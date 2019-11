Ny Norwegian-sjef har stor jobb foran seg

En ny toppsjef er endelig på plass hos Norwegian.

Det er den tidligere toppsjefen for Circle K, Jacob Schram, som nå skal ta over roret etter Bjørn Kjos som ga seg i juli.

I tillegg har han bakgrunn fra McKinsey og McDonalds.

Mannen som siden i sommer har fungert som både finansdirektør og toppsjef, Geir Karlsen, går tilbake til å «bare» være finansdirektør. En nøkkelposisjon gitt Norwegians finansielle utfordringer.

Schram er en leder som først og fremst er opptatt av å skape resultater. Han ga for to år siden ut boken «Essensen av business», der det å skape resultater og stake ut retning for selskapet er blant hovedpunktene.

En klar og sterk lederfigur er det Norwegian trenger nå. Selskapet har vært uten en permanent toppsjef siden i sommer.

Vekst og fall

Kjos er mannen bak det som i mange år var veksteventyret og suksesshistorien Norwegian.

Han har også vært toppsjef gjennom de siste års pengekriser, streik, voksesmerter og kostnadsgalopp.

Der Kjos var en visjonær flyindustrimann, er Schram opptatt av sunne bedrifter og ikke minst gjennomføring. Schram ønsker også å sette kunden i fokus, og forenkle og kommunisere helt fra styrerommet og ned.

Der ligner Schram på Kjos.

Kunne valgt industriperson

Mange hadde nok håpet at en som virkelig kjente flybransjen, skulle ta over topplederjobben i Norwegian. En som kan bygge nettverk og allianser som Norwegian sårt trenger for å lykkes på langdistanse.

Styreleder Niels Smedgaard mener åpenbart at Schram har andre kvaliteter det er viktig å få på plass i Norwegian akkurat nå, ved å velge en klar ledertype til å sitte bak spakene.

Å få både ansatte og kunder med seg for å sikre et økonomisk sterkt Norwegian er viktig.

Krevende år

For det er nok å ta tak i for Schram. 2019 har vært et krevende år for selskapet:

Selskapets 18 Boeing 737 Max 8 ble i mars i år satt på bakken etter en flyulykke med et tilsvarende fly. Parkeringen av 737 Max 8-flyene kunne nesten ikke kommet på et verre tidspunkt for det kriserammede flyselskapet, og kommer på toppen av motorproblemer på langdistanse Dreamliner-flyene. Ingen av problemene er foreløpig løst, og til sammen har det kostet selskapet 1,5 milliarder kroner å leie inn erstatningsfly.

Kredittkortselskapene har holdt tilbake penger fra kunder som har kjøpt flyreiser med kredittkort, slik at selskapet ikke har fått penger før nærmere avreise. Grunnen er at kredittkortselskapene har vært redde for å holdes økonomisk ansvarlig dersom Norwegian går konkurs, og dermed ikke kan gjennomføre flyreiser som allerede er betalt.

Da november kom var likviditetssituasjonen i selskapet så presset at de måtte hente penger i markedet for tredje gang på to år. Til sammen fikk selskapet inn 2,5 milliarder kroner i ny egenkapital og gjeld, for at selskapet skal klare seg gjennom de svært tøffe vintermånedene.

Klarte ikke dyrke frem arvtager

Da Bjørn Kjos ga seg som toppsjef i sommer, var det på overtid. Selskapet har ikke klart å dyrke frem en intern arvtager – og satte inn Karlsen midlertidig isteden.

Siden i sommer har han både vært finansdirektør og toppsjef, en ikke helt bærekraftig kombinasjon for et stort, børsnotert flyselskap.

Så hvorfor har det tatt så lang tid å få på plass en ny sjef?

Norwegian har vært en gründerbedrift uten en klar plan for en som kan overta. I tillegg er det kanskje ikke verdens mest attraktive jobb. Det er høy risiko å gå inn som øverste leder i et selskap som er under så stor omstilling og har så mye gjeld.

Lønnsbetingelsene i Norwegian har kanskje ikke vært fristende nok til å utsette seg for det.

Krevende og risikabelt

Oppdraget Schram nå tar på seg er både krevende og risikabelt. Som sjef for et flyselskap må man både ha flaks og være dyktig.

Tidligere å år skrev jeg at det nesten er litt vanskelig å fatte at noen i det hele tatt ønsker å drive i flybransjen:

Konkurransen er knallhard

Det krever svært store investeringer, å kjøpe ett fly er dyrt - å kjøpe mange fly er veldig dyrt

De er avhengig av drivstoff, og drivstoff svinger svært mye i pris

Driften er svært arbeidskrevende, noe som gir behov for mange ansatte

Både politikere og myndigheter har dem under lupen hele tiden

Mye avhenger av været

Kjos har tidligere fortalt om søvnløse netter over situasjoner han ikke har hatt kontroll på.

Jobb nummer én for Schram blir å fortsette arbeidet med å få ned gjelden i selskapet, gjennom blant annet å utsette flyleveranser og selge fly.

Målet må være å gjøre selskapet mer robust for å kunne tåle eventuelle nye nedturer. Det skal ikke store valutasvingninger eller drivstoffprisøkninger til før man har brent av flere milliarder.