motarbeidet og truet av røyketilhengere. Men mange år etter blir de takket av ukjente på gata

Dagfinn Høybråten var helseministeren som innførte røykeforbud på pub. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sosialminister Tove Strand fikk passet påskrevet i 1988 etter at den første røykeloven kom. Selv i eget departement ble loven trenert av røyketilhengere. Enda verre var det for helseminister Dagfinn Høybråten i 2004. Han og familien fikk politibeskyttelse etter dødstrusler. Flere år etter ringte mannen som truet, og ba Dagfinn Høybråten om tilgivelse. Begge de tidligere statsrådene blir jevnlig takket av ukjente på gaten for at røykeloven finnes.

4. Den mest aktive røykeaktivisten gikk lei og tjente senere gode penger på røykeavvenningskurs for Oslo kommune

Illustrasjonsfoto Foto: Szasz-Fabian Jozsef

Per Frankplads startet i sin tid «Røykeringen – foreningen for hensynsfulle røykere», som organiserte datidens store kjendiser; advokat Alf Nordhus, forfatter Ingvar Ambjørnsen og skuespiller Wenche Foss. Disse kjempet en innbitt kamp for å få røyke inne, men måtte etter hvert innse at slaget var tapt.

Da røykegeneral Per Frankplads ble lei av at det ble vanskeligere og vanskeligere å få røykt, tok han et røykeavvenningskurs. Etter å ha sluttet selv, tjente han penger på å holde slike kurs for hundrevis av personer i Oslo kommune.

5. Røykfrie fly ved hjelp av en løgn

Illustrasjonsfoto Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Det er kanskje litt rart å tenke på i dag, men før i tiden kunne man faktisk røyke om bord på fly. I 1988 lurte statssekretær Gro Møllerstad de to store flyselskapene i Norge til å innføre forbud. Hun sa til SAS at konkurrenten Braathens SAFE var i ferd med å innføre forbud. Og sa det motsatte til Braathens SAFE: Dermed hev begge seg rundt for å innføre forbud raskt.

– Slik jobber en spinndoktor, he he, sier Gro Møllerstad, mens hennes statsråd Tove Strand var lykkelig uvitende om trikset.

I ettertid var begge flyselskapene glade. De sparte penger på innvendig flyvask og folk ble ikke så sinte som de fryktet.

6. Fra tøffing til mobbeoffer

Per Inge Torkelsen er komiker og innbitt røyker

Komiker Per Inge Torkelsen har vært en av de mest aktive tilhengerne av retten til å røyke. Han har fremdeles et litt romantisk forhold til sigaretter.

– Det er jo tøft. En sigarett er ganske vakker. Det er «sjov» å sitte og vifte med sigaretten. Og «kan jeg få fyr», er jo en fin måte å komme i kontakt med andre, mener Torkildsen.

Men nå er røykerne ikke lenger de barske og kule. Torkildsen pleier å fleipe med at om ti år er det lov å røyke på øya Røst, hver tirsdag mellom klokka ti og halv elleve, hvis det er fralandsvind. Når Torkildsen nå står ute og røyker får han ofte kommentarer fra barnehagegrupper på tur.

– Da kan de peke å si «Vet du ikke at du kommer til å dø av det. Du er dum som røyker! Du kommer til å DØ!» sier de, forteller Torkildsen.

Hele historien om loven

Historien om røykeloven har tatt noen vendinger. I dag er loven kanskje en av de mer populære av de strenge regelverkene som finnes. Hør mer om den elskede og hatede loven i podkasten «Hele historien».