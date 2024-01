En gruppe internasjonale forskere har funnet minst fire nye arter på havbunnen utenfor Costa Rica. Det kunngjorde Schmidt Ocean Institute denne uken.

– Disse funnene er fantastisk spennende og er samtidig et bevis på at det er så utrolig mye vi ikke vet om havet ennå, sier marinbiolog og leder for havteamet i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre

En nyklekket blekksprut svømmer ved steinområdet som kalles El Dorado Hill som har gitt navn til blekkspruten Dorado Octopus. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Ved å følge to yngleområder for blekksprut med seks måneders mellomrom, gjorde forskergruppen nye funn om blekksprutene og observerte flere nye arter.

Blekkspruter Ekspander/minimer faktaboks Blekkspruter er en klasse av bløtdyr som kjennetegnes av en todelt kroppsform: Hodet har munn omgitt av fangarmer og kroppen er ofte pungformet eller spisset.

Det er kjent rundt 800 arter fra alle verdenshav.

Blekksprutene deles inn i to grupper: Coleoidea og Nautiloidea.

Alle blekkspruter er rovdyr.

Blekkspruten regnes som mest intelligent blant de virvelløse dyrene.

Navnet blekksprut kommer av en blekksekk de tømmer når de føler seg truet, men ikke alle arter har denne.

Mer om blekksprut i norske farvann, finner du blant annet på Havforskningsinstituttets sider. Kilder: Store norske leksikon og Havforskningsinstituttet

– Ekspedisjonenes innvirkning for forståelsen av dypene i Stillehavet utenfor Costa Rica vil vare inn i fremtiden, og forhåpentligvis skape en bevissthet som fører til regelverk for å beskytte dyphavet, sier en av ekspedisjonslederne, Jorge Cortés fra Universitetet i Costa Rica (UCR).

Klekker egg i varme kilder

De fire nye artene som er identifisert, er i ferd med å få navn. Én av arten Muusoctopus er allerede kalt Dorado Octopus.

Rugende blekksprutmødre krøller seg ofte sammen med tentaklenes sugekopper ut. Forskerne tror dette kan være en forsvarsposisjon for å advare rovdyr. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Den er oppkalt etter steinklyngen der den først ble sett, som uoffisielt kalles El Dorado Hill. Ifølge forskerne støtter funnet teorien om at slekten Muusoctopus har utviklet seg til å klekke frem eggene sine i varme kilder.

Yngleområdene forskerne undersøkte er knyttet til hydrotermiske kilder, altså sprekker i vulkanske områder på havbunnen, der kontinentene møtes, hvor det strømmer ut gasser og varmt saltvann med mineraler.

310 eksemplarer på to ekspedisjoner

De nye funnene ble gjort i løpet av to ekspedisjoner i fjor - én i juni og én desember, på et rundt 260 kvadratkilometer stort område. Forskerne samlet inn fler enn 310 eksemplarer av dypvannsdyr på de to ekspedisjonene.

Forskerne oppdaget også en yngleplass for skater i dyphavet, som de kalte «skatepark». Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Forskerne fant at yngleplassene ser ut til å være aktive året rundt, og de observerte også flere nye arter utenfor de hydrotermiske kildene.

Ifølge forskerne kan blekksprut-hunnene ruge på egg i flere år. Hun spiser ikke i perioden, og dør omkring når eggene klekkes.

28 kjente norske arter

Forsker ved det norske Havforskningsinstituttet, Rupert Wienerroither, forteller til NRK at det er påvist 28 forskjellige blekksprutarter i norske farvann.

– Det er godt mulig det er flere vi ikke vet om, men i så fall er de veldig sjeldne. På noen av disse 28 vet vi bare om ett eller noen få individer, sier havforskeren.

Deler av en blekksprut avbildet under én av ekspedisjonene på havbunnen utenfor Costa Rica. Det vites ikke om dette er en av de nye artene. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Han påpeker at det er mer sannsynlig å oppdage nye arter i dypere vann.

– Så det er ikke særlig overraskende med disse fire nye artene, men veldig spennende og interessant, sier han til NRK.

Etterlyser mer kunnskap

Det er også stor variasjon blant de kjente norske artene:

Marinbiolog og leder for havteamet i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre, mener mer kunnskap er avgjørende. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

– Noen arter finnes helt oppe i fjæresteinene, mens andre er rene dyphavsarter. Globalt har vitenskapen så langt kartlagt over 800 forskjellige arter av blekksprut, sier Fredrik Myhre.

WWF-marinbiologen mener behovet for kunnskap om havet aldri har vært større. Han trekker også fram debatten om gruvedrift på havbunnen, der han mener mangelen på kunnskap om de dypeste havområdene og naturen der har stått sentralt.

– En økt satsing på havforskning fremover er avgjørende for å kunne ta bedre vare på livet i havet, understreker han.