– Forhåpentlegvis er dette min aller siste presentasjon. Viss de trur eg er lei meg for det, så er eg ikkje det. Eg er langt på overtid, seier Bjørn Kjos følgt av sin karakteristiske latter.

Kjos heldt torsdag morgon ein pressekonferanse etter at selskapet sjølv selskapet skreiv i ei melding at han ville gå av som konsernsjef.

I fleire år har det vore spekulasjonar rundt kva tid Kjos ville gå av.

Han skal framleis ha ei sentral rolle i selskapet som rådgivar for styret og som styreleiar, skriv selskapet i meldinga.

– Eg er svært glad for at Bjørn framleis vil ha ei sentral rolle som rådgivar for styret og meg sjølv. Også framover vil vi få glede av det omfattande nettverket og den djuptgåande kunnskapen og erfaringa Bjørn har frå internasjonal luftfart nå som selskapet har endra strategi og gått inn i ein ny fase frå vekst til lønsemd, seier nåverande styreleiar Niels Smedegaard i meldinga.

På overtid

– Eg er på overtid, seier Kjos på pressekonferansen torsdag morgon kor både kvartalstala og hans avgang blir kommentert ytterlegare.

Den avtroppande konsernsjefen har tidlegare sagt til NRK at han for lengst har nådd pensjonsalder.

– Eg har ikkje hatt tid til å tenke på om eg skal gå av, eller på å finne ein arvtakar, men eg burde gjort det for lenge sidan, sa Kjos den gong.

Nedgang i andre kvartal

Selskapet fekk i andre kvartal 2019 eit resultat før skatt på 111 millionar kroner. Det er ein nedgang, men Norwegian viser til lågare kostnader og høgare inntekter.

Kjos seier vidare at selskapet er i rute når det gjeld reduksjon av kostnadar. Selskapet skal ha hatt kostnadsreduksjonar på 554 millionar kroner i andre kvartal.

– Vi har sett Max-flya på bakken og ein del av leveringa har blitt ramma, blant anna flygingar til USA, seier Kjos.

Veksten skal ifølge selskapet ha gått ned seks prosent dette kvartalet. Samstundes opplyser Kjos at selskapet har floge 10 millionar passasjerar i løpet av det same kvartalet.

Rekrutterer ny konsernsjef

Nåverande finansdirektør, Geir Karlsen, går inn i rolla som fungerande konsernsjef. Samtidig vil styreleiar Niels Smedegaard ta ei meir aktiv rolle i leiinga til selskapet.

Endringane er gjeldande frå og med i dag, 11. juli, opplyser Norwegian.

– Eg har stor tillit til at styret kjem til å rekruttere ein godt kvalifisert konsernsjef til å leie Norwegian vidare saman med resten av toppleiinga, seier Bjørn Kjos i pressemeldinga.

Den avtroppande konsernsjefen seier vidare at han nå sjølv kan konsentrere seg om nokon utvalde prosjekt som vil vere av stor betydning for Norwegian framover.

– Som eg har uttalt mange gongar er det ikkje naturleg å sitte som konsernsjef når ein har gått inn i 70-åra, seier Kjos.