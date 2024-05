Ødeleggende for Rødt

Ute i friluft fra en glattcelle i Oslos sommerlige vårvær ser Rød Ungom-leder Amrit Kaur inn i en mobilkameralinse og kaller landets statsminister (i tillegg til Natos generalsekretær og oljefondssjefen) for terrorister.

Kaur ble fredag arrestert etter å ha demonstrert utenfor Norges Bank. Hun og flere mener oljefondet, stortingsflertallet og Støre-regjeringen ikke gjør nok for å stanse Israels krigføring på Gaza-stripen.

Du husker kanskje den sterke fordømmelsen av Sylvi Listhaugs famøse Facebook-innlegg i 2018. Innlegget viste uniformerte, antakelig somaliske, soldater ledsaget av teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.».

Husker du hvem som fremmet mistillitsforslaget mot Listhaug som i praksis gjorde at hun måtte gå av etter 11 dagers intens storm og kritikk?

Det var daværende Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Samme dag som Listhaug postet innlegget var det premiere på den første kinofilmen om terrorangrepet som rammet Norge – og i særlig grad Arbeiderpartiet og AUF, 22. juli 2011.

Innlegget utløste sterke følelser og raseri langt utenfor Arbeiderpartiet. Ap-leder Jonas Gahr Støre har anklaget Listhaug for å nøre opp under hatet som forårsaket massemordet utført av Anders Behring Breivik i 2011.

Samme dag som terrormistenkte Arfan Bhatti lander på norsk jord og eskorteres i fengsel er det Rødts egen ungdomsleder som kaller Jonas Gahr Støre for en terrorist.

Det skaper en uholdbar situasjon for Rødt.

Jonas Gahr Støre er tillitsvalgt av landsmøtet i Arbeiderpartiet til å lede partiet og har tillit av landets nasjonalforsamling til å lede landets regjering. Han kjemper for sine politiske standpunkt gjennom lovlige, demokratiske kanaler.

Det er ikke terrorisme, det er demokrati.

RU-leder Amrit Kaur kaller Støre og Stoltenberg for terrorister etter å ha demonstrert utenfor Norges Bank.

Så er det mer enn legitimt å kritisere han, hans lederskap og hans regjerings innsats i Midtøsten. En slik formålstjenlig debatt forsøples med dagens spissformulering.

Kaur er ikke bare valgt av landsmøtet i Rød Ungdom til å lede en ungdomspartiorganisasjon. Gjennom dette er hun fullverdig medlem av Rødts sentralstyre og hun møter på gruppemøtene til et stortingsparti.

Hun har makt og ansvar og må være seg det bevisst.

Hun har ytringsfrihet, men også et ytringsansvar, som var tonen etter nettopp et politisk motivert terrorangrep på norsk jord.

Rødts nåværende leder kan ikke annet enn å ta sterkt avstand og forlange en beklagelse.

Det er Marie Sneve Martinussen tydelig på.

Det skulle bare mangle.

Kaurs allerede omstridte politiske profil kan raskt bli et ødeleggende problem for hele Rødt. Det er viktig å sortere hva dagens TikTok-video er og ikke er.

En politiker kan og bør av og til spisse budskapet, men ikke på en måte som ødelegger en debatt.

En ungdomspolitiker kan gjerne være opprørsk og utålmodig, men ikke ved å ha en form og et innhold uten respekt for demokratiet.

Rødt vil fortsatt mene at regjeringen gjør for lite for å stanse Israels bombing og i for liten grad bruker alle politiske og økonomiske virkemidler for å få det til.

Da er det uforståelig at det er Rødts egne som sporer den debatten helt av.