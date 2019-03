Maks uflaks

Det er nesten så man skulle tro at noen vil Norwegian vondt.

Selskapets 18 Boeing 737 Max 8 ble denne uken ble satt på bakken etter flyulykken med et tilsvarende fly forrige helg.

Parkeringen av 737 Max 8-flyene kunne nesten ikke kommet på et verre tidspunkt for det kriserammede flyselskapet, selv om det selvfølgelig blir småtteri i forhold til følgene for de som ble direkte rammet av ulykken.

Tøft år

De siste snart 12 månedene har vært en tid der toppsjef Bjørn Kjos virkelig har fått kjenne på hvor vanskelig det kan bli når flere uheldige ting treffer deg over en relativt kort periode, selv om det selvfølgelig ikke kan sammenlignes med

«Mange har spurt om hvordan dette påvirker vår økonomiske situasjon», sa Bjørn Kjos denne uken etter at det ble klart at Max 8-flyene ble parkert på ubestemt tid.

To stang ut på ett år er nesten mer enn et flyselskap kan bære.

Det er ikke uten grunn at dette spørsmålet er det første som kommer opp. Milliardtapene i selskapet har preget overskriftene det siste året.

Det er spesielt på to områder det smalt:

• Driftsproblemer på selskapets langdistanse Dreamliner-fly har ført til tap på to milliarder kroner, halvparten i erstatning til kunder og halvparten til innleie av nye fly.

• Norwegian bommet kraftig på å sikre drivstoffprisene, og har måttet ta et tap på rundt to milliarder kroner.

Tatt høy risiko

To stang ut på ett år er nesten mer enn et flyselskap kan bære, fordi konsekvensene og tallene blir så enorme. Selskapets resultat for 2018 viser med all tydelighet hvor tøft det har vært: av inntekter på 40 milliarder er fasiten et tap før skatt på rundt 2,5 milliarder kroner.

Cecilie Langum Becker er NRKs økonomikommentator

Det var før 10 prosent av flåten ble parkert på grunn av frykt for alvorlig feil på det som er splitter nye fly. Det er nesten så man skulle tro at noen vil dem vondt.

Samtidig kan man også argumentere for at Norwegian har tatt mye risiko ved å satse på to helt nye flytyper, nemlig Dreamliner og 737 Max 8. Ofte kommer jo nye produkter med en del barnesykdommer som er vanskelig å forutse.

Kan vare lenge

Kostnadene har allerede begynt å løpe.

Meglerhuset DNB Markets forventer et tap på 5–15 millioner kroner for Norwegian for hver dag disse flyene er parkert, ifølge DN. Meglerhuset Pareto Securities mener tapet er på 110 millioner kroner dersom flyene er parkert hele mars.

Ingen aner om det er snakk om uker eller måneder med parkerte fly.

Jobber på spreng med kostnadskutt

Det er bare noen få uker siden at Norwegian greide å hente inn tre friske milliarder kroner i kassen. Det eneste Norwegian har hatt flaks med den siste tiden er at de rakk å hente inn pengene før Max-parkeringen.

Øverst på agendaen for Bjørn Kjos og resten av selskapet har i månedsvis vært jakten på kostnadskutt og nye inntektsformer.

«Vi går nå inn i en periode med lavere vekst og færre investeringer. Samtidig ser vi hele tiden på nye og smarte måter vi kan bli mer effektive, og tilby nye tjenester og produkter», sier Kjos.

Milliardtapene i selskapet har preget overskriftene det siste året.

40 ansatte jobber på spreng for å kutte selskapets kostnader med minst to milliarder kroner, for å få selskapet til å gå i pluss igjen i 2019. Kostnader knyttet til parkerte fly kommer derfor mildt sagt ubeleilig.

«Det er ganske klart at vi ikke kommer til å ta kostnadene knyttet til de nye flyene som vi midlertidig må parkere. Vi kommer til å sende regningen til dem som lager flyene», sa Kjos denne uken.

Krevende regnestykke

Etter at det onsdag ble klart at Boeing selv ga beskjed til alle flyselskap om å ta flytypen ut av drift, er sannsynligheten for at Norwegian og de andre selskapene blir kompensert større enn da det kun var snakk om europeiske luftfartsmyndigheter som hadde gitt beskjed. Likevel kan det bli et krevende regnestykke.

Kanselleringer og parkerte fly vil ikke være bra for selskapets omdømme.

For hvordan måler man tapet man påføres når passasjerene dropper Norwegian, enten i frykt for kanselleringer eller flysikkerhet? Hvordan måler man kostnaden ved den usikkerheten og forvirringen som kan bre seg blant kundene?

«Flyselskapene kommer selvfølgelig til å søke erstatning fra Boeing, men effekten på deres lønnsomhet og drift kan ikke undervurderes. Det kan være nok til å dytte mange av de mindre flyselskapene og de flyselskapene i økonomiske vanskeligheter til konkursens rand», skriver Diogenis Papiomytis i det amerikanske konsulentselskapet Frost & Sullivan i en kommentar i Supply Chain Times.

Han mener at regningen totalt fra alle flyselskapene kan komme opp i 34 milliarder kroner.

Faren over i fire uker

Norwegian har vært sparsomme med sine uttalelser denne uken. Onsdag sa kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen på Dagsnytt 18 at «hell i uhell skjer dette i mars». Mars er normalt en stille måned for flyselskapet.

Det er nesten så man skulle tro at noen vil dem vondt.

Men allerede i april starter en av selskapets viktigste uker, nemlig påskeuken. Passasjerene skjønner nok at dette ikke er Norwegians feil, men kanselleringer og parkerte fly vil ikke være bra for selskapets omdømme. Heller ikke på selskapets billettbestillinger inn i den helt avgjørende sommersesongen.

«Faren er over for Norwegian for denne gang», skrev jeg i en kommentar på NRK.no i begynnelsen av februar.

Bare en måned senere står de midt oppe i en ny krisesituasjon.

Det kan vel kalles max uflaks.