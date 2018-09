WHO: Alkohol dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen

Til sammen dør over tre millioner mennesker hvert år av årsaker knyttet til alkohol. Tre av fire av dem, dør av alkoholrelaterte årsaker er menn.

Det går frem av en 476 sider lang rapport som Verdens helseorganisasjon WHO la frem fredag.

Mens fem prosent av verdens befolkning dør som en følge av alkoholbruk er tilsvarende tall for tuberkulose 2,3 prosent, for aids 1,8 prosent og for vold 0,8 prosent.

Fyllekjøring dreper hundretusener

Ifølge rapporten dør 370.000 mennesker hvert år i trafikkulykker som skyldes alkohol.

– Altfor mange mennesker, familiene deres og samfunnene lider på grunn av konsekvensene av alkoholbruk som vold, skader, mentale problemer og sykdommer og kreft og slag, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Rapporten viser at 2,3 milliarder mennesker over 15 år drikker alkohol, mens et flertall, 3,1 milliarder, ikke drikker alkohol i det hele tatt.

To glass vin

På verdensbasis blir 45 prosent av all alkohol konsumert som brennevin. Deretter følger øl med 34 prosent, mens 12 prosent av alkoholen inntas som vin.

Norge avviker fra verdensgjennomsnittet når det gjelder hvordan vi drikker. For nordmenn er øl den mest populære måten å innta alkohol på, fulgt av vin og brennevin.

I gjennomsnitt konsumerer alkoholbrukerne 33 gram rent alkohol per dag. Det tilsvarer to glass vin per dag.

Skryter av Russland

Europa har det høyeste alkoholforbruket per innbygger, selv om det har gått ned med ti prosent siden 2010.

Et av lyspunktene i rapporten er at de landene som tidligere hadde høyest alkoholforbruk, har den største nedgangen.

Hviterussland, Moldova og Russland har alle hatt en kraftig nedgang i løpet av de drøye ti årene fra 2005 til 2016.

Russland får skryt i rapporten for å ha innført en serie tiltak for å redusere alkoholbruken. Økte avgifter, kontroll av utsalgssteder og delvis reklameforbud er blant tiltakene som roses av WHO.

Anbefaler skatter og reklameforbud

Hele 95 prosent av verdens land har skatt på alkohol, men under halvparten bruker andre prisstrategier (som å forby kvantumsrabatt) for å begrense alkoholbruken.

WHO ber nå medlemslandene komme opp med mer kreative løsninger for å redusere alkoholbruken, som høyere beskatning eller restriksjoner på reklame.

– Vi må gjøre mer for å redusere etterspørselen om vi skal nå målene fra regjeringer om en reduksjon i alkoholforbruket på ti prosent fra 2010 til 2025, sier WHO-direktør Tedros.

