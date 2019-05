For da 41-åringen fra Ørskog på Sunnmøre fredag spaserte ut på Slottsplassen igjen ble hun ikke bare eldreminister. Hun ble også folkehelseminister.

Med det følger ansvaret for en rekke politikkområder som angår folks hverdagsliv, som ernæring, livsstil, alkohol og tobakk.

– Mitt utgangspunkt på dette med folkehelse er veldig enkelt. Jeg har ikke planer om å være noe moralpoliti, og kommer ikke til å fortelle folk hvordan de skal leve livene sine, men jeg har tenkt å bidra til at folk skal få informasjon som danner grunnlag for å ta valg, sier Listhaug da NRK møter henne til lunsj på Frp-landsmøtets siste dag.

På tallerkenen ligger noe som ser ut som rødt kjøtt. Også under landsmøtemiddagen lørdag kveld gjorde partileder Siv Jensen et poeng ut av at «Vi er Frp, så selvsagt skal her serveres kjøtt».

– Nei, dette her er faktisk lam. Men for å ta det der med rødt kjøtt: Jeg mener folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil. Myndighetene kan gjerne informere, men folk vet stort sett hva som er sunt og hva som ikke er sunt, tror jeg. Det er ingen politisk oppgave å fortelle folk hva de skal og ikke skal, sier Listhaug.

Stillingsbeskrivelsen Ekspandér faktaboks Ifølge Regjeringens egen beskrivelse har Sylvi Listhaug (Frp) som eldre- og folkehelseminister ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

– Røykerne har blitt en pariakaste

Hun som søndag ble valgt til Frps 1. nestleder forteller at hun har stadig økende sympati med en stadig mindre gruppe i samfunnet: Røykerne.

– Jeg tror mange røykere føler seg sett på som en pariakaste. Altså at de nesten føler de må gjemme seg bort, og det synes jeg er dumt. Selv om røyking ikke er bra, for det er jo skadelig, så må voksne folk få bestemme selv hva de gjør. Det eneste vi som myndigheter skal gjøre er å gi informasjon slik at folk kan ta informerte valg. Derfor skal vi blant annet lage en sånn tobakksstrategi nå snart, som skal bidra til å forhindre at unge begynner å røyke og gjerne få flere voksne til å slutte.

Ifølge ordboken er pariakaste et begrep som brukes om en «undertrykt og foraktet samfunnsklasse».

– Er det en holdningskampanje du snakker om, med plakater og sånn?

– Nei, det er en sånn strategi, men alle detaljer her må jeg få komme tilbake til. Jeg har bare vært en time på det nye kontoret etter at jeg ble utnevnt, og da var det journalistene som var over meg, sier Listhaug og ler.

– Hva vil du som folkehelseminister si til de som tar til orde for å utvide røykeloven ved å la den gjelde flere offentlige uterom, som bussholdeplasser også videre?

– Jeg synes røykeloven fungerer godt slik den er i dag. Hvor skal vi sende disse røykerne til slutt da, hvis vi strammer inn mer? Skal de måtte gå i skogen, oppå et fjell eller ned på kaikanten for å få tatt seg en blås? Det er ikke forbudt å røyke, og da må det også være lov å røyke noen steder.

Røyk på smell under bondebråk

Listhaug har før intervjuet gått med på å fortelle åpent om sitt eget forhold til tobakken.

– For du røyker selv, gjør du ikke? Synes jeg så det her en kveld?

– Jeg nei? Nei, jeg røyker bare litt på fest av og til nå. Og det er ikke så ofte det blir tid til fest med jobb og tre unger skal jeg si deg, ler hun.

– Så du har egentlig sluttet?

– Jeg sluttet vel sånn skikkelig etter valget i 2007, men røyk på igjen en kort periode faktisk i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2014. Da var jeg landbruksminister, og da det stod på som verst der røyket jeg litt for å kunne slappe av og være litt for meg selv av og til. Tenke litt og sånn, ja. Men jeg sluttet raskt igjen da.

2014 var for ordens skyld året jordbruksoppgjøret endte med traktorer og møkkaspredere foran Stortinget og Frps partikontor på Karl Johans gate.

– Men Facebook-bråket i fjor da, som ledet til din avgang som justisminister. Det var ikke så stressende at det utløste samme behov?

– He-he, nei, faktisk ikke. Da hadde jeg hatt så lang trening at det gikk faktisk fint, svarer hun og ler hjertelig.

PÅ LANDSMØTE: Sylvi Listhaug i hyggelig passiar med samferdselsminister Jon Georg Dale under Frp-landsmøtet på Gardermoen. Bak står Listhaugs politiske rådgiver, Maria Alseth. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

De eldre står høyest på lista

På spørsmål om hun ser for seg å bruke omtrent like mye tid på eldre-delen av statsrådsjobben, som folkehelse-delen, må hun tenke seg litt om.

– Jeg skal gjøre jobben min på hele porteføljen, men jeg kommer til å bruke mye tid på å besøke eldre der ute i landet. Besøke sykehjem og være der ute det skjer. Det kommer jeg til å prioritere veldig veldig høyt.

– Eldreomsorgen er viktigere for deg enn folkehelsen?

– Begge deler er veldig viktig, og folkehelse handler det jo også om i eldreomsorgen. Ta for eksempel dette med ensomhet, som er et kjempestort problem for mange både unge og eldre. Det kan faktisk føre til sykdom, så det er et eksempel på en folkehelseproblemstilling jeg har lyst til å bruke tid på og gjøre noe med.

Håper treningsguru kaster seg over henne

Brått tar samtalen en helt annen vending, da Listhaug midt i et ressonement om folkehelse blant eldre utbryter:

– Vet du. Jeg håper faktisk en eller annen treningsguru kaster seg over meg og gjør meg til et prosjekt.

– «Et prosjekt»? Som i å bli tatt hånd om av Puls-Yngvar eller Jan Thomas eller noe lignende?

– Ja, det hadde vært litt artig da. Jeg hadde trengt å trene mer enn jeg gjør. Jeg innrømmer at det ikke er det jeg har mest tid til i det daglige med tre barn og jobb. Det blir liksom med noen gåturer, og det er ikke nok.