Rapport: Forbruket av kjøtt og sukker må halveres

Skal man ha et sunt og bærekraftig kosthold i 2050, må kjøttforbruket halveres, kommer det fram i rapporten fra EAT-Lancet-kommisjonen.

Organisasjonen EAT, som ble grunnlagt av Gunhild Stordalen, har i samarbeid med det medisinske tidsskriftet Lancet sett på hva som må til for å fø jordas antatte befolkning på ti milliarder i 2050.

De mener det må store endringer til.

I rapporten som ble offentliggjort en halvtime over midnatt natt til torsdag, kommer det fram at det globale forbruket av mat som rødt kjøtt og sukker må reduseres med om lag 50 prosent, mens forbruket av nøtter, grønnsaker og belgfrukter må dobles.

Målet er at kostholdet totalt skal ha et kaloriinntak på omtrent 35 prosent fullkost og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter, i tillegg til omtrent 14 gram rødt kjøtt og 500 gram grønnsaker per dag.

INITIVATIVTAKER: Gunhild Stordalen er kvinnen bak EAT-konferansen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Platebaserte råvarer

– Verdens kosthold må forandres drastisk. Fler enn 800 millioner mennesker opplever matmangel, og enda flere har et svært usunt kosthold som bidrar til tidlig død og sykdom, sier Dr. Walter Willet i en pressemelding. Han er en av to hovedforfattere bak rapporten.

– Sunt kosthold må ha et tilpasset kaloriinntak og bestå av varierte, plantebaserte råvarer, små mengder animalsk basert mat, umettet fett fremfor mettet, og lite raffinert korn, prosessert mat og tilsatt sukker, tilføyer han.

Dr. Walter Willet er en sterk forkjemper for et mer vegetarisk basert kosthold. Foto: Harvard School of Public Health

Må tilpasses

Det kommer fram i rapporten at målene må tilpasset lokalt. For eksempel spises det i Nord-Amerika nesten 6,4 ganger med den anbefalte mengden kjøtt, mens land i Sør-Asia kun spiser halvparten av den anbefalte mengden.

Alle verdens land spiser mer stivelsesholdige grønnsaker, som for eksempel potet, enn anbefalt, ifølge rapporten. Størst er overforbruket i Afrika sør for Sahara hvor det er 7,5 ganger mer enn anbefalt.

Jordbruksrevolusjon

– Dette er ingenting mindre enn en ny, global jordbruksrevolusjon. Det finnes ingen mirakelkur for å bekjempe skadelig matproduksjonspraksis, men ved å definere og kvantifisere trygge operasjonelle rammer for matsystemer kan vi identifisere kosthold som vil ivareta menneskers helse og støtte opp under miljø og bærekraft, sier den andre hovedforfatteren, Johan Rockström.

EAT-Lancet-kommisjonen er et treårig prosjekt som har samlet 37 eksperter fra 16 land med kompetanse innen helse, ernæring, bærekraftig miljø, matsystemer, økonomi og politisk styring.

De mener at mangelen på vitenskapelig mål for sunne kosthold har begrenset initiativene for å forbedre matsystemet.