Trodde du kanskje det var lett å drive flyselskap?

Du har ikke merket det på ham.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos har smilt seg gjennom norsk flyhistorie. Han har kommet på pressekonferanser med rødt slips, stort glis og sagt «i dag er det bare slipset som er rødt», og ledd sin høye, velkjente latter.

Man skulle nesten tro det var lett å drive flyselskap.

Vanskelig og enda vanskeligere

Sannheten er en ganske annen:

«Å starte opp et flyselskap er vanskelig. Å drive et lønnsomt flyselskap er enda vanskeligere,» skriver flyprodusenten Boeing på sine hjemmesider.

At noen i det hele tatt har mage til å drive i flybransjen er nesten litt vanskelig å fatte når man ser på alle vanskelighetene flyselskapene står i hver eneste dag:

Konkurransen er knallhard

Det krever svært store investeringer, å kjøpe ett fly er dyrt - å kjøpe mange fly er veldig dyrt

De er avhengig av drivstoff som er svinger svært mye i pris

Driften er svært arbeidskrevende som gir behov for mange ansatte

Både politikere og myndigheter har dem under lupen hele tiden

Mye avhenger av været

Milliardsmeller i kø

Og fjoråret var året da Bjørn Kjos virkelig fikk kjenne på hvor vanskelig det kan bli når flere uheldige ting treffer deg på én gang. Da sto nemlig milliardsmellene i kø:

– Et år med store, negative overraskelser, sa Kjos om året han har lagt bak seg på en pressekonferanse torsdag.

Det er spesielt på to områder det smalt:

Driftsproblemer på selskapets langdistanse Dreamliner-fly har ført til tap på to milliarder kroner, halvparten i erstatning til kunder og halvparten til innleie av nye fly.

Norwegian bommet kraftig på å sikre drivstoffprisene, og har måttet ta et tap på rundt to milliarder kroner.

To stang ut på ett år er nesten mer enn et flyselskap kan bære, fordi konsekvensene og tallene blir så enorme. Selskapets resultat for 2018 viser med all tydelighet hvor tøft det har vært: av inntekter på 40 milliarder er fasiten et tap før skatt på rundt 2,5 milliarder kroner.

Søvnløse netter

Kjos forteller om søvnløse netter og en situasjon han ikke hadde kontroll over, der han blant annet måtte sette inn reservefly som erstatning for Dreamlinerne:

– Reservefly er alltid noe dritt, konstaterer Kjos.

I løpet av høsten ble selskapets finansielle utfordringer stadig tydeligere:

– Vi kom litt nærmere å være i brudd med lånebetingelsene enn vi var komfortable med, sa finansdirektør Geir Karlsen torsdag.

Måtte hente milliarder

Han viste til at Norwegian ved nyttår hadde rundt 1,7 milliarder kroner i egenkapital, svært nær grensen på de 1,5 milliarder kronene bankene ønsker at Norwegian som et minimum skal ha. Det er en del av avtalen flyselskapet har med långiverne sine.

Bruddet var så nær at Karlsen og Kjos måtte ut i markedet og hente tre milliarder kroner i friske penger både for å skaffe seg handlingsrom i en presset situasjon – og for å overholde kontrakten sin med bankene.

Kundene bekymret

Et slikt milliardbehov vekker ikke bare oppmerksomhet i finansmarkedene, der investorene som skal skyte inn pengene er, men også blant folk flest.

Norwegian lever av én ting; kundene sine. Dersom de tolker milliardbehovet som et tegn på at selskapet nå kan gå over ende, er det kroken på døren.

Norwegians kundesenter har den siste uken opplevd stor pågang der kunder lurer på om det er trygt å bestille billetter hos Norwegian, eller om det er fare for at de kan komme til å tape alle pengene sine.

Jakter på kostnadskutt

Med tre friske milliarder kroner i kassen fortsetter Bjørn Kjos og resten av selskapet nå jakten på kostnadskutt og nye inntektsformer.

– Vi går nå inn i en periode med lavere vekst og færre investeringer. Samtidig ser vi hele tiden på nye og smarte måter vi kan bli mer effektive, og tilby nye tjenester og produkter, sier Kjos.

Faren er over for Norwegian for denne gang. Nå skal 40 ansatte jobbe på spreng for å kutte selskapets kostnader med minst to milliarder kroner. Kjos har lovet at selskapet skal gå i pluss igjen i 2019.

Kjos selv er 72 år og har lenge sagt at han nærmer seg klar til å la noen andre ta over spakene. Den som skal ta over kan hverken ha søvnproblemer eller være kontrollfrik.