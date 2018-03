Tester ut ny medisin mot fødselsdepresjon

Du må rulle deg ut av senga, og skolissene kan du bare glemme å knyte selv. Snart skal du få møte den lille mageboeren. Men du finner ingen glede i tanken. Ny forskning viser at flere norske mødre blir rammet av fødselsdepresjon.

Fødselsdepresjon er nedsatt stemningsleie, manglende interesse eller glede, tretthet, skyldfølelse og initiativløshet over tid. Det kan oppstå i slutten av svangerskapet eller etter at barnet er født.

Noen forskere tror at fødselsdepresjon blir utløst av den hormonelle ubalansen som oppstår etter at barnet er født. Under svangerskapet øker produksjonen av østrogen og progesteron. Når barnet kommer, slutter kroppen å produsere så store mengder av de hormonene. Og det skaper ubalanse.

Et amerikansk legemiddelfirma er nå i gang med å teste ut en ny medisin kalt brexanolone; et nervesteroid som bidrar til å gjenopprette den hormonelle balansen i hjernen etter svangerskapet.

Brexanolone har gjennomgått tre testfaser og vel 200 kvinner har prøvd medisinen. Resultatene etter de kliniske forsøkene i fase to er publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet. Nå håper de at den hurtigvirkende medisinene skal bli godkjent av amerikanske myndigheter.

– Tror vi står overfor et paradigmeskifte

– Per i dag finnes det ingen medisin på markedet som virker direkte mot fødselsdepresjon. Standard behandling er terapi og antidepressiva. Men det kan ta opptil seks uker før medisinen virker, om den virker i det hele tatt, sier Samantha Meltzer-Brody.

Hun er psykiater ved Universitetet i Nord-Carolina, og jobber daglig med kvinner som har fødselsdepresjon.

For fem år siden ble hun kontaktet av legemiddelfirmaet Sage Therapeutics. De ville teste ut brexanolone på hennes pasienter. Og ifølge Meltzer-Brody kunne de se effekten av medisinen allerede 24 timer etter injeksjonen.

– Mødre som var helt fraværende, søkte plutselig kontakt med babyen og familien. De våknet til live igjen.

Meltzer-Brody legger til at de ikke har fått rapporter om alvorlige bivirkninger for utenom svimmelhet og tretthet.

– Jeg tror vi står overfor et paradigmeskifte. Tenk om vi kan hjelpe kvinner som sliter med fødselsdepresjon på bare noen få dager. sier Meltzer-Brody.

Uten behandling kan depresjonen skade båndet mellom mor og barn. Meltzer-Brody forteller at det er hardt å se hvor ødeleggende det er når mor blir syk. Hun håper på en hurtigvirkende løsning. Foto: Colourbox

– Finnes ingen vidunderkur

Magnhild Singstad Høivik, som er overlege ved Tiller DPS og førsteamanuensis ved institutt for psykisk helse ved NTNU, er likevel avventende til den nye medisinen. Hun møter daglig kvinner som er rammet og mener problemet er mer sammensatt enn hva de amerikanske forskerne har tatt høyde for.

– Jeg har jobbet som psykiater i 20 år og tror ikke det finnes en vidunderkur på mitt fagfelt, sier Høivik.

Hun mener fødselsdepresjon er mye mer komplekst enn som så, og tror ikke årsaken ligger kun i biologien.

– Det handler likeså mye om kvinnens helsehistorikk, opplevd støtte fra partner og nettverk, og generelle utfordringer i livet.

Høivik, som også sitter i styret i den nordiske organisasjonen for perinatal mental helse, påpeker at svært få kvinner har prøvd ut medisinen til nå.

– I tillegg er det svært vanlig med tilbakefall når man er rammet av fødselsdepresjon dersom man ikke setter inn tiltak på flere nivå. Ofte er ikke medisiner nok. Og hvis man skal fortsette med en slik behandling, må man vite at effekten av det nye medikamentet vedvarer, noe forskningen ikke har undersøkt.

– Terapi virker

Uten behandling kan depresjonen forsinke utviklingen av det emosjonelle båndet mellom mor og barn. Det kan påvirke barnets utvikling, og i sjeldne tilfeller fører det til selvmord. Høivik mener imidlertid at det mest effektiver er å kombinere samtalebehandling og medikamenter.

– Vi hjelper mødrene med å skape et bånd til barnet, og selv om det tar tid virker det forebyggende med tanke på tilbakefall. Men vi har fortsatt en lang vei å gå før vi vet årsaken til fødselsdepresjon.